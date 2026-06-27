Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar

·14·Salomatlik
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar

Go‘zal tabassum va sog‘lom tishlarning siri faqat qimmatbaho tish pastalarida emas, balki biz iste’mol qiladigan taomlarda ham ekan! O‘nlab ilmiy tadqiqotlarni sinchiklab tahlil qilgan olimlar kutilmagan xulosaga kelishdi: to‘g‘ri tanlangan parhez og‘iz bo‘shlig‘i kasalliklarining oldini olishda eng muhim rolni o‘ynaydi. Bu haqdagi qiziqarli maqola nufuzli Food Science & Nutrition (FCN) jurnalida chop etildi.

Tabiat in’om etgan «jonli dorilar»

Sharh mualliflarining aniqlashicha, tarkibida bioaktiv moddalar bo‘lgan oziq-ovqatlar tishlar va milklarning haqiqiy himoyachisi hisoblanadi. Olimlar tish sog‘lig‘i uchun eng foydali bo‘lgan mahsulotlar ro‘yxatini tuzib chiqishdi. Ularning aksariyati antioksidantlar, polifenollar, vitamin va minerallarga boydir:

  • Bargli ko‘katlar va rezavorlar

  • Sarimsoq va pomidor

  • Tabiiy asal

  • Yong‘oqlar va dengiz mahsulotlari

Ushbu turkumdagi foydali mahsulotlar tishlarimizga qanday yordam beradi?

Tadqiqotlar ayrim mahsulotlarning og‘iz bo‘shlig‘iga ta’sir qilish mexanizmini batafsil ochib berdi:

Mahsulot

Tish va milkka foydasi

Ko‘k choy

Milk yallig‘lanishini kamaytiradi va og‘izdan keladigan noxush hidning oldini olib, xavfli bakteriyalar ko‘payishini sekinlashtiradi.

Probiotik yogurt va kefir

Og‘iz bo‘shlig‘idagi mikrofloraning sog‘lom va tabiiy muvozanatini saqlashga xizmat qiladi.

Olma

Chaynash jarayonida tupurik ajralishini kuchaytiradi, bu esa tishlarni tabiiy ravishda chirindilardan tozalashga yordam beradi.

Muhim ogohlantirish: Har narsaning me’yori yaxshi!

Garchi bu mahsulotlar juda foydali bo‘lsa-da, olimlar ikkita muhim jihatni hamisha yodda tutishni so‘rashadi:

1. Tish cho‘tkasining o‘rnini hech narsa bosolmaydi: Hatto eng kuchli sog‘lom parhez ham muntazam ravishda tish yuvish va stomatologik jarayonlar (shifokor ko‘rigi) o‘rniga o‘tmaydi.

2. Kislotadan ehtiyot bo‘ling: Kislotali mevalar va ularning sharbatlarini haddan tashqari ko‘p iste’mol qilish tish emaliga (ustki qoplamiga) zarar yetkazishi mumkin.

Xulosa: Chiroyli tabassumga ega bo‘lish uchun ovqatlanish ratsioningizga ko‘proq sog‘lom mahsulotlarni qo‘shing, me’yorga amal qiling va kundalik og‘iz gigiyenasi qoidalarini sidqidildan bajaring!

Food Science Nutrition
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdiO‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdiKecha, 17:46O‘zbekistonda saratonga qarshi kurashishning yangi dasturi joriy etiladi...O‘zbekistonda saratonga qarshi kurashishning yangi dasturi joriy etiladi...25.06, 19:21Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odatKo‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat23.06, 20:4311 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi15.06, 20:52Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalariQachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari12.06, 21:40Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradiKech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi12.06, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?
Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?
Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?
Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi