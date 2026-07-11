Dorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olgan
O‘zbekiston Raqobat qo‘mitasi 2026 yilning ikkinchi choragida dori vositalariga belgilangan cheklangan savdo ustamalarini oshirib qo‘llagan yuzlab dorixonalarni aniqladi. O‘tkazilgan tekshiruvlar natijasida aholiga dorilarni qimmatraq sotgan dorixonalar milliardlab so‘mlik asossiz daromad ko‘rgani ma’lum bo‘ldi. Zamin.uz vaziyat tafsilotlarini taqdim etadi.
Qonunbuzarlik ko‘lami qanday?
Qo‘mita ma’lumotlariga ko‘ra, yilning ikkinchi choragi davomida dori vositalari narxini sun’iy ravishda oshirish bilan bog‘liq jami 148 810 ta holat qayd etilgan. Belgilangan tartibni buzgan tadbirkorlik subyektlari quyidagicha taqsimlangan:
33 ta ulgurji dorixona;
204 ta chakana dorixona.
Jami 237 ta dorixona dori vositalariga qo‘yiladigan rasmiy ustama chegaralarini mensimay, iste’molchilardan 1,9 milliard so‘m miqdorida asossiz mablag‘ undirib olgan.
Qonunbuzarlar qanday aniqlandi?
Dori vositalari narxlarining asossiz oshirilishini fosh etishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanildi:
Dastlab qonunchilik talablarini buzish holatlari Soliq organlari tomonidan fiksatsiya qilingan.
To‘plangan ma’lumotlar Raqobat qo‘mitasining «Fair Tech» yagona axborot tizimiga avtomatik ravishda yuborilgan.
Mazkur tizim orqali kelib tushgan xabarlar asosida qo‘mita xodimlari dorixonalarda chuqurlashtirilgan o‘rganishlar o‘tkazgan va qonunbuzarliklarga chek qo‘ygan.
Iste’molchilar huquqi tiklanmoqda: pullar qaytariladi
Raqobat qo‘mitasi aldangan fuqarolarning manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha tezkor va qat’iy choralar ko‘rilayotganini ma’lum qildi.
Ayni paytda aniqlangan qonunbuzarliklar bo‘yicha iste’molchilar foydasiga qayta hisob-kitoblar amalga oshirilmoqda. Aholining buzilgan huquqlarini tiklash va ortiqcha to‘langan mablag‘larni qaytarish choralari ko‘rilgan.
Qora ro‘yxat ochiq e’lon qilinadi
Raqobat qo‘mitasi dori vositalari narxlariga oid qonunchilik talablarini buzgan dorixonalarga nisbatan choralar ko‘rish jarayoni to‘xtamasligini bildirdi.
Bundan tashqari, iste’molchilar o‘zlari kiradigan dorixonalar haqida ma’lumotga ega bo‘lishlari uchun qonunbuzar dorixonalarning ro‘yxati ochiq tarzda muntazam e’lon qilib boriladi.
…