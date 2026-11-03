Ofisdan toqqacha: Zinalardan chiqa oladigan va yuk tashiydigan robot nimalarga qodir?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoylik muhandislar kentavr qiyofasidagi, to‘rtta g‘ildirakli oyoq va inson tanasining yuqori qismidan iborat «Sagi» nomli ko‘p funksiyali robotni taqdim etdi.
- Mazkur ixtiro orqa qismidagi yuk bo‘lmasi hamda nozik motorikaga ega qo‘llari yordamida og‘ir yuklarni tashish va murakkab to‘siqlarni, jumladan, zinapoyalarni yengib o‘tish qobiliyatiga ega.
- Robot logistika, ofis xizmatlari hamda tabiat qo‘ynidagi faol hordiq jarayonlarini avtomatlashtirish uchun mo‘ljallangan.
Xitoylik muhandislar robototexnika va sun’iy intellekt sohasida yana bir hayratlanarli yangilikni ommaga taqdim etdi. Afsonaviy kentavr qiyofasini eslatuvchi, inson tanasining yuqori qismi va to‘rtta mustaqil harakatlanuvchi g‘ildirakli oyoqlardan iborat noodatiy gibrid — «Sagi» roboti namoyish qilindi.
Mazkur ixtiro nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki yuqori darajadagi ko‘p funksiyaliligi bilan an’anaviy gumanoid va g‘ildirakli robotlardan tubdan farq qiladi.
«Sagi»ning noyob tuzilishi va imkoniyatlari
Videomateriallar robotning kundalik hayot hamda ishlab chiqarishdagi keng imkoniyatlarini ko‘rsatib turibdi:
Kentavr arxitekturasi: Robotning yuqori qismi odamnikidek ikkita egiluvchan qo‘l va sensorli bosh qismidan, pastki asosi esa murakkab yo‘llarda ham muvozanatni saqlovchi to‘rtta g‘ildirakli oyoq-shassidan tashkil topgan;
Orqa yuk bo‘lmasi va mutlaq erkinlik: Orqa qismiga maxsus yuk tashish konteyneri o‘rnatilgan bo‘lib, robot og‘ir yuklarni tashiyotgan vaqtda ham qo‘llari butunlay bo‘sh qoladi. Bu unga bir vaqtning o‘zida ham harakatlanish, ham eshik ochish, buyumlarni uzatish yoki tugmalarni bosish imkonini beradi;
To‘siqlar va zinapoyalarni yengib o‘tish: Aqlli oyoq mexanizmlari yordamida «Sagi» nafaqat tekis polda, balki bog‘lardagi baland-past adirlar, shahar zinapoyalari va notekis tabiiy landshaftlarda bemalol ko‘tarilib, tusha oladi;
Nozik motorika: Robotning panjalari kichik paketlar, ichimlik idishlari va elektron kartalarni ehtiyotkorlik bilan ushlash, qurilmalarga kiritish darajasida aniq ishlaydi.
Qayerlarda qo‘llaniladi?
Ishlab chiquvchilarning qayd etishicha, ushbu robot-kentavr bir nechta yo‘nalishda samaradorlikni keskin oshirishi kutilmoqda:
Logistika va omborxonalar: Tovarlarni saralash, tashish va kerakli joyga joylashtirish jarayonlarini to‘liq avtomatlashtiradi;
Ofislar va xizmat ko‘rsatish: Hujjatlarni kabinetlar bo‘ylab tarqatish, qahvaxonalarda buyurtmalarni yetkazish va mehmonlarga xizmat ko‘rsatishda qulay yordamchiga aylanadi;
Shahar tashqarisidagi faol hordiq va kemping: Tabiat qo‘ynida og‘ir ovqat va kemping anjomlarini mustaqil tashib yurish, odamlar bilan birga dam olish hududlarida erkin hamrohlik qilishga mo‘ljallangan.
«Sagi» kelajak robototexnikasi faqat odamga o‘xshash gumanoidlar emas, balki amaliy vazifalarga mukammal moslashtirilgan ko‘p funksional gibridlar tomon rivojlanayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…