Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat

·0·Salomatlik
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat

Buyraklar organizmdagi eng muhim a’zolardan biri hisoblanadi. Ammo ko‘pchilik zararli deb hisoblamaydigan ayrim «foydali» odatlar ham ular faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Haddan tashqari ko‘p oqsil iste’mol qilish

Stolda baliq, sut, tuxum, non va mevalar kabi turli oziq-ovqat mahsulotlari turibdi.

Oqsil organizm uchun juda muhim bo‘lsa-da, uni ortiqcha iste’mol qilish buyraklarga qo‘shimcha yuklama beradi. Urolog Devid Shustermanning ta’kidlashicha, kuniga tana vaznining har bir kilogrammiga 0,8–1 gramm oqsil yetarli hisoblanadi. Bu me’yorning ikki-uch barobar oshishi esa surunkali buyrak kasalliklari xavfini kuchaytiradi.

Tavsiya: oqsil iste’molini nazorat qiling va zarurat bo‘lsa, o‘simlik oqsillariga ko‘proq e’tibor qarating.

Biologik faol qo‘shimchalarni nazoratsiz qabul qilish

Kaftda turli rangdagi dori tabletkalari va fonda bir stakan suv.

Zarchava, S vitamini va kalsiyning yuqori dozalari buyrakda tosh hosil bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin. D vitamini esa ayrim dori vositalari bilan mos kelmasligi ehtimoli bor.

Tavsiya: har qanday qo‘shimchani qabul qilishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashing.

Detoks-choylarga ortiqcha ishonish

Yashil smuzi, olma, avokado va urug‘lardan yozilgan "Detox" so‘zi oq fonda turibdi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, detoks-choylarning foydasini tasdiqlaydigan ilmiy dalillar yo‘q. Aksincha, ular organizmning suvsizlanishiga va buyraklarga ortiqcha zo‘riqish tushishiga olib kelishi mumkin.

Tavsiya: qo‘shimcha detoksikatsiyaga ehtiyoj yo‘q. Yetarli uyqu, jismoniy faollik va to‘g‘ri ovqatlanishning o‘zi yetarli.

Haddan tashqari ko‘p suv ichish

Kimdir plastik idishdan shisha stakanga suv quymoqda.

Suv organizm uchun muhim, ammo uning ham me’yoridan ortig‘i zarar keltirishi mumkin. Buyraklar bir soatda taxminan 0,8–1 litr suvni qayta ishlay oladi. Bu me’yordan ortiqcha suv ichish ularga ortiqcha yuklama beradi.

Tavsiya: chanqaganingizdagina suv iching va organizm ehtiyojiga quloq tuting.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi15.06, 20:52Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalariQachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari12.06, 21:40Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradiKech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi12.06, 13:17Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?11.06, 10:58Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?10.06, 18:50Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildiInsult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi06.06, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Tuxumni har kuni iste’mol qilish mumkinmi?
Tuxumni har kuni iste’mol qilish mumkinmi?
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?
Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?
Oyoq tagi massaji: sog‘lig‘ingizni yaxshilashning eng oddiy usuli
Oyoq tagi massaji: sog‘lig‘ingizni yaxshilashning eng oddiy usuli