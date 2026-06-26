Mourino «Real» futbolchilariga JCH-2026 dan ertaroq qaytishni tiladi
Joze Mourino hazil aralash tarzda Madridning «Real» klubi futbolchilariga 2026 yilgi jahon chempionatini imkoni boricha ertaroq yakunlashni tiladi.
Portugaliyalik mutaxassisning aytishicha, u futbolchilarning terma jamoalari bilan uzoq vaqt turnirda qolishidan ko‘ra, ta’tilga chiqib, klubning mavsumoldi yig‘iniga tezroq qaytishini xohlaydi.
«“Real” futbolchilarining jahon chempionatidan tezroq chiqib ketishini va ta’tilga yo‘l olishini istayman. Chunki ularning mavsumoldi yig‘iniga tezroq qaytishini xohlayman», — dedi Mourino Beast Mode On podkastida.
Jahon chempionatida «Real»ning bir qator yetakchi futbolchilari o‘z milliy jamoalari sharafini himoya qilmoqda. Ular orasida Angliyadan Jud Bellinghem, Fransiyadan Kilian Mbappe va Oreliyen Tchuameni, Germaniyadan Antonio Ryudiger, Urugvaydan Federiko Valverde hamda Belgiyadan Tibo Kurtua bor.
Shuningdek, madridliklarning yangi futbolchilari Mark Kukurelya, Ibraima Konate, Denzel Dumfris va Bernardu Silva ham mundialda ishtirok etmoqda.
Albatta, Mourinoning bu gaplari hazil tariqasida aytildi. Biroq uning fikrida jiddiy ma’no ham bor: jahon chempionatida uzoq vaqt ishtirok etgan futbolchilarning dam olish va yangi mavsumga tayyorgarlik ko‘rish uchun vaqti kamayadi.
Shu bois portugaliyalik mutaxassis jamoaning barcha futbolchilarini mavsumoldi yig‘inida imkoni boricha ertaroq ko‘rishni istamoqda.
…