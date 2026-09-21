Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildi

·28·Texno
Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoylik tadqiqotchilar suv ostida elektr energiyasi ishlab chiqarishga qodir boʻlgan noyob perovskit fotoelektrik tizimini yaratishdi.
  • Ushbu texnologiya oʻn metrgacha chuqurlikda ishlashga qodir boʻlib, avtonom datchiklar, kameralar va aloqa vositalarini uzluksiz energiya bilan taʼminlaydi.
  • Laboratoriya sinovlarida maydoni 0,0895 kvadrat santimetr boʻlgan mini fotoelement 34,71 foizlik FIK, 28,79 kvadrat santimetrlik modul esa 29,4 foiz samaradorlikni koʻrsatdi.

Xitoylik tadqiqotchilar suv ostida elektr energiyasini ishlab chiqarishga qodir boʻlgan noyob perovskit fotoelektrik tizimini yaratishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi texnologiya oʻn metrgacha chuqurlikda ishlash imkoniyatiga ega boʻlib, turli xil avtonom datchiklar, kameralar hamda aloqa vositalarini uzluksiz energiya bilan taʼminlash uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, suv osti quyosh energetikasining asosiy muammosi chuqurlik ortib borgan sari yorugʻlik spektrining oʻzgarishidir. Suv qizil rangli nurlarni faol yutadi va natijada anʼanaviy kremniyli quyosh elementlarining samaradorligi keskin pasayadi. Oʻn metr chuqurlikda esa qizil nurlar deyarli qolmay, asosan koʻk va yashil toʻlqinlar ustunlik qiladi.

Innovatsion material va yuqori samaradorlik

Ana shu muammoni hal qilish maqsadida olimlar taqiqlangan zonasining kengligi 1,96 eV boʻlgan perovskit materialini tanladilar. U suv ostida saqlanib qoladigan koʻk-yashil spektrga yaxshiroq moslashadi va hatto sust yoritlanish sharoitida ham yuqori samaradorlik koʻrsatadi. Materialning barqarorligini oshirish uchun uning tuzilishiga maxsus moddalar qoʻshildi.

Laboratoriya sinovlari davomida maydoni atigi 0,0895 kvadrat santimetr boʻlgan mini fotoelement 34,71 foizlik foydali ish koeffitsiyenti (FIK) qayd etdi. Maydoni kattaroq boʻlgan 28,79 kvadrat santimetrlik modulning samaradorligi esa 29,4 foizni tashkil etdi. Bu koʻrsatkichlar suv osti qurilmalari uchun katta istiqbol ochadi.

Chidamlilik va amaldagi sinovlar

Agressiv dengiz muhitida ishlash uchun quyosh elementlari koʻp qatlamli himoya qobigʻi, xususan, butilkauchuk, himoya shishasi va shaffof epoksi qatroni bilan oʻraldi. Sunʼiy dengiz suvida 1,000 soat davomida saqlangandan soʻng ham qurilma oʻzining dastlabki samaradorligining 99,58 foizini saqlab qoldi.

Tizimning hisoblangan xizmat muddati ham yuqori baholandi. 25 daraja Selsiy haroratida T80 koʻrsatkichi 48,904 soatni tashkil etdi, bu esa qariyb 5,6 yil davomida uzluksiz ishlash imkonini beradi. Janubiy Xitoy dengizida oʻtkazilgan real sinovlar davomida batareyalar 2, 6 va 10 metr chuqurlikda litiy-ion akkumulyatorlarini muvaffaqiyatli quvvatlantirib, oʻzining amaldagi samaradorligini toʻliq tasdiqladi.

Quyosh batareyasiPerovskitSuv osti energetikasiXitoy texnologiyalariYangi kashfiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 00:27Huawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiHuawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiKecha, 23:26Samsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiSamsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiKecha, 23:23Xiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiXiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiKecha, 21:56Xiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiXiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiKecha, 21:23Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiVivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiKecha, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi