Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadi
Malayziya hukumati va Starlink kompaniyasi oddiy smartfonlarni maxsus terminallarsiz sunʼiy yoʻldoshga toʻgʻridan-toʻgʻri ulovchi Direct-to-Device texnologiyasini sinovdan oʻtkazishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu loyiha mamlakatning olis hududlarida mobil aloqa qamrovini sezilarli darajada kengaytirishga qaratilgan muhim qadam boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mamlakat aloqa vaziri Faxmi Fadzilning maʼlum qilishicha, hozirda hukumat va Starlink vakillari oʻrtasida mahalliy sinovlarni tashkil etish boʻyicha muzokaralar olib borilmoqda. Texnologiya anʼanaviy baza stansiyalarini qurish qiyin yoki iqtisodiy jihatdan samarasiz boʻlgan hududlarda aloqani yaxshilash imkonini beradi.
Texnologiyaning asosiy xususiyatlariAnʼanaviy Starlink internetidan farqli oʻlaroq, Direct-to-Device tizimi maxsus foydalanuvchi antennalarini talab qilmaydi. U 4G LTE standartini qoʻllab-quvvatlaydigan oddiy mobil qurilmalar bilan bevosita ishlay oladi. Bu esa foydalanuvchilarga qoʻshimcha jihozlarsiz ulanish imkoniyatini taqdim etadi.
Sinovlar jarayonida sunʼiy yoʻldosh aloqasi olis qishloqlar, avtomagistrallar va dengiz qirgʻogʻidagi hududlarda mavjud uyali tarmoqlarni qanday toʻldirishi mumkinligi oʻrganiladi. Texnologiya operatorlarga yangi infratuzilma obyektlarini barpo etmasdan turib qamrov hududini tezkorlik bilan kengaytirish yoʻlini ochib beradi.
Bosqichma-bosqich joriy etishLoyihaning dastlabki bosqichida foydalanuvchilar matnli xabarlar almashish va favqulodda aloqa funksiyalaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ovozli qoʻngʻiroqlar va keng polosali maʼlumotlarni uzatish imkoniyatlari esa texnologiyaning yanada rivojlanishiga qarab bosqichma-bosqich joriy etiladi.
Malayziyaning mahalliy mobil operatorlari ham mazkur xizmatning tijorat bosqichida ishtirok etishi kutilmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, sunʼiy yoʻldosh orqali aloqa mavjud yerusti tarmoqlarini almashtirish uchun emas, balki ularning imkoniyatlarini yanada kuchaytirish va toʻldirish uchun xizmat qiladi.
Eslatib oʻtamiz, Malayziya 2023-yilda olis va chekka hududlarda internet tezligini oshirish maqsadida Starlink kompaniyasining statsionar sunʼiy yoʻldosh internetini rasman maʼqullagan edi. Hozirgi yangi tashabbus esa mamlakatda kosmik texnologiyalardan foydalanishda statsionar ulanishdan mobil aloqa segmentiga oʻtishning navbatdagi bosqichi boʻladi.
…