15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin

·25·Salomatlik
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin

Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yil mehnat qilgan tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini uy-joy bilan ta’minlash maqsadida yangi subsidiya tartibi joriy etildi.

Bu hukumatning 2026 yil 12 iyundagi 310-son qarori bilan tasdiqlandi. Unga ko‘ra, davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yillik ish stajiga ega bo‘lgan xodimlarga ipoteka krediti asosida sotib olinadigan uy-joyning boshlang‘ich badalining bir qismi davlat tomonidan qoplab beriladi.

Bu haqda “Huquqiy axborot” Telegram-kanali ma’lum qildi.

Yangi tartibga muvofiq, fuqarolar ro‘yxatdan o‘tgan hududidan qat’i nazar, O‘zbekistonning istalgan hududidagi birlamchi uy-joy bozoridan subsidiya dasturi doirasida ipoteka krediti asosida xonadon xarid qilishi mumkin.

Subsidiya olish uchun arizalar Davlat xizmatlari markazlari yoki my.gov.uz portali orqali qabul qilinadi.

Nomzodlarni baholash jarayonida ularning ayni paytda davlat tibbiyot muassasasida faoliyat yuritayotgani hamda ushbu tizimda kamida 15 yillik mehnat stajiga ega ekani tasdiqlanishi lozim.

Qarorga ko‘ra, subsidiya har bir oilaga faqat bir marta, ya’ni er yoki xotindan faqat bittasiga ajratiladi. G‘oliblar har chorak uchun belgilangan kvota doirasida barcha mezonlarga javob bergan nomzodlar orasidan onlayn tarzda tasodifiy tanlash usuli orqali aniqlanadi.

Har chorakda 125 nafar tibbiyot va farmatsevtika xodimi ushbu subsidiya olish huquqiga ega bo‘ladi.

Subsidiya ajratilgani to‘g‘risidagi xabarnomani olgan g‘olib ipoteka krediti asosida uy-joy xarid qilish uchun qurilish (pudrat) tashkiloti bilan dastlabki shartnoma tuzishi kerak bo‘ladi.

O'zbekistonmy.gov.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalariChaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalariBugun, 16:48Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?29.06, 23:202027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi2027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi28.06, 18:35Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlarTish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar27.06, 12:42O‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdiO‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdi26.06, 17:46O‘zbekistonda saratonga qarshi kurashishning yangi dasturi joriy etiladi...O‘zbekistonda saratonga qarshi kurashishning yangi dasturi joriy etiladi...25.06, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi
Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi
Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar