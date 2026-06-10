1 TB internet yoki «Ijtimoiy paket»: «Pochta Rossii» mobil aloqa operatoriga aylandi

·0·Texno
1 TB internet yoki «Ijtimoiy paket»: «Pochta Rossii» mobil aloqa operatoriga aylandi

«Pochta Rossii» mobil aloqa xizmatlarini koʻrsatish boʻyicha pilot loyiha ishga tushirilganini eʼlon qildi. «Pochta Rossii Mobayl» brendi ostidagi yangi virtual operator dastlab uchta hududda: Tver va Kaliningrad viloyatlari hamda Saxa Respublikasida (Yoqutiston) oʻz faoliyatini boshladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur hududlardagi 1330 ta pochta boʻlimida yangi operator xizmatlariga ulanish imkoniyati yaratilgan. Mijozlar uchun hozircha ikkita tarif rejasi taklif etilmoqda. Birinchi tarif internetdan faol foydalanuvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, u 1 TB trafik va 500 daqiqa qoʻngʻiroqni oʻz ichiga oladi. Ushbu paketning oylik toʻlovi 300 rublni tashkil etadi.

Ikkinchi tarif — «Ijtimoiy paket» deb nomlanib, u pensionerlar uchun maxsus ishlab chiqilgan va ulanish uchun tegishli guvohnoma talab etiladi. Mazkur paket 200 daqiqa, 200 ta SMS, 3 GB internet hamda spam va firibgarlardan himoya qiluvchi «Virtual yordamchi» xizmatini taqdim etadi. Narxi hududga qarab oyiga 100 dan 150 rublgacha oʻzgaradi.

Loyiha «aqlli virtual operator» (Smart MVNO) modeli asosida amalga oshirilgan. Bunda «Pochta Rossii» oʻz brendi ostida xizmat koʻrsatadi, biroq texnik infratuzilma va tarmoq platformasi sifatida «Bilayn» resurslaridan foydalanadi.

Pochta RossiiMobil AloqaSmart MVNOInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston Starlink tarmogʻini ishga tushirishga ruxsat bermayaptiHindiston Starlink tarmogʻini ishga tushirishga ruxsat bermayaptiBugun, 09:57Rossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiRossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiBugun, 09:26Waymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdiWaymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdiBugun, 09:247000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildi7000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildiBugun, 09:21Starship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadiStarship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadiBugun, 08:53Spektr-RG kosmik observatoriyasi missiyasi 2031-yilgacha uzaytirildiSpektr-RG kosmik observatoriyasi missiyasi 2031-yilgacha uzaytirildiBugun, 08:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus