Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadi

·0·Texno
Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadi

Malayziya hukumati va Starlink kompaniyasi oddiy smartfonlarni maxsus terminallarsiz sunʼiy yoʻldoshga toʻgʻridan-toʻgʻri ulovchi Direct-to-Device texnologiyasini sinovdan oʻtkazishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu loyiha mamlakatning olis hududlarida mobil aloqa qamrovini sezilarli darajada kengaytirishga qaratilgan muhim qadam boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mamlakat aloqa vaziri Faxmi Fadzilning maʼlum qilishicha, hozirda hukumat va Starlink vakillari oʻrtasida mahalliy sinovlarni tashkil etish boʻyicha muzokaralar olib borilmoqda. Texnologiya anʼanaviy baza stansiyalarini qurish qiyin yoki iqtisodiy jihatdan samarasiz boʻlgan hududlarda aloqani yaxshilash imkonini beradi.

Texnologiyaning asosiy xususiyatlari

Anʼanaviy Starlink internetidan farqli oʻlaroq, Direct-to-Device tizimi maxsus foydalanuvchi antennalarini talab qilmaydi. U 4G LTE standartini qoʻllab-quvvatlaydigan oddiy mobil qurilmalar bilan bevosita ishlay oladi. Bu esa foydalanuvchilarga qoʻshimcha jihozlarsiz ulanish imkoniyatini taqdim etadi.

Sinovlar jarayonida sunʼiy yoʻldosh aloqasi olis qishloqlar, avtomagistrallar va dengiz qirgʻogʻidagi hududlarda mavjud uyali tarmoqlarni qanday toʻldirishi mumkinligi oʻrganiladi. Texnologiya operatorlarga yangi infratuzilma obyektlarini barpo etmasdan turib qamrov hududini tezkorlik bilan kengaytirish yoʻlini ochib beradi.

Bosqichma-bosqich joriy etish

Loyihaning dastlabki bosqichida foydalanuvchilar matnli xabarlar almashish va favqulodda aloqa funksiyalaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ovozli qoʻngʻiroqlar va keng polosali maʼlumotlarni uzatish imkoniyatlari esa texnologiyaning yanada rivojlanishiga qarab bosqichma-bosqich joriy etiladi.

Malayziyaning mahalliy mobil operatorlari ham mazkur xizmatning tijorat bosqichida ishtirok etishi kutilmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, sunʼiy yoʻldosh orqali aloqa mavjud yerusti tarmoqlarini almashtirish uchun emas, balki ularning imkoniyatlarini yanada kuchaytirish va toʻldirish uchun xizmat qiladi.

Eslatib oʻtamiz, Malayziya 2023-yilda olis va chekka hududlarda internet tezligini oshirish maqsadida Starlink kompaniyasining statsionar sunʼiy yoʻldosh internetini rasman maʼqullagan edi. Hozirgi yangi tashabbus esa mamlakatda kosmik texnologiyalardan foydalanishda statsionar ulanishdan mobil aloqa segmentiga oʻtishning navbatdagi bosqichi boʻladi.

StarlinkMalayziyaTexnologiyaMobil aloqaInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaSunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaBugun, 13:22Olimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiOlimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiBugun, 12:54AQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiBugun, 06:51Kvant fizikasida muhim yutuq: olimlar ekzotik superpozitsiyalarni yaratdiKvant fizikasida muhim yutuq: olimlar ekzotik superpozitsiyalarni yaratdiBugun, 05:56Oneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadiOneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadiBugun, 03:26Xitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiXitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi