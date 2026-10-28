Xitoyda texnologik mo‘jiza: Shanxay ko‘chalarida robot-politsiyachilar sinovdan o‘tkazilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shanxay shahrida yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash va politsiya xodimlariga ko‘maklashish maqsadida insonsimon robotlar sinovdan o‘tkazilmoqda.
- Maxsus g‘ildirakli platformaga o‘rnatilgan va politsiya formasini kiygan ushbu robotlar chorrahalarda harakatni muvofiqlashtirish hamda qoidalarga rioya etilishini nazorat qilish vazifasini bajaradi.
Xitoyning eng yirik megapolislaridan biri bo‘lgan Shanxay shahri ko‘chalarida insonsimon (gumanoid) robotlar sinovdan o‘tkazila boshlandi. Mazkur innovatsion qurilmalar yo‘l harakatini samarali boshqarish va politsiya xodimlariga xizmat faoliyatida ko‘maklashish maqsadida jalb etilgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda robotning politsiya formasida, maxsus g‘ildirakli harakatlanuvchi platforma ustida turgani va ko‘chalarda xavfsizlikni nazorat qilayotgani aks etgan.
Robot-politsiyachining tashqi ko‘rinishi va texnik xususiyatlari
Tashqi ko‘rinishidan mazkur robotning zamonaviy va inson qiyofasiga juda yaqin tarzda loyihalanganini ko‘rsatmoqda:
To‘liq xizmat formasi: Robot haqiqiy yo‘l-patrul xizmati xodimlariga xos ko‘k rangli ko‘ylak, to‘q rangli shim, oq qo‘lqop hamda furajka bilan ta’minlangan;
Mobil g‘ildirakli platforma: Murakkab shahar sharoitida tez va muammosiz harakatlanish uchun u maxsus ixcham, oq rangli robotlashgan platforma ustiga o‘rnatilgan;
Ogohlantiruvchi chiroqlar va politsiya ramzi: Platformaning pastki qismida politsiya belgisi (gerbi), yorug‘lik beruvchi faralar hamda tungi vaqtda uzoqdan ko‘rinib turuvchi moviy-ko‘k ogohlantiruvchi nurlar mavjud;
Harakatni muvofiqlashtirish: Uning qo‘l harakatlari va tik turish holati piyodalar va haydovchilar e’tiborini jalb etib, qoidalarga rioya qilishni ta’minlashga xizmat qiladi.
Shanxay tajribasi: Bunday loyihalar nima uchun kerak?
Ko‘chalarda sun’iy intellekt va robototexnikani qo‘llash bir nechta asosiy vazifalarni hal etishga qaratilgan:
Xodimlar yuklamasini kamaytirish: Serqatnov chorrahalardagi odatiy kuzatuv va yo‘naltirish ishlarini robotlarga topshirish orqali inson resursidan muhimroq tezkor vazifalarda foydalanish imkoni paydo bo‘ladi;
24/7 uzluksiz nazorat: Robotlar har qanday ob-havo va sutkaning istalgan vaqtida charchoqsiz navbatchilikni olib bora oladi;
Innovatsion xavfsizlik tizimi: Ko‘chalarda bunday yuqori texnologiyalarning bo‘lishi haydovchi va piyodalarning hushyorligini oshirib, qoidabuzarliklarning oldini oladi.
Shanxayda yo‘lga qo‘yilgan mazkur sinov loyihasi kelajak «aqlli shahar» (Smart City) infratuzilmasida sun’iy intellekt va robotlashtirilgan tizimlar jamoat tartibini saqlashda muhim bo‘g‘inga aylanib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…