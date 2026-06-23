Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Buyraklar organizmdagi eng muhim a’zolardan biri hisoblanadi. Ammo ko‘pchilik zararli deb hisoblamaydigan ayrim «foydali» odatlar ham ular faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Haddan tashqari ko‘p oqsil iste’mol qilish
Oqsil organizm uchun juda muhim bo‘lsa-da, uni ortiqcha iste’mol qilish buyraklarga qo‘shimcha yuklama beradi. Urolog Devid Shustermanning ta’kidlashicha, kuniga tana vaznining har bir kilogrammiga 0,8–1 gramm oqsil yetarli hisoblanadi. Bu me’yorning ikki-uch barobar oshishi esa surunkali buyrak kasalliklari xavfini kuchaytiradi.
Tavsiya: oqsil iste’molini nazorat qiling va zarurat bo‘lsa, o‘simlik oqsillariga ko‘proq e’tibor qarating.
Biologik faol qo‘shimchalarni nazoratsiz qabul qilish
Zarchava, S vitamini va kalsiyning yuqori dozalari buyrakda tosh hosil bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin. D vitamini esa ayrim dori vositalari bilan mos kelmasligi ehtimoli bor.
Tavsiya: har qanday qo‘shimchani qabul qilishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashing.
Detoks-choylarga ortiqcha ishonish
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, detoks-choylarning foydasini tasdiqlaydigan ilmiy dalillar yo‘q. Aksincha, ular organizmning suvsizlanishiga va buyraklarga ortiqcha zo‘riqish tushishiga olib kelishi mumkin.
Tavsiya: qo‘shimcha detoksikatsiyaga ehtiyoj yo‘q. Yetarli uyqu, jismoniy faollik va to‘g‘ri ovqatlanishning o‘zi yetarli.
Haddan tashqari ko‘p suv ichish
Suv organizm uchun muhim, ammo uning ham me’yoridan ortig‘i zarar keltirishi mumkin. Buyraklar bir soatda taxminan 0,8–1 litr suvni qayta ishlay oladi. Bu me’yordan ortiqcha suv ichish ularga ortiqcha yuklama beradi.
Tavsiya: chanqaganingizdagina suv iching va organizm ehtiyojiga quloq tuting.
…