Mourino «Real» futbolchilariga JCH-2026 dan ertaroq qaytishni tiladi

·0·Sport
Mourino «Real» futbolchilariga JCH-2026 dan ertaroq qaytishni tiladi

Joze Mourino hazil aralash tarzda Madridning «Real» klubi futbolchilariga 2026 yilgi jahon chempionatini imkoni boricha ertaroq yakunlashni tiladi.

Portugaliyalik mutaxassisning aytishicha, u futbolchilarning terma jamoalari bilan uzoq vaqt turnirda qolishidan ko‘ra, ta’tilga chiqib, klubning mavsumoldi yig‘iniga tezroq qaytishini xohlaydi.

«“Real” futbolchilarining jahon chempionatidan tezroq chiqib ketishini va ta’tilga yo‘l olishini istayman. Chunki ularning mavsumoldi yig‘iniga tezroq qaytishini xohlayman», — dedi Mourino Beast Mode On podkastida.

Jahon chempionatida «Real»ning bir qator yetakchi futbolchilari o‘z milliy jamoalari sharafini himoya qilmoqda. Ular orasida Angliyadan Jud Bellinghem, Fransiyadan Kilian Mbappe va Oreliyen Tchuameni, Germaniyadan Antonio Ryudiger, Urugvaydan Federiko Valverde hamda Belgiyadan Tibo Kurtua bor.

Shuningdek, madridliklarning yangi futbolchilari Mark Kukurelya, Ibraima Konate, Denzel Dumfris va Bernardu Silva ham mundialda ishtirok etmoqda.

Albatta, Mourinoning bu gaplari hazil tariqasida aytildi. Biroq uning fikrida jiddiy ma’no ham bor: jahon chempionatida uzoq vaqt ishtirok etgan futbolchilarning dam olish va yangi mavsumga tayyorgarlik ko‘rish uchun vaqti kamayadi.

Shu bois portugaliyalik mutaxassis jamoaning barcha futbolchilarini mavsumoldi yig‘inida imkoni boricha ertaroq ko‘rishni istamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya JCH-2026dagi hakamlik ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritdiBraziliya JCH-2026dagi hakamlik ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritdiBugun, 18:30Paulu Barboza: «O‘zbekiston avvalgi o‘yiniga yaqinlasha olmadi»Paulu Barboza: «O‘zbekiston avvalgi o‘yiniga yaqinlasha olmadi»Bugun, 18:21Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 18:19Chelsi yulduzi Pedro Neto Jahon chempionatining eng kelishgan futbolchisi deb topildiChelsi yulduzi Pedro Neto Jahon chempionatining eng kelishgan futbolchisi deb topildiBugun, 17:48Joze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaJoze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 16:56Real Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkinReal Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkinBugun, 16:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi