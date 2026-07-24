Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlli

·28·Texno
Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlli

Sunʼiy intellekt bozoridagi yetakchi oʻyinchilardan biri Anthropic kompaniyasi oʻzining Claude chatbotidagi ovozli muloqot tizimini tubdan yangiladi. Mazkur yangilanish OpenAI kompaniyasi ChatGPT uchun taqdim etgan ovozli funksiyalarga munosib javob boʻlib, foydalanuvchilarga yanada murakkab vazifalarni ovoz orqali bajarish imkonini beradi. Endilikda Claude nafaqat tezkor javob qaytaradi, balki chuqur tahliliy suhbatlar qurish qobiliyatiga ham ega boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ilgari Claude ovozli rejimi faqat eng sodda Haiku modeli asosida ishlagan boʻlsa, endi foydalanuvchilar Opus, Sonnet va Haiku modellaridan birini tanlash imkoniyatiga ega. Kompaniyaning maʼlum qilishicha, tizim avtomatik ravishda foydalanuvchi oxirgi marta matnli chatda foydalangan modelning eng tezkor versiyasini tanlaydi. Bu esa ovozli muloqotning sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Tashqi ilovalar bilan integratsiya

Yangi talqinning eng muhim ustunliklaridan biri uning boshqa platformalar bilan ishlay olishidir. Claude endi Gmail, Google Calendar, Slack, Canva va Notion kabi ommabop servislar bilan integratsiya qilingan. Bu foydalanuvchilarga ovozli buyruq orqali uchrashuv vaqtini oʻzgartirish, elektron pochta xabarlarini qoralama qilish yoki Notion dasturida yangi hujjat yaratish imkonini beradi.

Taʼkidlash joizki, bu funksionallik Claudeʼni asosiy raqobatchisi OpenAIʼdan ajratib turadi. Garchi ChatGPT ovozli muloqot uslubini yaxshilagan boʻlsa-da, u hali ham turli tashqi vositalar yordamida ishlarni bajarish qobiliyatiga ega emas. Anthropic esa asosiy eʼtiborni aynan samaradorlik va amaliy natijaga qaratmoqda.

Yangi ovozli rejim foydalanuvchilarga quyidagi yoʻnalishlarda yordam berishi mumkin:

  • Uzoq davom etadigan murakkab suhbatlarni tahlil qilish;
  • Muloqot uslubi boʻyicha tavsiyalar va fikr-mulohazalar berish;
  • Mijozlar uchun taqdimot (pitch) jarayonlarini mashq qilish;
  • Bozorni oʻrganish va yangi mahsulotlar boʻyicha gʻoyalar almashish (brainstorming).
Shuningdek, Claude ovozli rejimi koʻp tilli qoʻllab-quvvatlash tizimiga ega boʻldi. Hozirda foydalanuvchilar ingliz, fransuz, nemis, hind, indonez, italyan, yapon, koreys, portugal va ispan tillarida muloqot qilishlari mumkin. Biroq, foydalanuvchi muloqotni boshlashdan oldin tilni qoʻlda sozlashi talab etiladi.

Hozirda yangi funksiyalar beta-talqinda barcha foydalanuvchilar uchun ochiq. Shuni yodda tutish kerakki, bepul foydalanuvchilar faqat Haiku modeli bilan cheklanadi va ular faqat bitta tashqi ilovani ulash imkoniga ega boʻladilar. Pullik obuna egalari esa barcha imkoniyatlardan toʻliq foydalanishlari mumkin.

AnthropicClaudeSunʼiy IntellektTexnologiyaChatbot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Sunʼiy intellekt bumu qattiq disklarga boʻlgan talabni kutilmaganda oshirib yubordiSunʼiy intellekt bumu qattiq disklarga boʻlgan talabni kutilmaganda oshirib yubordiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob