Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoylik tadqiqotchilar suv ostida elektr energiyasi ishlab chiqarishga qodir boʻlgan noyob perovskit fotoelektrik tizimini yaratishdi.
- Ushbu texnologiya oʻn metrgacha chuqurlikda ishlashga qodir boʻlib, avtonom datchiklar, kameralar va aloqa vositalarini uzluksiz energiya bilan taʼminlaydi.
- Laboratoriya sinovlarida maydoni 0,0895 kvadrat santimetr boʻlgan mini fotoelement 34,71 foizlik FIK, 28,79 kvadrat santimetrlik modul esa 29,4 foiz samaradorlikni koʻrsatdi.
Xitoylik tadqiqotchilar suv ostida elektr energiyasini ishlab chiqarishga qodir boʻlgan noyob perovskit fotoelektrik tizimini yaratishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi texnologiya oʻn metrgacha chuqurlikda ishlash imkoniyatiga ega boʻlib, turli xil avtonom datchiklar, kameralar hamda aloqa vositalarini uzluksiz energiya bilan taʼminlash uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, suv osti quyosh energetikasining asosiy muammosi chuqurlik ortib borgan sari yorugʻlik spektrining oʻzgarishidir. Suv qizil rangli nurlarni faol yutadi va natijada anʼanaviy kremniyli quyosh elementlarining samaradorligi keskin pasayadi. Oʻn metr chuqurlikda esa qizil nurlar deyarli qolmay, asosan koʻk va yashil toʻlqinlar ustunlik qiladi.
Innovatsion material va yuqori samaradorlikAna shu muammoni hal qilish maqsadida olimlar taqiqlangan zonasining kengligi 1,96 eV boʻlgan perovskit materialini tanladilar. U suv ostida saqlanib qoladigan koʻk-yashil spektrga yaxshiroq moslashadi va hatto sust yoritlanish sharoitida ham yuqori samaradorlik koʻrsatadi. Materialning barqarorligini oshirish uchun uning tuzilishiga maxsus moddalar qoʻshildi.
Laboratoriya sinovlari davomida maydoni atigi 0,0895 kvadrat santimetr boʻlgan mini fotoelement 34,71 foizlik foydali ish koeffitsiyenti (FIK) qayd etdi. Maydoni kattaroq boʻlgan 28,79 kvadrat santimetrlik modulning samaradorligi esa 29,4 foizni tashkil etdi. Bu koʻrsatkichlar suv osti qurilmalari uchun katta istiqbol ochadi.
Chidamlilik va amaldagi sinovlarAgressiv dengiz muhitida ishlash uchun quyosh elementlari koʻp qatlamli himoya qobigʻi, xususan, butilkauchuk, himoya shishasi va shaffof epoksi qatroni bilan oʻraldi. Sunʼiy dengiz suvida 1,000 soat davomida saqlangandan soʻng ham qurilma oʻzining dastlabki samaradorligining 99,58 foizini saqlab qoldi.
Tizimning hisoblangan xizmat muddati ham yuqori baholandi. 25 daraja Selsiy haroratida T80 koʻrsatkichi 48,904 soatni tashkil etdi, bu esa qariyb 5,6 yil davomida uzluksiz ishlash imkonini beradi. Janubiy Xitoy dengizida oʻtkazilgan real sinovlar davomida batareyalar 2, 6 va 10 metr chuqurlikda litiy-ion akkumulyatorlarini muvaffaqiyatli quvvatlantirib, oʻzining amaldagi samaradorligini toʻliq tasdiqladi.
Izohlar 0
…