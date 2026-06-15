11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi

·6.8K·Salomatlik
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi

Kanadalik talaba Josh Le qiziqarli tajriba o‘tkazib, jinsi shimni 330 kun davomida deyarli har kuni kiyib, umuman yuvmagan. U bu orqali kiyimdagi bakteriyalar qanday o‘zgarishini aniqlashni maqsad qilgan.

Tajriba yakunida shim laboratoriyada tekshirilganda, unda turli bakteriyalar mavjudligi aniqlangan. Biroq mutaxassislar ularning aksariyati inson salomatligi uchun xavfli emasligini ta’kidlashgan.

Eng hayratlanarlisi esa — shim yuvilgandan keyin ham bakteriyalar miqdori deyarli o‘zgarmagani bo‘ldi. Bu esa odatiy yuvish har doim ham barcha mikroorganizmlarni yo‘q qila olmasligini ko‘rsatadi.

Mazkur tajriba ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otib, foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Josh Le
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalariQachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari12.06, 16:40Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradiKech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi12.06, 08:17Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?11.06, 05:58Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?10.06, 13:50Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildiInsult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi06.06, 08:55Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdiSaratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi03.06, 23:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
15 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
15 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Baqlajon ayrim insonlarga nega tavsiya etilmaydi?
Baqlajon ayrim insonlarga nega tavsiya etilmaydi?
Kofeni necha marta ichish xavfsiz: me’yor va tavsiyalar
Kofeni necha marta ichish xavfsiz: me’yor va tavsiyalar
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi