Xiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdi
Xiaomi brendi oʻzining Youpin kraudfanding platformasida yangi ixcham va hamyonbop isitkich — Mijia Graphene Heater C qurilmasi uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion mahsulot atigi 25 dollar ekvivalentidagi narxda bozorga chiqarilmoqda va oʻzining tezkor ishlash xususiyatlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilma Mijia texnikalariga xos boʻlgan minimalistik oq rangdagi korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, uning oʻlchamlari 175×175×472 millimetrni, ogʻirligi esa taxminan 1,65 kilogrammni tashkil etadi. Isitkichning ustki qismida qulay harorat regulyatori mavjud boʻlib, orqa qismiga esa uni koʻtarib yurish uchun maxsus tutqich yashirilgan.
Kichik gabaritlari tufayli foydalanuvchilar bu isitkichni nafaqat xona poliga oʻrnatishi, balki bevosita ish stoliga ham qoʻyib ishlatishi mumkin. Xitoy bozorida boshlangʻich bosqichda ushbu gadjet 179 yuan, yaʼni taxminan 25 AQSh dollari qiymatida baholanmoqda.
Isitish texnologiyasi va funksionalligiMazkur modelning asosiy konstruktiv oʻziga xosligi uning aylanish tizimi hisoblanadi. Korpus avtomatik ravishda 80 gradus burchak ostida chapga va oʻngga burila oladi, bu esa xona boʻylab issiqlikni bir tekis taqsimlashga yordam beradi.
Qurilmaning old paneli keng egilgan havo chiqarish teshigi va mikroperforatsiyalangan toʻqima bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining rejasiga koʻra, bunday dizayn issiq havoning bir nuqtaga tor oqim bilan urilishining oldini olib, uni yumshoq va tekis tarqatishni taʼminlaydi.
Mijia Graphene Heater C asosi zamonaviy grafenli isitish elementi hamda yuqori momentli doimiy tok ventilyatoridan iborat. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, qurilma yoqilgandan keyin atigi 3 soniya ichida qizi boshlaydi.
Quvvat va xavfsizlik imkoniyatlariIsitkichning maksimal quvvati 2000 vattni tashkil qiladi, shuningdek, foydalanuvchilar uchun 1200 vattli tejamkor rejim ham nazarda tutilgan. Xiaomi taʼkidlashicha, qurilma xonani taxminan 10 daqiqa ichida tezda isitishga qodir.
Asosiy isitish elementining yana bir afzalligi shundaki, u qoʻshimcha ravishda uzoq infraqizil nurlanishni hosil qiladi. Bu esa sovuq mavsumda uy sharoitida issiqlik va qulay muhit yaratishda muhim qulayliklardan biri sanaladi.
…