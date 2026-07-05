Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling

·2·Salomatlik
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling

Nevrolog Galina Chudinskaya miya salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi oziq-ovqatlar haqida gapirib, qaysi mahsulotlar xotira va kognitiv funksiyalarni zaiflashtirishi mumkinligini tushuntirdi. Bu haqda u Lenta.ru nashriga bergan intervyusida ma’lum qildi.

Mutaxassisning ta’kidlashicha, xotira va fikrlash qobiliyatiga alohida bir mahsulot emas, balki insonning umumiy ovqatlanish tarzi ta’sir ko‘rsatadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, shakarli ichimliklar, konfetlar, oq undan tayyorlangan pishiriqlar, tez tayyorlanadigan taomlar, kolbasa va boshqa qayta ishlangan go‘sht mahsulotlari, shuningdek, spirtli ichimliklarning ortiqcha iste’moli miya faoliyati uchun eng katta xavflardan biri hisoblanadi.

Shifokorning aytishicha, bunday mahsulotlar tarkibida shakar, tuz, to‘yingan va trans yog‘lar ko‘p bo‘ladi. Biroq ularda organizm uchun muhim bo‘lgan tola, vitaminlar va omega-3 yog‘ kislotalari yetarli emas. Natijada miya zarur oziq moddalar bilan kam ta’minlanadi hamda yallig‘lanish jarayonlari va qon tomir kasalliklaridan himoyasi pasayadi.

Galina Chudinskayaning ta’kidlashicha, ayniqsa shakar va tez hazm bo‘ladigan uglevodlarni ortiqcha iste’mol qilish qonda glyukoza va insulin miqdorining keskin oshishiga sabab bo‘ladi. Bu esa vaqt o‘tishi bilan surunkali yallig‘lanish, ortiqcha vazn va moddalar almashinuvi bilan bog‘liq kasalliklar rivojlanish xavfini oshiradi. Bunday o‘zgarishlar qon tomirlar holatini yomonlashtirib, miyaning oziqlanishiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Nevrologning so‘zlariga ko‘ra, bu jarayonlar diqqatni jamlash, tez fikrlash va yangi ma’lumotlarni eslab qolish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois mutaxassislar muvozanatli ovqatlanishga amal qilish va zararli mahsulotlar iste’molini cheklashni tavsiya etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkinBugun, 17:25Chaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalariChaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalariBugun, 16:48Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?29.06, 23:202027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi2027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi28.06, 18:35Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlarTish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar27.06, 12:42O‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdiO‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdi26.06, 17:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi
Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi
Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar