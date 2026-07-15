Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...

·22·Salomatlik
Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...

O‘zbekistonda kuzatilayotgan anomal issiq ob-havo fonida Davlat mehnat inspeksiyasi ish beruvchilarga xodimlar salomatligi va xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha muhim eslatma berdi. Ayniqsa, ochiq havoda va og‘ir jismoniy mehnatda ishlayotgan xodimlar uchun ish tartibini qayta ko‘rib chiqish tavsiya etilmoqda.

Eng xavfli vaqt — 11:00 dan 16:00 gacha

Inspeksiya ma’lum qilishicha, havo harorati yuqori bo‘lgan kunlarda ish jarayoni mehnatni muhofaza qilish talablari asosida tashkil etilishi shart.

Xususan, kunning eng issiq qismi — soat 11:00 dan 16:00 gacha bo‘lgan vaqtda tashqi ishlarni qisqartirish yoki vaqtincha to‘xtatish tavsiya qilindi.

Bu, ayniqsa, qurilish, yo‘l, qishloq xo‘jaligi, bozor, yuk ortish-tushirish va ochiq maydonda bajariladigan boshqa ishlar uchun muhim.

Og‘ir jismoniy mehnat cheklanishi kerak

Anomal issiqda organizm odatdagidan tezroq charchaydi. Ayniqsa, og‘ir jismoniy mehnat bilan band xodimlarda issiq urishi, suvsizlanish, qon bosimi o‘zgarishi va hushdan ketish xavfi ortadi.

Shu sababli ish beruvchilar eng issiq soatlarda og‘ir ishlarni cheklashi, ish vaqtini ertalabki yoki kechki salqinroq paytlarga surishi maqsadga muvofiq.

Chora

Nima uchun kerak?

11:00–16:00 oralig‘ida tashqi ishlarni qisqartirish

issiq urishi xavfini kamaytiradi

Og‘ir jismoniy mehnatni cheklash

organizmga tushadigan yukni pasaytiradi

Ish vaqtini qayta taqsimlash

ish unumdorligi va xavfsizlikni saqlaydi

Muntazam dam olish berish

xodimning tiklanishiga yordam beradi

Suv, soya va dam olish joyi majburiy ahamiyatga ega

Ish joylarida xodimlar uchun yetarli miqdorda toza va salqin ichimlik suvi bo‘lishi kerak.

Bundan tashqari, ish beruvchi salqin yoki soyali dam olish joylarini tashkil etishi, xodimlarga muntazam dam olish imkoniyatini yaratishi lozim.

Bu mayda qulaylik emas. Issiq kunlarda suv va soya xodim salomatligini saqlab qoladigan asosiy omillardan biriga aylanadi.

Maxsus kiyim va tibbiy nazorat ham muhim

Davlat mehnat inspeksiyasi ish beruvchilarga tibbiy ko‘rikdan o‘tmagan xodimlarni ishga jalb qilmaslik zarurligini ham eslatdi.

Shuningdek, ishchilar yengil, havo o‘tkazuvchi va issiqdan himoya qiluvchi maxsus kiyimlar bilan ta’minlanishi kerak.

Ayniqsa, ochiq maydonda ishlaydigan xodimlar uchun bosh kiyim, yengil maxsus forma, quyoshdan himoya vositalari va yetarli suv ta’minoti juda muhim.

Xodimlar issiq urishi belgilarini bilishi kerak

Inspeksiya ish beruvchilarga xodimlar o‘rtasida tushuntirish ishlarini olib borishni tavsiya qildi.

Xodimlar issiq urishi va suvsizlanishning asosiy belgilarini bilishi kerak:

• bosh aylanishi;
• kuchli holsizlik;
• ko‘ngil aynishi;
• yurak urishi tezlashishi;
• terlashning keskin kuchayishi yoki to‘xtashi;
• ko‘z oldi qorong‘ilashishi;
• hushdan ketish holati.

Bunday belgilar kuzatilsa, xodimni darhol salqin joyga olib o‘tish, suv berish va zarur hollarda tibbiy yordam chaqirish kerak.

Sog‘liq yomonlashsa, birinchi yordam shart

Davlat mehnat inspeksiyasiga ko‘ra, agar xodimning sog‘lig‘i yomonlashsa, unga zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilishi lozim.

Zarur hollarda esa xodim tibbiyot muassasasiga yuborilishi shart.

Bu yerda “biroz dam olsa o‘tib ketadi” degan yondashuv xavfli bo‘lishi mumkin. Anomal issiqda vaqtni boy berish og‘ir oqibatlarga olib keladi.

Ish beruvchilar uchun asosiy vazifa

Anomal issiq kunlarda ish beruvchi uchun asosiy vazifa — ish rejasini shunchaki davom ettirish emas, uni xavfsiz tashkil etish.

Buning uchun:

Ish beruvchi nima qilishi kerak?

Amaliy natija

Ish grafigini qayta ko‘rib chiqish

eng issiq vaqtda yuklamani kamaytiradi

Suv va soyali joy ta’minlash

suvsizlanish xavfini pasaytiradi

Dam olish tanaffuslarini ko‘paytirish

xodim holatini barqaror saqlaydi

Tibbiy ko‘rikka e’tibor berish

xavf guruhidagi xodimlarni himoya qiladi

Birinchi yordam bo‘yicha tushuntirish berish

favqulodda holatda tez harakat qilishga yordam beradi

Issiqda ishlash — “chidab berish” emas

Anomal issiq sharoitida mehnat qilish oddiy yozgi noqulaylik emas. Bu xodim salomatligi, ish joyidagi xavfsizlik va ish beruvchining mas’uliyati bilan bog‘liq masala.

Shuning uchun ochiq havoda ishlayotganlar, og‘ir jismoniy mehnat qiluvchilar va sovitish sharoiti yetarli bo‘lmagan joylardagi xodimlar uchun ish tartibini qayta ko‘rib chiqish zarur.

Eng muhim qoida oddiy: issiqda ish bor, lekin salomatlikdan qimmat ish yo‘q.

O'zbekistonDavlat mehnat inspeksiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?13.07, 14:58His-tuyg‘ularimiz jismoniy tanamizni qanday qayta qurishi mumkin?His-tuyg‘ularimiz jismoniy tanamizni qanday qayta qurishi mumkin?11.07, 18:44Dorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olganDorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olgan11.07, 11:58Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xatoKonditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato10.07, 11:56Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘lingMiyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling05.07, 22:1515 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin05.07, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato
Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato