D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil

·23·Salomatlik
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil

D vitamini suyaklar mustahkamligi, immunitet va mushaklar faoliyati uchun muhim hisoblanadi. Biroq ayrim holatlarda organizm uni yetarli miqdorda qabul qilsa ham, so‘rilishi yoki o‘zlashtirilishi buzilishi mumkin. Mutaxassislar bunga quyidagi omillar sabab bo‘lishini ta’kidlaydi.

1. Yog‘larni yomon so‘rilishi

D vitamini yog‘da eruvchi vitamin hisoblanadi. Ichaklarda yog‘larning so‘rilishi buziladigan kasalliklar (seliakiya, Kron kasalligi, pankreatit yoki o‘t pufagi bilan bog‘liq muammolar) D vitamini o‘zlashtirilishini ham kamaytiradi.

2. Ortiqcha vazn va semizlik

Semizlikda D vitamini yog‘ to‘qimalarida ko‘proq to‘planib qoladi. Natijada uning qon tarkibidagi faol miqdori kamayadi va organizm undan to‘liq foydalana olmaydi.

Yog‘och idishdagi sariq kapsulalar va shisha idishda turgan o‘simlik yog‘i.

3. Ayrim dori vositalari

Ba’zi dorilar D vitamini almashinuviga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Jumladan, epilepsiyaga qarshi preparatlar, glyukokortikoidlar, ayrim zamburug‘larga qarshi dorilar hamda vazn kamaytirish uchun qo‘llanadigan orlistat preparati D vitamini darajasini pasaytirishi mumkin.

4. Jigar va buyrak kasalliklari

D vitamini organizmda faol shaklga aylanishi uchun avval jigar, keyin esa buyraklarda qayta ishlanadi. Ushbu a’zolar faoliyati buzilganda vitaminning biologik faollashuvi ham izdan chiqadi.

5. Uni noto‘g‘ri qabul qilish

D vitamini yog‘ bilan birga iste’mol qilinganda yaxshiroq so‘riladi. Uni och qoringa yoki mutlaqo yog‘siz ovqat bilan qabul qilish samaradorligini pasaytirishi mumkin. Shuningdek, shifokor tavsiyasisiz dozani o‘zboshimchalik bilan oshirish ham tavsiya etilmaydi.

D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
Crohn kasalligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdiHech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi18.07, 17:27Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...15.07, 13:18Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?13.07, 14:58His-tuyg‘ularimiz jismoniy tanamizni qanday qayta qurishi mumkin?His-tuyg‘ularimiz jismoniy tanamizni qanday qayta qurishi mumkin?11.07, 18:44Dorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olganDorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olgan11.07, 11:58Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xatoKonditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato10.07, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato
Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi