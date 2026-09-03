Xiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdi

·28·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdi

Xiaomi brendi oʻzining Youpin kraudfanding platformasida yangi ixcham va hamyonbop isitkich — Mijia Graphene Heater C qurilmasi uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion mahsulot atigi 25 dollar ekvivalentidagi narxda bozorga chiqarilmoqda va oʻzining tezkor ishlash xususiyatlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilma Mijia texnikalariga xos boʻlgan minimalistik oq rangdagi korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, uning oʻlchamlari 175×175×472 millimetrni, ogʻirligi esa taxminan 1,65 kilogrammni tashkil etadi. Isitkichning ustki qismida qulay harorat regulyatori mavjud boʻlib, orqa qismiga esa uni koʻtarib yurish uchun maxsus tutqich yashirilgan.

Kichik gabaritlari tufayli foydalanuvchilar bu isitkichni nafaqat xona poliga oʻrnatishi, balki bevosita ish stoliga ham qoʻyib ishlatishi mumkin. Xitoy bozorida boshlangʻich bosqichda ushbu gadjet 179 yuan, yaʼni taxminan 25 AQSh dollari qiymatida baholanmoqda.

Isitish texnologiyasi va funksionalligi

Mazkur modelning asosiy konstruktiv oʻziga xosligi uning aylanish tizimi hisoblanadi. Korpus avtomatik ravishda 80 gradus burchak ostida chapga va oʻngga burila oladi, bu esa xona boʻylab issiqlikni bir tekis taqsimlashga yordam beradi.

Qurilmaning old paneli keng egilgan havo chiqarish teshigi va mikroperforatsiyalangan toʻqima bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining rejasiga koʻra, bunday dizayn issiq havoning bir nuqtaga tor oqim bilan urilishining oldini olib, uni yumshoq va tekis tarqatishni taʼminlaydi.

Mijia Graphene Heater C asosi zamonaviy grafenli isitish elementi hamda yuqori momentli doimiy tok ventilyatoridan iborat. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, qurilma yoqilgandan keyin atigi 3 soniya ichida qizi boshlaydi.

Quvvat va xavfsizlik imkoniyatlari

Isitkichning maksimal quvvati 2000 vattni tashkil qiladi, shuningdek, foydalanuvchilar uchun 1200 vattli tejamkor rejim ham nazarda tutilgan. Xiaomi taʼkidlashicha, qurilma xonani taxminan 10 daqiqa ichida tezda isitishga qodir.

Asosiy isitish elementining yana bir afzalligi shundaki, u qoʻshimcha ravishda uzoq infraqizil nurlanishni hosil qiladi. Bu esa sovuq mavsumda uy sharoitida issiqlik va qulay muhit yaratishda muhim qulayliklardan biri sanaladi.

XiaomiMijia Graphene Heater CGrafenli isitkichXitoy texnologiyalariSmart uy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdiStarlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdiBugun, 13:21Apple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkinApple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkinBugun, 11:58Huawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdiHuawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdiBugun, 11:22Xiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladiXiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladiBugun, 10:52Samsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldiSamsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldiBugun, 10:23Honor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiHonor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiBugun, 08:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi