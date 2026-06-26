O‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdi

·24·Salomatlik
O‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdi

2025 yilda O‘zbekistonda doimiy aholining o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi 75,4 yoshni tashkil etdi. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, mazkur ko‘rsatkich 1991 yilga nisbatan 9 yilga oshgan. O‘sha yili mamlakatda o‘rtacha umr davomiyligi 66,4 yosh bo‘lgan.

Yillar kesimida ko‘rsatkich quyidagicha o‘zgargan:

• 1991 yilda — 66,4 yosh
• 1995 yilda — 69,1 yosh
• 2000 yilda — 70,8 yosh
• 2005 yilda — 71,8 yosh
• 2010 yilda — 73 yosh
• 2015 yilda — 73,6 yosh
• 2020 yilda — 73,4 yosh
• 2024 yilda — 75,1 yosh
• 2025 yilda — 75,4 yosh

Ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, 1991 yildan 2015 yilgacha o‘rtacha umr davomiyligi izchil o‘sgan. 2020 yilda ko‘rsatkich 73,4 yoshga tushgan bo‘lsa, keyingi yillarda yana ko‘tarilib, 2025 yilda 75,4 yoshga yetgan.

Milliy statistika qo‘mitasiUmr davomiyligiAholiStatistika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda saratonga qarshi kurashishning yangi dasturi joriy etiladi...O‘zbekistonda saratonga qarshi kurashishning yangi dasturi joriy etiladi...Kecha, 19:21Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odatKo‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat23.06, 20:4311 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi15.06, 20:52Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalariQachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari12.06, 21:40Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradiKech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi12.06, 13:17Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?11.06, 10:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?
Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?
Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?
Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi