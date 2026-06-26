Google sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqda

·0·Texno
Google sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqda

Sunʼiy intellekt (AI) bozorida yetakchilik uchun kurashayotgan Google korporatsiyasi kadrlar borasida jiddiy muammoga duch kelmoqda. Kompaniyaning eng ilgʻor ishlanmalari hisoblangan Gemini modellari ustida ishlagan asosiy tadqiqotchilar raqobatchi jamoalarga oʻtib ketmoqda. Bu holat investorlar va tahlilchilar orasida texnologik gigantning kelajakdagi mavqei borasida xavotirlarni kuchaytirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bloomberg nashrining xabar berishicha, Gemini modellar oilasini yaratishda muhim rol oʻynagan tadqiqotchilar Yonas Adler va Aleksandr Pritsel Google safini tark etib, Anthropic kompaniyasiga oʻtishga qaror qilishgan. Anthropic hozirda oʻzining Claude modellari bilan Google va OpenAI kabi gigantlarga jiddiy raqobat tugʻdirmoqda. Mutaxassislarning ketishi Google uchun kutilmagan zarba boʻldi, chunki bu muhandislar tizim arxitekturasini shakllantirishda bevosita ishtirok etgan.

Kadrlar qoʻnimsizligi va yirik transferlar

Soʻnggi haftalarda Google kompaniyasidan ketayotganlar faqat Adler va Pritsel bilan cheklanib qolmayapti. Oʻtgan haftada sunʼiy intellekt olamining eng nufuzli shaxslaridan biri Noam Shazir OpenAI jamoasiga qoʻshilganini eʼlon qildi. Shazir 2000-yildan beri Google tizimida faoliyat yuritib kelgan va zamonaviy til modellarining asosi boʻlgan texnologiyalarni yaratishda qatnashgan edi.

Shunisi qiziqki, Google oʻtgan yili Noam Shazirni qaytarish uchun u asos solgan Character.AI startapi bilan 2,7 milliard dollarlik bitim imzolagan edi. Kompaniya shuncha mablagʻ evaziga qaytargan mutaxassisini baribir raqobatchilarga boy berdi. Shuningdek, Google DeepMind boʻlinmasi tadqiqot direktori va 2024-yilgi Nobel mukofoti sovrindori Jon Jamperning ham ketishi kompaniya ichidagi muhit oʻzgarayotganidan dalolat beradi.

Nima uchun mutaxassislar ketmoqda?

Ekspertlarning fikricha, bu jarayon nafaqat kompaniyalararo raqobat, balki sunʼiy intellekt bozorining yangi bosqichga chiqqani bilan bogʻliq. Anthropic va OpenAI kabi startaplar yaqin kelajakda birjaga chiqishni (IPO) rejalashtirmoqda. Bu esa yetakchi tadqiqotchilarga nafaqat yuqori maosh, balki kelajakda qiymati bir necha barobar oshishi mumkin boʻlgan aksiyalar paketini taklif qilish imkonini beradi.

Google anʼanaviy ravishda dunyodagi eng jozibador ish beruvchi hisoblanib kelgan boʻlsa-da, hozirda vaziyat oʻzgarmoqda. Kompaniya ichidagi byurokratiya va qaror qabul qilish jarayonlarining sekinligi, moslashuvchan startaplarga nisbatan tadqiqotchilarni zeriktirib qoʻygan boʻlishi mumkin. Bu esa eng murakkab "frontir" modellarni yaratishda Googleʼning ustunligini shubha ostiga qoʻymoqda.

Hozirgi kunda sunʼiy intellekt sohasidagi poyga faqat hisoblash quvvatlari yoki algoritmlar jangi emas, balki dunyo darajasidagi cheklangan miqdordagi mutaxassislar uchun kurashga aylangan. Google uchun asosiy muammo — oʻzining intellektual salohiyatini saqlab qolgan holda, Gemini loyihasini rivojlantirishda davom etishdir. Aks holda, kompaniya oʻzi asos solgan texnologiyalar mevasini raqobatchilari terib olishiga guvoh boʻlishi mumkin.

GoogleGeminiAnthropicSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiMini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiBugun, 17:59Robotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadiRobotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadiBugun, 17:51NASA xarajatlar oshib ketgani sababli Artemis dasturining toʻrtta loyihasidan voz kechdiNASA xarajatlar oshib ketgani sababli Artemis dasturining toʻrtta loyihasidan voz kechdiBugun, 17:23Vivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdiVivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdiBugun, 16:51Moskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandiMoskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandiBugun, 16:27Mars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiMars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi