Dorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olgan

·20·Salomatlik
Dorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olgan

O‘zbekiston Raqobat qo‘mitasi 2026 yilning ikkinchi choragida dori vositalariga belgilangan cheklangan savdo ustamalarini oshirib qo‘llagan yuzlab dorixonalarni aniqladi. O‘tkazilgan tekshiruvlar natijasida aholiga dorilarni qimmatraq sotgan dorixonalar milliardlab so‘mlik asossiz daromad ko‘rgani ma’lum bo‘ldi. Zamin.uz vaziyat tafsilotlarini taqdim etadi.

Qonunbuzarlik ko‘lami qanday?

Qo‘mita ma’lumotlariga ko‘ra, yilning ikkinchi choragi davomida dori vositalari narxini sun’iy ravishda oshirish bilan bog‘liq jami 148 810 ta holat qayd etilgan. Belgilangan tartibni buzgan tadbirkorlik subyektlari quyidagicha taqsimlangan:

  • 33 ta ulgurji dorixona;

  • 204 ta chakana dorixona.

Jami 237 ta dorixona dori vositalariga qo‘yiladigan rasmiy ustama chegaralarini mensimay, iste’molchilardan 1,9 milliard so‘m miqdorida asossiz mablag‘ undirib olgan.

Qonunbuzarlar qanday aniqlandi?

Dori vositalari narxlarining asossiz oshirilishini fosh etishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanildi:

  1. Dastlab qonunchilik talablarini buzish holatlari Soliq organlari tomonidan fiksatsiya qilingan.

  2. To‘plangan ma’lumotlar Raqobat qo‘mitasining «Fair Tech» yagona axborot tizimiga avtomatik ravishda yuborilgan.

  3. Mazkur tizim orqali kelib tushgan xabarlar asosida qo‘mita xodimlari dorixonalarda chuqurlashtirilgan o‘rganishlar o‘tkazgan va qonunbuzarliklarga chek qo‘ygan.

Iste’molchilar huquqi tiklanmoqda: pullar qaytariladi

Raqobat qo‘mitasi aldangan fuqarolarning manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha tezkor va qat’iy choralar ko‘rilayotganini ma’lum qildi.

Ayni paytda aniqlangan qonunbuzarliklar bo‘yicha iste’molchilar foydasiga qayta hisob-kitoblar amalga oshirilmoqda. Aholining buzilgan huquqlarini tiklash va ortiqcha to‘langan mablag‘larni qaytarish choralari ko‘rilgan.

Qora ro‘yxat ochiq e’lon qilinadi

Raqobat qo‘mitasi dori vositalari narxlariga oid qonunchilik talablarini buzgan dorixonalarga nisbatan choralar ko‘rish jarayoni to‘xtamasligini bildirdi.

Bundan tashqari, iste’molchilar o‘zlari kiradigan dorixonalar haqida ma’lumotga ega bo‘lishlari uchun qonunbuzar dorixonalarning ro‘yxati ochiq tarzda muntazam e’lon qilib boriladi.

ЎзбекистонRaqobat qo'mitasiZamin.uzFair Tech
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xatoKonditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xatoKecha, 11:56Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘lingMiyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling05.07, 22:1515 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin05.07, 17:25Chaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalariChaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalari05.07, 16:48Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?29.06, 23:202027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi2027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi28.06, 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi
Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?