Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?

·32·Salomatlik
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?

O‘zbekistonda hafta davomida jazirama issiq saqlanib qoladi. Yaqin kunlarda harorat +41…+43 darajagacha, shimol, janub va cho‘l hududlarida esa +44…+46 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda. Bunday ob-havoda eng katta xavf — faqat noqulaylik emas, balki organizm qizishi, suvsizlanish va issiq urishidir.

Kimlar uchun xavf yuqoriroq?

Sog‘liqni saqlash vazirligi issiq kunlarda aholi, ayniqsa, xavf guruhiga kiruvchi fuqarolar ehtiyot choralariga qat’iy amal qilishi kerakligini ta’kidladi.

Mutaxassislarga ko‘ra, quyidagi insonlar jazirama ta’siriga nisbatan zaifroq hisoblanadi:

Xavf guruhi

Nima uchun ehtiyot bo‘lishi kerak?

65 yoshdan oshgan keksalar

chanqoqlik kech sezilishi va tana haroratini boshqarish qiyinlashishi mumkin

Chaqaloqlar va yosh bolalar

organizm issiqqa tezroq ta’sirchan bo‘ladi

Homilador ayollar

yurak-qon tomir tizimiga qo‘shimcha yuk tushishi mumkin

Surunkali kasalligi borlar

kasalliklar zo‘rayishi ehtimoli ortadi

Yurak, bosim yoki “suv haydovchi” dorilar qabul qiluvchilar

suv-tuz muvozanati buzilishi mumkin

SSV tavsiyasiga ko‘ra, bunday insonlarning holatidan muntazam xabar olib turish lozim. Chunki ularda chanqoqlik hissi kech paydo bo‘lishi yoki issiqlik ta’siri sezilmay qolishi mumkin.

Chanqoqni kutmang: suvni oldindan iching

Jaziramada organizm terlash orqali ko‘p miqdorda suyuqlik va mineral moddalarni yo‘qotadi. Shuning uchun “chanqadim” degan signalni kutish shart emas — kun davomida oz-ozdan va tez-tez suv ichish kerak.

Katta yoshli sog‘lom insonlar uchun odatda kuniga 2–3 litr atrofida suyuqlik ichish tavsiya etiladi. Ammo yurak, buyrak kasalliklari yoki shishga moyilligi bor bemorlar suyuqlik miqdorini shifokor tavsiyasiga ko‘ra belgilashi kerak.

Bu yerda eng oddiy qoida: suvni “birdaniga ko‘p” emas, “tez-tez va oz-ozdan” ichish foydali. Organizm ham update'ni sekin qabul qiladi, birdaniga “3 litr patch” kerak emas.

Kiyim ham himoya vositasi

Issiqda kiyim tanlash mayda masala emas. Yengil, keng, havo o‘tkazuvchan va och rangli kiyimlar tanani ortiqcha qizishdan saqlashga yordam beradi.

Paxta va zig‘ir kabi tabiiy matolar tananing nafas olishiga yordam beradi va terning bug‘lanishini yengillashtiradi.

Ko‘chaga chiqqanda keng qirrali bosh kiyim, quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynak va zarur hollarda oftobdan himoyalovchi kremdan foydalanish maqsadga muvofiq.

Ovqatlanishda organizmni qiynamang

Jaziramada og‘ir, yog‘li, qovurilgan, achchiq va hazm bo‘lishi qiyin ovqatlar organizmga ortiqcha yuklama beradi.

Shuning uchun yengil ovqatlar afzal:

• sabzavotli salatlar;
• yengil sho‘rvalar;
• qatiq va ayron;
• tvorog;
• tuxum;
• tovuq yoki baliq go‘shti;
• mevalar.

Kun davomida 5–6 marta oz-ozdan ovqatlanish maqsadga muvofiq. Bu organizmga issiqda ovqatni hazm qilish uchun ortiqcha energiya sarflamaslikka yordam beradi.

11:00 dan 17:00 gacha ehtiyot bo‘ling

Mutaxassislar taxminan soat 11:00 dan 17:00 gacha ochiq quyosh ostida yurishni cheklashni tavsiya qilmoqda.

Zarur ishlar ertalab yoki kechki salqin vaqtlarga qoldirilgani ma’qul. Agar ko‘chaga chiqish shart bo‘lsa, soya yo‘laklardan yurish, bosh kiyim kiyish, yoningizda suv olib yurish va har 15–20 daqiqada oz-ozdan suv ichish kerak.

Og‘ir jismoniy mehnat va sport mashg‘ulotlarini ham kunning eng issiq vaqtida cheklash lozim.

Mashina ichida qoldirish — hayot uchun xavf

SSV alohida ogohlantirmoqda: bolalar, keksalar yoki hayvonlarni avtomobil ichida yolg‘iz qoldirmaslik kerak.

Quyosh ostida turgan avtomobil ichida harorat bir necha daqiqada hayot uchun xavfli darajagacha ko‘tarilishi mumkin. Bu holat “faqat besh daqiqaga kirib chiqaman” degan vaziyatlarda ham juda xavfli.

Issiq mashina ichi — konditsionersiz sauna emas, real xavf manbai.

Xavfli belgilarda tez yordam chaqiring

Issiq urishi yoki kuchli suvsizlanish belgilari paydo bo‘lsa, vaziyatni yengil qabul qilmaslik kerak.

Quyidagi belgilarga e’tibor bering:

Belgi

Nima qilish kerak?

kuchli holsizlik

salqin joyga o‘tish va suv ichish

bosh aylanishi

yotish yoki o‘tirish, quyoshdan chiqish

ko‘ngil aynishi

jismoniy harakatni to‘xtatish

tana harorati ko‘tarilishi

tez tibbiy yordamga murojaat qilish

hushdan ketish

darhol 103 ga qo‘ng‘iroq qilish

Ayniqsa, xavf guruhidagi insonlarda bunday belgilar paydo bo‘lsa, kechiktirmasdan tibbiy yordam chaqirish zarur.

Asosiy qoida: salqinlik, suv va ehtiyot

Hafta davomida O‘zbekistonda jazirama issiq saqlanadi. Ayrim hududlarda harorat +46 darajagacha yetishi mumkin.

Bunday kunlarda eng muhim qoidalar oddiy: salqin joyda bo‘lish, yetarli suv ichish, yengil kiyinish, og‘ir ovqat va og‘ir jismoniy mehnatni cheklash, xavf guruhidagi yaqinlar holidan xabar olish va xavfli belgilarda tez tibbiy yordamga murojaat qilish.

Sizningcha, bunday jazirama kunlarda ish vaqti vaqtincha o‘zgartirilishi kerakmi?

O'zbekistonSog'liqni saqlash vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

His-tuyg‘ularimiz jismoniy tanamizni qanday qayta qurishi mumkin?His-tuyg‘ularimiz jismoniy tanamizni qanday qayta qurishi mumkin?11.07, 18:44Dorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olganDorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olgan11.07, 11:58Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xatoKonditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato10.07, 11:56Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘lingMiyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling05.07, 22:1515 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin05.07, 17:25Chaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalariChaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalari05.07, 16:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato
Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato
Chaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalari
Chaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalari