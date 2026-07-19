Ubtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdi

·29·Texno
Ubtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdi

Xitoyning mashhur Ubtech kompaniyasi texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlgan Uworld U1 modelini namoyish etdi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bu dunyodagi ilk ommaviy ravishda ishlab chiqariladigan toʻliq oʻlchamli gumanoid (odamsimon) robotdir. Bugungi kunda aksariyat robotlar sanoat korxonalari uchun moʻljallangan boʻlsa, U1 modeli inson uchun uy sharoitida hamrohlik qilish maqsadida yaratilgani bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ubtech ushbu qurilmaning bir nechta modifikatsiyasini bozorga chiqardi. Ular orasida faqat tananing yuqori qismidan iborat U1 Lite, toʻliq oʻlchamli U1 Pro va harakatlanish dinamikasi yuqori boʻlgan U1 Ultra versiyalari mavjud. Robotlarning asosiy vazifasi inson bilan muloqot qilish va hissiy aloqa oʻrnatishdan iborat boʻlib, bu jarayonda sunʼiy intellekt tizimlari suhbatdoshning nigohi, ovozi va yuz ifodasini tahlil qiladi.

Inson qiyofasini takrorlovchi texnologiya

Uworld U1 texnik jihatdan ancha murakkab tuzilishga ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, robot 88 ta servoprivod bilan jihozlangan boʻlib, bu unga inson harakatlarining 90 foizini takrorlash imkonini beradi. Shuningdek, u 300 ga yaqin mikro-emotsiyalarni namoyish eta oladi, koʻz qisadi va maxsus silikon qoplama yordamida inson terisidagi teshikchalar hamda burmalarni imitatsiya qiladi.

Robotning tashqi koʻrinishi ikki xil variantda taklif etilmoqda: erkak qiyofasidagi modelning boʻyi 183 sm, vazni 42 kg boʻlsa, ayol qiyofasidagi versiya 163 sm boʻy va 35 kg vaznga ega. Muhandislar muloqotning tabiiy chiqishi uchun nutq va lablar harakati oʻrtasidagi farqni 20 millisekunddan kamroq vaqtga tushirishga muvaffaq boʻlishgan.

Biroq, taqdimot davomida ayrim kamchiliklar ham koʻzga tashlandi. Masalan, robotning savollarga javob berish tezligi hali ham past darajada qolmoqda. Sinov jarayonida foydalanuvchi oʻzini yomon his qilayotganini aytganida, U1 javob qaytarishdan oldin uzoq vaqt pauza qilib qolgan. Bu esa sunʼiy intellektning real vaqt rejimida qaror qabul qilish jarayoni hali takomillashtirilishi kerakligini koʻrsatadi.

Narxlar va bozor istiqbollari

Ubtech dastlab ushbu robotlar keksalar parvarishi, bolalar bilan oʻyinlar va uy yumushlarida yordam berishini vaʼda qilgan edi. Ammo rasmiy sotuvlar boshlanganda asosiy eʼtibor robot-hamroh funksiyasiga qaratildi. Qurilmaning narxi tanlangan versiyaga qarab quyidagicha belgilangan:

  • U1 Lite va asosiy modellar — 119 800 yuandan boshlanadi (taxminan 17 655 dollar);
  • Yuqori texnologiyali Ultra versiyasi — 990 000 yuangacha (taxminan 145 717 dollar).
Sotuvlarning birinchi kunidayoq 13 000 dan ortiq buyurtma qabul qilingan boʻlsa-da, ularning aksariyati davlat xaridlari va koʻrgazma maydonchalari hissasiga toʻgʻri keladi. Hozircha Uworld U1 ilmiy-fantastik filmlardagi kabi toʻliq avtonom emas — u asosan sekin tezlikda oddiy harakatlar va raqs elementlarini bajara oladi. Shunga qaramay, bu loyiha gumanoid robotlarning isteʼmol bozori uchun ommaviy ishlab chiqarilishidagi ilk jiddiy qadam sifatida baholanmoqda.

UbtechUworld U1RobototexnikaSunʼiy IntellektXitoy Texnologiyalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Netflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldiNetflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldiBugun, 17:56Sunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldiSunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldiBugun, 16:58Xitoyda litiy batareyalari uchun 11 yillik soliq imtiyozlari yakunlanmoqdaXitoyda litiy batareyalari uchun 11 yillik soliq imtiyozlari yakunlanmoqdaBugun, 16:25Xitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdiXitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdiBugun, 15:58Mavrikiy NASA boshchiligidagi Artemis kelishuviga qoʻshilgan 70-davlat boʻldiMavrikiy NASA boshchiligidagi Artemis kelishuviga qoʻshilgan 70-davlat boʻldiBugun, 15:28Aqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiAqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda