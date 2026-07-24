Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlli
Sunʼiy intellekt bozoridagi yetakchi oʻyinchilardan biri Anthropic kompaniyasi oʻzining Claude chatbotidagi ovozli muloqot tizimini tubdan yangiladi. Mazkur yangilanish OpenAI kompaniyasi ChatGPT uchun taqdim etgan ovozli funksiyalarga munosib javob boʻlib, foydalanuvchilarga yanada murakkab vazifalarni ovoz orqali bajarish imkonini beradi. Endilikda Claude nafaqat tezkor javob qaytaradi, balki chuqur tahliliy suhbatlar qurish qobiliyatiga ham ega boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ilgari Claude ovozli rejimi faqat eng sodda Haiku modeli asosida ishlagan boʻlsa, endi foydalanuvchilar Opus, Sonnet va Haiku modellaridan birini tanlash imkoniyatiga ega. Kompaniyaning maʼlum qilishicha, tizim avtomatik ravishda foydalanuvchi oxirgi marta matnli chatda foydalangan modelning eng tezkor versiyasini tanlaydi. Bu esa ovozli muloqotning sifatini sezilarli darajada oshiradi.
Tashqi ilovalar bilan integratsiyaYangi talqinning eng muhim ustunliklaridan biri uning boshqa platformalar bilan ishlay olishidir. Claude endi Gmail, Google Calendar, Slack, Canva va Notion kabi ommabop servislar bilan integratsiya qilingan. Bu foydalanuvchilarga ovozli buyruq orqali uchrashuv vaqtini oʻzgartirish, elektron pochta xabarlarini qoralama qilish yoki Notion dasturida yangi hujjat yaratish imkonini beradi.
Taʼkidlash joizki, bu funksionallik Claudeʼni asosiy raqobatchisi OpenAIʼdan ajratib turadi. Garchi ChatGPT ovozli muloqot uslubini yaxshilagan boʻlsa-da, u hali ham turli tashqi vositalar yordamida ishlarni bajarish qobiliyatiga ega emas. Anthropic esa asosiy eʼtiborni aynan samaradorlik va amaliy natijaga qaratmoqda.
Yangi ovozli rejim foydalanuvchilarga quyidagi yoʻnalishlarda yordam berishi mumkin:
- Uzoq davom etadigan murakkab suhbatlarni tahlil qilish;
- Muloqot uslubi boʻyicha tavsiyalar va fikr-mulohazalar berish;
- Mijozlar uchun taqdimot (pitch) jarayonlarini mashq qilish;
- Bozorni oʻrganish va yangi mahsulotlar boʻyicha gʻoyalar almashish (brainstorming).
Hozirda yangi funksiyalar beta-talqinda barcha foydalanuvchilar uchun ochiq. Shuni yodda tutish kerakki, bepul foydalanuvchilar faqat Haiku modeli bilan cheklanadi va ular faqat bitta tashqi ilovani ulash imkoniga ega boʻladilar. Pullik obuna egalari esa barcha imkoniyatlardan toʻliq foydalanishlari mumkin.
…