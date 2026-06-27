Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Go‘zal tabassum va sog‘lom tishlarning siri faqat qimmatbaho tish pastalarida emas, balki biz iste’mol qiladigan taomlarda ham ekan! O‘nlab ilmiy tadqiqotlarni sinchiklab tahlil qilgan olimlar kutilmagan xulosaga kelishdi: to‘g‘ri tanlangan parhez og‘iz bo‘shlig‘i kasalliklarining oldini olishda eng muhim rolni o‘ynaydi. Bu haqdagi qiziqarli maqola nufuzli Food Science & Nutrition (FCN) jurnalida chop etildi.
Tabiat in’om etgan «jonli dorilar»
Sharh mualliflarining aniqlashicha, tarkibida bioaktiv moddalar bo‘lgan oziq-ovqatlar tishlar va milklarning haqiqiy himoyachisi hisoblanadi. Olimlar tish sog‘lig‘i uchun eng foydali bo‘lgan mahsulotlar ro‘yxatini tuzib chiqishdi. Ularning aksariyati antioksidantlar, polifenollar, vitamin va minerallarga boydir:
Bargli ko‘katlar va rezavorlar
Sarimsoq va pomidor
Tabiiy asal
Yong‘oqlar va dengiz mahsulotlari
Ushbu turkumdagi foydali mahsulotlar tishlarimizga qanday yordam beradi?
Tadqiqotlar ayrim mahsulotlarning og‘iz bo‘shlig‘iga ta’sir qilish mexanizmini batafsil ochib berdi:
Mahsulot
Tish va milkka foydasi
Ko‘k choy
Milk yallig‘lanishini kamaytiradi va og‘izdan keladigan noxush hidning oldini olib, xavfli bakteriyalar ko‘payishini sekinlashtiradi.
Probiotik yogurt va kefir
Og‘iz bo‘shlig‘idagi mikrofloraning sog‘lom va tabiiy muvozanatini saqlashga xizmat qiladi.
Olma
Chaynash jarayonida tupurik ajralishini kuchaytiradi, bu esa tishlarni tabiiy ravishda chirindilardan tozalashga yordam beradi.
Muhim ogohlantirish: Har narsaning me’yori yaxshi!
Garchi bu mahsulotlar juda foydali bo‘lsa-da, olimlar ikkita muhim jihatni hamisha yodda tutishni so‘rashadi:
1. Tish cho‘tkasining o‘rnini hech narsa bosolmaydi: Hatto eng kuchli sog‘lom parhez ham muntazam ravishda tish yuvish va stomatologik jarayonlar (shifokor ko‘rigi) o‘rniga o‘tmaydi.
2. Kislotadan ehtiyot bo‘ling: Kislotali mevalar va ularning sharbatlarini haddan tashqari ko‘p iste’mol qilish tish emaliga (ustki qoplamiga) zarar yetkazishi mumkin.
Xulosa: Chiroyli tabassumga ega bo‘lish uchun ovqatlanish ratsioningizga ko‘proq sog‘lom mahsulotlarni qo‘shing, me’yorga amal qiling va kundalik og‘iz gigiyenasi qoidalarini sidqidildan bajaring!
…