Xitoyda ilk bor OLED-chiplar ommaviy ishlab chiqarila boshlandi
Xitoyning Chipone Technology kompaniyasi mamlakatda toʻliq oʻz ichki imkoniyatlari asosida ishlab chiqilgan ilk OLED-chip — ICNA3611 mikrosemasining ommaviy ishlab chiqarilishi boshlanganini rasman maʼlum qildi. ixbt.com xabar berishicha, mazkur qadam Xitoy yarimoʻtkazgichlar sanoatining texnologik mustaqillikka erishish yoʻlidagi navbatdagi muhim bosqichi boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnologik xususiyatlar va imkoniyatlarYangi ICNA3611 deb nomlangan yechim Touch and Display Driver Integration (TDDI) sinfiga mansub boʻlib, u tasvirni boshqarish hamda sensorli kirish funksiyalarini yagona kremniy kristallida muvaffaqiyatli birlashtiradi. Bu esa zamonaviy smartfonlar qurilmasini soddalashtirish va unumdorligini oshirish imkonini beradi.
Hozirgi kunda ushbu ilgʻor mikrosemalar taniqli Xitoy brendlarining ommabop smartfonlarida amalda qoʻllanila boshlandi. Bu esa mahsulot nafaqat qogʻozda, balki real bozor sharoitida ham oʻzining raqobatbardoshligini isbotlaganini koʻrsatadi.
Displey va sensor unumdorligiTexnik koʻrsatkichlarga koʻra, ICNA3611 chipi zamonaviy foydalanuvchilar talablariga toʻla javob beradi:
- 1,5K yuqori aniqlikdagi ekranlarni qoʻllab-quvvatlash;
- 165 Hz gacha boʻlgan yuqori yangilanish chastotasi;
- Ikki barmoq bilan ishlaganda 360 Hz gacha yetuvchi sensor опроs (soʻrov) chastotasi.
Kompaniyaning umumiy faoliyatiChipone Technology faqatgina OLED-chiplar bilan cheklanib qolmaydi. Korxona LED va LCD displeylar uchun ham turli yechimlar, avtomobil elektronikasi, quvvatni boshqarish tizimlari, sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslangan tasvirni yaxshilash vositalari hamda odnokristalli tizimlarni ishlab chiqish bilan shugʻullanadi.
Ushbu keng qamrovli yondashuv kompaniyaga oʻz segmentidagi bir nechta yoʻnalishlarda yetakchi mavqeni egallash imkonini bermoqda. Ekranni boshqarish texnologiyalarining mahalliy miqyosda oʻzlashtirilishi esa kelgusida Xitoy elektronika bozorining global miqyosdagi mustaqilligini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
…