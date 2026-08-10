Xitoy gumanoid robotlar bozorida mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritdi

·46·Texno
Xitoy gumanoid robotlar bozorida mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritdi
Qisqacha

Morgan Stanley tahliliga ko'ra, 2026-yilda Xitoy ishlab chiqaruvchilari dunyo bo'ylab gumanoid robotlar yetkazib berishining qariyb 97 foizini ta'minlamoqda. 2025-yilda esa Xitoy kompaniyalari jami 13 000 tadan 16 000 tagacha yetkazib berilgan gumanoidlarning salkam 90 foizini ishlab chiqargan, bunda Zhiyuan 5100 ga yaqin qurilma yetkazib bergan.

Morgan Stanley moliyaviy xoldingi eʼlon qilgan yangi tahliliy hisobotga koʻra, 2026-yilda Xitoy ishlab chiqaruvchilari butun dunyo boʻylab gumanoid robotlar yetkazib berish hajmining qariyb 97 foizini taʼminlamoqda. Mazkur koʻrsatkich boshqa davlatlar bilan farqning oʻta ulkan ekanini va raqobatchilar hozircha bozorning juda kichik qisminigina egallab turganini koʻrsatadi. Ushbu ustunlik nafaqat ishlab chiqarish surʼatlari, balki butun sanoat ekotizimining rivojlanganligi bilan izohlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, undan avvalgi 2025-yilda ham Xitoy kompaniyalari jami 13 000 tadan 16 000 tagacha yetkazib berilgan gumanoidlarning salkam 90 foizini taʼminlagan edi. Shu bilan birga, AQSh, Yaponiya va boshqa davlatlardagi ishlab chiqaruvchilarning aksariyati hamon prototiplarni sinovdan oʻtkazish bosqichida qolayotgani maʼlum boʻldi. Xitoy bozorining yetakchilari esa boshqa xorijiy raqobatchilar tushida ham koʻrmagan miqyosda seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻygan.

Sanoat koʻlami va yetakchi kompaniyalar

Xitoylik ishlab chiqaruvchilar orasida Zhiyuan va Unitree kompaniyalari yaqqol ajralib turibdi. Xususan, Zhiyuan kompaniyasining oʻzi 2025-yilda salkam 5100 ta qurilmani yetkazib berib, jahon hajmining deyarli 5 qismidan 2 qismini egalladi. Taqqoslash uchun, Amerikaning taniqli Figure, Tesla va Agility kompaniyalari har biri faqatgina bir necha yuzlab robotlarni yetkazib berishga muvaffaq boʻldi xolos.

Morgan Stanley bahosiga koʻra, Xitoydagi eng yirik ishlab chiqaruvchi oʻxshash guruhdagi Amerika kompaniyalariga qaraganda buyurtmachilarga taxminan 36 baravar koʻp mashina joʻnatgan. Bunday ulkan koʻlam faqatgina yakuniy mahsulotni yigʻish bilan cheklanib qolmaydi. Global miqyosdagi 100 ta asosiy reduktorlar, servomexanizmlar va koʻrish datchiklari yetkazib beruvchilarining yarmidan koʻpi aynan Xitoyda joylashgan.

Moliyalashtirish va amaliy qoʻllanish

Komponentlarning oʻzida ishlab chiqarilishi mahalliy korxonalarga butlovchi qismlarni tezroq olish hamda yigʻish narxini sezilarli darajada pasaytirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, Xitoy kompaniyalari kapitalni faol ravishda jalb qilmoqda. 2026-yil boshiga kelib gumanoid robototexnika sohasidagi jahon venchur moliyalashtirishining deyarli yarmi Xitoy hissatsiga toʻgʻri keldi. Unitree kompaniyasi Shanxay fond birjasida lizing muolajalaridan muvaffaqiyatli oʻtdi, davlat esa mazkur yoʻnalishni ustuvor tarmoq sifatida belgilagan.

Mamlakat ichkarisida ham ilk amaliy qoʻllanishlar boshlanmoqda. Xususan, BYD avtoishlab chiqaruvchisi gumanoid robotlardan oʻzining avtosalonlarida foydalanishni rejalashtirmoqda. Shunga qaramay, yetkazib berish hajmlari texnologiyaning yetukligini toʻgʻridan-toʻgʻri koʻrsatmaydi: koʻplab xitoylik robotlar barqaror foydali ish bajarishdan koʻra yurish, raqsga tushish va oldindan tayyorlangan harakatlarni namoyish etishda ustunroqdir. Biroq ishlab chiqarish koʻlami ekspluatatsion maʼlumotlarni toʻplash, tannarxni tezroq tushirish va yetkazib beruvchilar bilan aloqalarni mustahkamlashda alohida ustunlik beradi. Qoʻshma Shtatlar esa robotlarni boshqaruvchi sunʼiy intellektni ishlab chiqishda oʻzining kuchli pozitsiyalarini saqlab qolmoqda.

XitoyGumanoid robotlarRobototexnikaMorgan StanleyTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi