Xitoyda ilk bor OLED-chiplar ommaviy ishlab chiqarila boshlandi

·37·Texno
Xitoyda ilk bor OLED-chiplar ommaviy ishlab chiqarila boshlandi

Xitoyning Chipone Technology kompaniyasi mamlakatda toʻliq oʻz ichki imkoniyatlari asosida ishlab chiqilgan ilk OLED-chip — ICNA3611 mikrosemasining ommaviy ishlab chiqarilishi boshlanganini rasman maʼlum qildi. ixbt.com xabar berishicha, mazkur qadam Xitoy yarimoʻtkazgichlar sanoatining texnologik mustaqillikka erishish yoʻlidagi navbatdagi muhim bosqichi boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnologik xususiyatlar va imkoniyatlar

Yangi ICNA3611 deb nomlangan yechim Touch and Display Driver Integration (TDDI) sinfiga mansub boʻlib, u tasvirni boshqarish hamda sensorli kirish funksiyalarini yagona kremniy kristallida muvaffaqiyatli birlashtiradi. Bu esa zamonaviy smartfonlar qurilmasini soddalashtirish va unumdorligini oshirish imkonini beradi.

Hozirgi kunda ushbu ilgʻor mikrosemalar taniqli Xitoy brendlarining ommabop smartfonlarida amalda qoʻllanila boshlandi. Bu esa mahsulot nafaqat qogʻozda, balki real bozor sharoitida ham oʻzining raqobatbardoshligini isbotlaganini koʻrsatadi.

Displey va sensor unumdorligi

Texnik koʻrsatkichlarga koʻra, ICNA3611 chipi zamonaviy foydalanuvchilar talablariga toʻla javob beradi:

  • 1,5K yuqori aniqlikdagi ekranlarni qoʻllab-quvvatlash;
  • 165 Hz gacha boʻlgan yuqori yangilanish chastotasi;
  • Ikki barmoq bilan ishlaganda 360 Hz gacha yetuvchi sensor опроs (soʻrov) chastotasi.
Bunday koʻrsatkichlar ekran tasvirining oʻta silliq boʻlishini hamda sensorning teginishlarga oʻta sezgir va tezkor javob qaytarishini taʼminlaydi.

Kompaniyaning umumiy faoliyati

Chipone Technology faqatgina OLED-chiplar bilan cheklanib qolmaydi. Korxona LED va LCD displeylar uchun ham turli yechimlar, avtomobil elektronikasi, quvvatni boshqarish tizimlari, sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslangan tasvirni yaxshilash vositalari hamda odnokristalli tizimlarni ishlab chiqish bilan shugʻullanadi.

Ushbu keng qamrovli yondashuv kompaniyaga oʻz segmentidagi bir nechta yoʻnalishlarda yetakchi mavqeni egallash imkonini bermoqda. Ekranni boshqarish texnologiyalarining mahalliy miqyosda oʻzlashtirilishi esa kelgusida Xitoy elektronika bozorining global miqyosdagi mustaqilligini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

OLED-chipChipone TechnologyXitoy texnologiyalariSmartfonlarTDDI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiCATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiBugun, 13:51Li Auto avtoparkdagi vizual hodisa va nosozlik haqida izoh berdiLi Auto avtoparkdagi vizual hodisa va nosozlik haqida izoh berdiBugun, 13:29SpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiSpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiBugun, 12:24Telegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiTelegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiBugun, 11:23Starlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiStarlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiBugun, 10:57Mark Cukerberg: sunʼiy intellekt barcha uchun ochiq boʻlishi kerakMark Cukerberg: sunʼiy intellekt barcha uchun ochiq boʻlishi kerakBugun, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob