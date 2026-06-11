Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?

·23·Salomatlik
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?

Xalqaro olimlar guruhi yurak-qon tomir kasalliklaridan himoyalanishning oddiy va ta’sirchan usulini aniqladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tarkibida flavanollar deb ataluvchi foydali biologik moddalar ko‘p bo‘lgan mahsulotlarni muntazam iste’mol qilish yurak xastaliklaridan vafot etish xavfini sezilarli darajada pasaytiradi. Bu haqda “Korrespondent” nashri ma’lum qildi.

Reding va Kaliforniya universitetlari, Garvard tibbiyot maktabi hamda Mars, Inc. kompaniyasi mutaxassislari AQSH va Buyuk Britaniyada istiqomat qiluvchi 30 mingdan ortiq insonning ovqatlanish tartibini tahlil qildi. O‘rganishlar natijasi ko‘pchilik odamlar yurak va qon tomirlari faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan flavanollarni yetarli darajada qabul qilmayotganini ko‘rsatdi.

Tadqiqotning yetakchi muallifi doktor Haver Ottavyanining ta’kidlashicha, yurak salomatligini saqlash uchun har qanday meva yoki sabzavotni ko‘p iste’mol qilishning o‘zi yetarli emas. Uning fikricha, turli mahsulotlardagi flavanollar miqdori keskin farq qiladi. Shu bois organizm uchun yuqori himoya ta’siriga erishish maqsadida aynan qaysi mahsulotlarni tanlashga alohida e’tibor qaratish lozim.

Mutaxassislar flavanollarga boy mahsulotlar qatorida olxo‘ri, maymunjon, ko‘k choy, ko‘k no‘xat, loviya, gilos, olma, qulupnay, chernika hamda pinto loviyasini qayd etgan. Ularni ratsionga muntazam kiritish yurak-qon tomir tizimi uchun sezilarli foyda keltirishi mumkin.

Reding universiteti professori Gyunter Kunlening so‘zlariga ko‘ra, har kuni kamida besh porsiya meva va sabzavot iste’mol qilish haqidagi tavsiya hanuz o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Biroq zamonaviy tadqiqotlar mahsulotlarning faqat miqdori emas, balki tarkibi va ozuqaviy qiymati ham muhim ekanini ko‘rsatmoqda.

Olimlar mazkur foydali moddaning inson salomatligiga ta’sirini yanada chuqurroq o‘rganishda davom etmoqda. Mutaxassislar bu kabi tadqiqotlar kelajakda yurak xastaliklarining oldini olish uchun yanada samarali va aniq ovqatlanish tavsiyalarini ishlab chiqishga xizmat qilishini ta’kidlamoqda.

Rединg universitetiKaliforniya universitetiHarvard tibbiyot maktabiMarsInc.Haver Ottavyanin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?Kecha, 13:50Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildiInsult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi06.06, 08:55Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdiSaratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi03.06, 23:14Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?30.05, 08:32Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?28.05, 09:36Tuxumni har kuni iste’mol qilish mumkinmi?Tuxumni har kuni iste’mol qilish mumkinmi?25.05, 07:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Miya qarishini sekinlashtiradigan tabiiy o‘simlik aniqlandi
Miya qarishini sekinlashtiradigan tabiiy o‘simlik aniqlandi
Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
Kaf Maryam o‘simligi: tabiatning sirli shifosi
Kaf Maryam o‘simligi: tabiatning sirli shifosi
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Yog‘ va oqsil iste’moli qarishni sekinlashtirishi mumkin
Yog‘ va oqsil iste’moli qarishni sekinlashtirishi mumkin
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Qanday odatlar xotirani kuchaytirishga yordam beradi?
Qanday odatlar xotirani kuchaytirishga yordam beradi?