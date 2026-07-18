Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi

·69·Salomatlik
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi

Hech narsa qilmay dam olish vaqtni behuda sarflashdek tuyulishi mumkin. Ammo olimlar bu paytda ham miya faol ishlashda davom etishini ta’kidlamoqda.

fMRI (funksional magnit-rezonans tomografiyasi) orqali o‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, inson hech qanday aniq vazifani bajarmayotganida ham miya faolligini to‘xtatmaydi. Aksincha, u oldin olingan ma’lumotlarni qayta ishlaydi, xotiralarni tartibga soladi va turli tajribalar o‘rtasida yangi bog‘lanishlar hosil qiladi. Bu jarayon neyrobiologiyada Default Mode Network (DMN) — ya’ni "standart faollik tarmog‘i" deb ataladi.

Mutaxassislarning aytishicha, insonning eng yaxshi g‘oyalari ko‘pincha dush qabul qilayotganda, sayr paytida yoki shunchaki bir nuqtaga qarab o‘tirganida paydo bo‘ladi. Bu aynan DMN faolligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Olimlar ta’kidlashicha, qisqa muddatli dam olish va diqqatni vaqtincha bo‘shatish yangi o‘rganilgan ma’lumotlarni xotirada mustahkamroq saqlashga, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga hamda muammolarga yangicha yechim topishga yordam beradi.

Biroq bu umuman harakatsizlik yoki uzoq vaqt bekorchilik qilish foydali degani emas. Mutaxassislar miya sog‘lom ishlashi uchun mehnat va dam olish o‘rtasidagi muvozanatni saqlash, sifatli uyqu va muntazam jismoniy faollik ham muhim ahamiyatga ega ekanini ta’kidlamoqda.

fMRIDefault Mode Network
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...15.07, 13:18Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?13.07, 14:58His-tuyg‘ularimiz jismoniy tanamizni qanday qayta qurishi mumkin?His-tuyg‘ularimiz jismoniy tanamizni qanday qayta qurishi mumkin?11.07, 18:44Dorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olganDorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olgan11.07, 11:58Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xatoKonditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato10.07, 11:56Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘lingMiyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling05.07, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato
Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato
Chaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalari
Chaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalari