Google sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqda
Sunʼiy intellekt (AI) bozorida yetakchilik uchun kurashayotgan Google korporatsiyasi kadrlar borasida jiddiy muammoga duch kelmoqda. Kompaniyaning eng ilgʻor ishlanmalari hisoblangan Gemini modellari ustida ishlagan asosiy tadqiqotchilar raqobatchi jamoalarga oʻtib ketmoqda. Bu holat investorlar va tahlilchilar orasida texnologik gigantning kelajakdagi mavqei borasida xavotirlarni kuchaytirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bloomberg nashrining xabar berishicha, Gemini modellar oilasini yaratishda muhim rol oʻynagan tadqiqotchilar Yonas Adler va Aleksandr Pritsel Google safini tark etib, Anthropic kompaniyasiga oʻtishga qaror qilishgan. Anthropic hozirda oʻzining Claude modellari bilan Google va OpenAI kabi gigantlarga jiddiy raqobat tugʻdirmoqda. Mutaxassislarning ketishi Google uchun kutilmagan zarba boʻldi, chunki bu muhandislar tizim arxitekturasini shakllantirishda bevosita ishtirok etgan.
Kadrlar qoʻnimsizligi va yirik transferlarSoʻnggi haftalarda Google kompaniyasidan ketayotganlar faqat Adler va Pritsel bilan cheklanib qolmayapti. Oʻtgan haftada sunʼiy intellekt olamining eng nufuzli shaxslaridan biri Noam Shazir OpenAI jamoasiga qoʻshilganini eʼlon qildi. Shazir 2000-yildan beri Google tizimida faoliyat yuritib kelgan va zamonaviy til modellarining asosi boʻlgan texnologiyalarni yaratishda qatnashgan edi.
Shunisi qiziqki, Google oʻtgan yili Noam Shazirni qaytarish uchun u asos solgan Character.AI startapi bilan 2,7 milliard dollarlik bitim imzolagan edi. Kompaniya shuncha mablagʻ evaziga qaytargan mutaxassisini baribir raqobatchilarga boy berdi. Shuningdek, Google DeepMind boʻlinmasi tadqiqot direktori va 2024-yilgi Nobel mukofoti sovrindori Jon Jamperning ham ketishi kompaniya ichidagi muhit oʻzgarayotganidan dalolat beradi.
Nima uchun mutaxassislar ketmoqda?Ekspertlarning fikricha, bu jarayon nafaqat kompaniyalararo raqobat, balki sunʼiy intellekt bozorining yangi bosqichga chiqqani bilan bogʻliq. Anthropic va OpenAI kabi startaplar yaqin kelajakda birjaga chiqishni (IPO) rejalashtirmoqda. Bu esa yetakchi tadqiqotchilarga nafaqat yuqori maosh, balki kelajakda qiymati bir necha barobar oshishi mumkin boʻlgan aksiyalar paketini taklif qilish imkonini beradi.
Google anʼanaviy ravishda dunyodagi eng jozibador ish beruvchi hisoblanib kelgan boʻlsa-da, hozirda vaziyat oʻzgarmoqda. Kompaniya ichidagi byurokratiya va qaror qabul qilish jarayonlarining sekinligi, moslashuvchan startaplarga nisbatan tadqiqotchilarni zeriktirib qoʻygan boʻlishi mumkin. Bu esa eng murakkab "frontir" modellarni yaratishda Googleʼning ustunligini shubha ostiga qoʻymoqda.
Hozirgi kunda sunʼiy intellekt sohasidagi poyga faqat hisoblash quvvatlari yoki algoritmlar jangi emas, balki dunyo darajasidagi cheklangan miqdordagi mutaxassislar uchun kurashga aylangan. Google uchun asosiy muammo — oʻzining intellektual salohiyatini saqlab qolgan holda, Gemini loyihasini rivojlantirishda davom etishdir. Aks holda, kompaniya oʻzi asos solgan texnologiyalar mevasini raqobatchilari terib olishiga guvoh boʻlishi mumkin.
…