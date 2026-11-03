Ofisdan toqqacha: Zinalardan chiqa oladigan va yuk tashiydigan robot nimalarga qodir?

·84·Texno
Ofisdan toqqacha: Zinalardan chiqa oladigan va yuk tashiydigan robot nimalarga qodir?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoylik muhandislar kentavr qiyofasidagi, to‘rtta g‘ildirakli oyoq va inson tanasining yuqori qismidan iborat «Sagi» nomli ko‘p funksiyali robotni taqdim etdi.
  • Mazkur ixtiro orqa qismidagi yuk bo‘lmasi hamda nozik motorikaga ega qo‘llari yordamida og‘ir yuklarni tashish va murakkab to‘siqlarni, jumladan, zinapoyalarni yengib o‘tish qobiliyatiga ega.
  • Robot logistika, ofis xizmatlari hamda tabiat qo‘ynidagi faol hordiq jarayonlarini avtomatlashtirish uchun mo‘ljallangan.

Xitoylik muhandislar robototexnika va sun’iy intellekt sohasida yana bir hayratlanarli yangilikni ommaga taqdim etdi. Afsonaviy kentavr qiyofasini eslatuvchi, inson tanasining yuqori qismi va to‘rtta mustaqil harakatlanuvchi g‘ildirakli oyoqlardan iborat noodatiy gibrid — «Sagi» roboti namoyish qilindi.

Mazkur ixtiro nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki yuqori darajadagi ko‘p funksiyaliligi bilan an’anaviy gumanoid va g‘ildirakli robotlardan tubdan farq qiladi.

Ofisdan toqqacha: Zinalardan chiqa oladigan va yuk tashiydigan robot nimalarga qodir?

«Sagi»ning noyob tuzilishi va imkoniyatlari

Videomateriallar robotning kundalik hayot hamda ishlab chiqarishdagi keng imkoniyatlarini ko‘rsatib turibdi:

  • Kentavr arxitekturasi: Robotning yuqori qismi odamnikidek ikkita egiluvchan qo‘l va sensorli bosh qismidan, pastki asosi esa murakkab yo‘llarda ham muvozanatni saqlovchi to‘rtta g‘ildirakli oyoq-shassidan tashkil topgan;

  • Orqa yuk bo‘lmasi va mutlaq erkinlik: Orqa qismiga maxsus yuk tashish konteyneri o‘rnatilgan bo‘lib, robot og‘ir yuklarni tashiyotgan vaqtda ham qo‘llari butunlay bo‘sh qoladi. Bu unga bir vaqtning o‘zida ham harakatlanish, ham eshik ochish, buyumlarni uzatish yoki tugmalarni bosish imkonini beradi;

  • To‘siqlar va zinapoyalarni yengib o‘tish: Aqlli oyoq mexanizmlari yordamida «Sagi» nafaqat tekis polda, balki bog‘lardagi baland-past adirlar, shahar zinapoyalari va notekis tabiiy landshaftlarda bemalol ko‘tarilib, tusha oladi;

  • Nozik motorika: Robotning panjalari kichik paketlar, ichimlik idishlari va elektron kartalarni ehtiyotkorlik bilan ushlash, qurilmalarga kiritish darajasida aniq ishlaydi.

Ofisdan toqqacha: Zinalardan chiqa oladigan va yuk tashiydigan robot nimalarga qodir?

Qayerlarda qo‘llaniladi?

Ishlab chiquvchilarning qayd etishicha, ushbu robot-kentavr bir nechta yo‘nalishda samaradorlikni keskin oshirishi kutilmoqda:

  • Logistika va omborxonalar: Tovarlarni saralash, tashish va kerakli joyga joylashtirish jarayonlarini to‘liq avtomatlashtiradi;

  • Ofislar va xizmat ko‘rsatish: Hujjatlarni kabinetlar bo‘ylab tarqatish, qahvaxonalarda buyurtmalarni yetkazish va mehmonlarga xizmat ko‘rsatishda qulay yordamchiga aylanadi;

  • Shahar tashqarisidagi faol hordiq va kemping: Tabiat qo‘ynida og‘ir ovqat va kemping anjomlarini mustaqil tashib yurish, odamlar bilan birga dam olish hududlarida erkin hamrohlik qilishga mo‘ljallangan.

«Sagi» kelajak robototexnikasi faqat odamga o‘xshash gumanoidlar emas, balki amaliy vazifalarga mukammal moslashtirilgan ko‘p funksional gibridlar tomon rivojlanayotganini ko‘rsatmoqda.

Sagi robotiRobototexnikaSun’iy intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tirikdek tirannozavr: Xitoy savdo markazlari va parklaridagi shov-shuvli namoyish (video)Tirikdek tirannozavr: Xitoy savdo markazlari va parklaridagi shov-shuvli namoyish (video)27 oktabr 18:05Elon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdiElon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdi23 sentabr 12:25Sunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqdaSunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqda23 sentabr 03:22Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdi20 sentabr 17:23Meta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiMeta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdi26 avgust 20:22Mitsubishi Motors insonsimon robotlar ishlab chiqarishni boshlaydiMitsubishi Motors insonsimon robotlar ishlab chiqarishni boshlaydi6 avgust 02:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi