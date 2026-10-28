Xitoyda texnologik mo‘jiza: Shanxay ko‘chalarida robot-politsiyachilar sinovdan o‘tkazilmoqda

·55·Texno
Xitoyda texnologik mo‘jiza: Shanxay ko‘chalarida robot-politsiyachilar sinovdan o‘tkazilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shanxay shahrida yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash va politsiya xodimlariga ko‘maklashish maqsadida insonsimon robotlar sinovdan o‘tkazilmoqda.
  • Maxsus g‘ildirakli platformaga o‘rnatilgan va politsiya formasini kiygan ushbu robotlar chorrahalarda harakatni muvofiqlashtirish hamda qoidalarga rioya etilishini nazorat qilish vazifasini bajaradi.

Xitoyning eng yirik megapolislaridan biri bo‘lgan Shanxay shahri ko‘chalarida insonsimon (gumanoid) robotlar sinovdan o‘tkazila boshlandi. Mazkur innovatsion qurilmalar yo‘l harakatini samarali boshqarish va politsiya xodimlariga xizmat faoliyatida ko‘maklashish maqsadida jalb etilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda robotning politsiya formasida, maxsus g‘ildirakli harakatlanuvchi platforma ustida turgani va ko‘chalarda xavfsizlikni nazorat qilayotgani aks etgan.

Robot-politsiyachining tashqi ko‘rinishi va texnik xususiyatlari

Tashqi ko‘rinishidan mazkur robotning zamonaviy va inson qiyofasiga juda yaqin tarzda loyihalanganini ko‘rsatmoqda:

  • To‘liq xizmat formasi: Robot haqiqiy yo‘l-patrul xizmati xodimlariga xos ko‘k rangli ko‘ylak, to‘q rangli shim, oq qo‘lqop hamda furajka bilan ta’minlangan;

  • Mobil g‘ildirakli platforma: Murakkab shahar sharoitida tez va muammosiz harakatlanish uchun u maxsus ixcham, oq rangli robotlashgan platforma ustiga o‘rnatilgan;

  • Ogohlantiruvchi chiroqlar va politsiya ramzi: Platformaning pastki qismida politsiya belgisi (gerbi), yorug‘lik beruvchi faralar hamda tungi vaqtda uzoqdan ko‘rinib turuvchi moviy-ko‘k ogohlantiruvchi nurlar mavjud;

  • Harakatni muvofiqlashtirish: Uning qo‘l harakatlari va tik turish holati piyodalar va haydovchilar e’tiborini jalb etib, qoidalarga rioya qilishni ta’minlashga xizmat qiladi.

Shanxay tajribasi: Bunday loyihalar nima uchun kerak?

Ko‘chalarda sun’iy intellekt va robototexnikani qo‘llash bir nechta asosiy vazifalarni hal etishga qaratilgan:

  • Xodimlar yuklamasini kamaytirish: Serqatnov chorrahalardagi odatiy kuzatuv va yo‘naltirish ishlarini robotlarga topshirish orqali inson resursidan muhimroq tezkor vazifalarda foydalanish imkoni paydo bo‘ladi;

  • 24/7 uzluksiz nazorat: Robotlar har qanday ob-havo va sutkaning istalgan vaqtida charchoqsiz navbatchilikni olib bora oladi;

  • Innovatsion xavfsizlik tizimi: Ko‘chalarda bunday yuqori texnologiyalarning bo‘lishi haydovchi va piyodalarning hushyorligini oshirib, qoidabuzarliklarning oldini oladi.

Shanxayda yo‘lga qo‘yilgan mazkur sinov loyihasi kelajak «aqlli shahar» (Smart City) infratuzilmasida sun’iy intellekt va robotlashtirilgan tizimlar jamoat tartibini saqlashda muhim bo‘g‘inga aylanib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Shanxaygumanoid robotlarsun’iy intellektaqlli shahar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdiShavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdi23 sentabr 17:10Xitoyda 20 ta robot 120 nafar raqqos bilan birga raqsga tushdi (video)Xitoyda 20 ta robot 120 nafar raqqos bilan birga raqsga tushdi (video)26 oktabr 11:42Farzandiga ism tanlay olmagan xitoylik juftlik ajrashishga qaror qildiFarzandiga ism tanlay olmagan xitoylik juftlik ajrashishga qaror qildi21 oktabr 10:07Agility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichdaAgility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichda6 iyul 11:22Avtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqdaAvtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqda21 avgust 15:23Xitoy gumanoid robotlar bozorida mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritdiXitoy gumanoid robotlar bozorida mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritdi10 avgust 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?