Xitoylik olimlar bitta DVD hajmiga 50 terabayt maʼlumot yozish texnologiyasini yaratdi

·1·Texno
Xitoylik olimlar bitta DVD hajmiga 50 terabayt maʼlumot yozish texnologiyasini yaratdi

Shanday universiteti tadqiqotchilari optik maʼlumotlarni saqlash sohasida muhim yutuqqa erishdilar. Ixbt.com nashrining xabar qilishicha, ular ishlab chiqqan koʻp oʻlchamli optik yozish texnologiyasi bitta uch oʻlchamli nuqtada anʼanaviy ikki holat oʻrniga birdaniga 1024 ta holatni qayd etish imkonini beradi. Bu esa oʻz navbatida bitta nuqta orqali 10 bit axborotni kodlash imkonini taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumot uchun, odatiy xotira yasalishida har bir katakcha faqat ikkita — «0» yoki «1» holatini, yaʼni bitta bit axborotni saqlay oladi. Yangi texnologiya esa nuqtaning axborot sigʻimini keskin oshirib, uning 1024 xil gradatsiyani farqlashini taʼminlaydi. Natijada, nuqtalar hajmini kichraytirish yoki qatlamlar sonini koʻpaytirish majburiyatisiz ham saqlash zichligini sezilarli darajada oshirishga erishildi.

Kelajakdagi imkoniyatlar va yuqori ishonchlilik

Mutaxassislarning dastlabki hisob-kitoblariga koʻra, joriy tizim konfiguratsiyasidan foydalanilganda odatdagi DVD disk oʻlchamidagi vositaga taxminan 50 terabayt maʼlumotni sigʻdirish nazariy jihatdan mumkin boʻladi. Bunda oʻqish ishonchliligi 99,99 foizdan yuqori ekani alohida taʼkidlanmoqda.

Mazkur ishlanmaning yana bir muhim afzalligi shundaki, u bir nurlarli arxitekturaga asoslangan. Koʻpgina yuqori zichlikdagi optik xotira tizimlari aniq moslashtirish hamda barqarorlashtirishni talab qiladigan ikkita lazer nurlaridan foydalanadi. Xitoylik tadqiqotchilar esa yozish va oʻqish jarayonlarini bitta nur yordamida amalga oshirishga muvaffaq boʻldilar, bu esa optik tizimni sezilarli darajada soddalashtiradi.

Petabaytlardagi istiqbollar

Tadqiqotchilarning fikricha, texnologiyaning hozirgi erishilgan yutuqlardan tashqari salohiyati yanada yuqori. Agar qatlamlar orasidagi masofani 5 mikrometrdan 1 mikrometrgacha qisqartirib, farqlanadigan holatlar sonini oʻn minglab turgacha yetkazilsa, DVD oʻlchamidagi diskning nazariy sigʻimi qariyb 2,5 petabayt maʼlumotni tashkil qilishi mumkin.

Mazkur innovatsion ishlanma kelgusida katta hajmli maʼlumotlarni arxirvalash, saqlash va qayta ishlash jarayonlarida yangi imkoniyatlar eshigini ochishi kutilmoqda. Optik disklarning bunday yuqori darajada modernizatsiya qilinishi raqamli maʼlumotlarni uzoq muddatli saqlash bozorida tub burilish yasashi mumkin.

Optik xotiraDVDMaʼlumotlar bazasiXitoy texnologiyalariInnovatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiXitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildi21 sentabr 23:58Xiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdi3 sentabr 12:57Xitoyda ilk bor OLED-chiplar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiXitoyda ilk bor OLED-chiplar ommaviy ishlab chiqarila boshlandi29 iyul 12:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydi27 iyul 00:52Ubtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiUbtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdi19 iyul 17:22ClickHouse yillik daromadini 250 million dollarga yetkazib, IPO sari yoʻl oldiClickHouse yillik daromadini 250 million dollarga yetkazib, IPO sari yoʻl oldi27 may 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi