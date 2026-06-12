Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi

·14·Salomatlik
Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi

Kech uxlash nafaqat oddiy odat, balki sog‘liq uchun jiddiy xavf omili ham bo‘lishi mumkin. So‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar uyqu vaqti bilan yurak-qon tomir kasalliklari o‘rtasida bevosita bog‘liqlik borligini tasdiqlamoqda.

Jumladan, European Heart Journal jurnalida e’lon qilingan tadqiqotda 88 mingdan ortiq insonning uyqu odatlari tahlil qilingan. Natijalarga ko‘ra, har kuni soat 22:00–23:00 oralig‘ida uxlashga yotadigan odamlarda yurak-qon tomir kasalliklari xavfi eng past darajada bo‘lgan. Aksincha, yarim tundan keyin uxlashga odatlanganlarda bu xavf 20–25 foizgacha oshgani aniqlangan.

Olimlar buni inson organizmidagi Circadian rhythm — ya’ni biologik soat buzilishi bilan izohlaydi. Kech uxlash melatonin va kortizol kabi muhim gormonlar ishlab chiqarilishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Bu esa qon bosimining oshishi, yurak urish ritmining buzilishi va tomirlar faoliyatining izdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Sirkad ritm bosqichlarini ko‘rsatuvchi miya va soat tasvirlangan infografika.

Bundan tashqari, American Heart Association mutaxassislari ham muntazam uyqu rejimi yurak salomatligi uchun muhimligini ta’kidlaydi. Ularning fikricha, kech uxlash ko‘pincha kam uyqu, stress va noto‘g‘ri ovqatlanish bilan birga keladi — bu omillar esa yurak xuruji va insult xavfini yanada oshiradi.

Yana bir muhim jihat — kech uxlaydigan odamlar ko‘pincha “ijtimoiy jetlag” holatiga tushadi, ya’ni ish kunlari va dam olish kunlari uyqu vaqti keskin farq qiladi. Bu holat organizm uchun qo‘shimcha stress bo‘lib, uzoq muddatda yurak-qon tomir tizimiga zarar yetkazishi mumkin.

Shu sababli mutaxassislar quyidagi oddiy, ammo muhim tavsiyalarni beradi:

- har kuni bir xil vaqtda uxlashga yotish;

- iloji boricha soat 22:00–23:00 oralig‘ida uyquga ketish;

- uxlashdan oldin telefon va ekranlardan uzoqroq bo‘lish;

- kamida 7–8 soat sifatli uyquni ta’minlash.

Kecha-kunduzlik vaqt davomida uxlash va uyg‘onish tartibi tasvirlangan.

Uyqu rejimini tartibga solish yurak xuruji va insultning oldini olishda muhim profilaktik choradir. Oddiy ko‘ringan odat — o‘z vaqtida uxlash — sog‘lom va uzoq umr uchun katta ahamiyatga ega.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?Kecha, 05:58Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?10.06, 13:50Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildiInsult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi06.06, 08:55Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdiSaratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi03.06, 23:14Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?30.05, 08:32Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?28.05, 09:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Miya qarishini sekinlashtiradigan tabiiy o‘simlik aniqlandi
Miya qarishini sekinlashtiradigan tabiiy o‘simlik aniqlandi
Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
Kaf Maryam o‘simligi: tabiatning sirli shifosi
Kaf Maryam o‘simligi: tabiatning sirli shifosi
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Yog‘ va oqsil iste’moli qarishni sekinlashtirishi mumkin
Yog‘ va oqsil iste’moli qarishni sekinlashtirishi mumkin
Baqlajon ayrim insonlarga nega tavsiya etilmaydi?
Baqlajon ayrim insonlarga nega tavsiya etilmaydi?