Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari

·54·Salomatlik
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari

Kunduzgi uyqu vaqti va takrorlanishi erta o‘lim xavfi haqida signal berishi mumkin, deb MSN xabar berdi. Garvard olimlari yangi tadqiqotda ertalab soat 9:00 dan kechki 19:00 gacha uxlab oladigan odamlar ma’lumotlarini tahlil qildi.

Tadqiqotda 56 yoshdan oshgan qariyb 1400 kishi 20 yilgacha kuzatilgan. Shu davrda ishtirokchilarning 926 nafari, ya’ni taxminan uchdan ikki qismi vafot etgan. Olimlar har kuni qo‘shimcha bir soat kunduzgi uyqu o‘lim xavfini 13 foizga oshirishi mumkinligini aniqlagan. Shuningdek, kuniga har bir qo‘shimcha mudroq 7 foiz yuqori xavf bilan bog‘langan. Ayniqsa, tushdan keyin emas, ertalab uxlab oladiganlarda o‘lim xavfi 30 foiz yuqori bo‘lgan.

Mutaxassislarga ko‘ra, kunduzgi uyquning o‘zi o‘limga sabab bo‘lmaydi. Ammo u organizmdagi yashirin kasallik yoki uyqu buzilishining belgisi bo‘lishi mumkin. Avvalgi tadqiqotlarda uyqu buzilishi yallig‘lanish, vazn ortishi va surunkali kasalliklar xavfini oshirishi aytilgan. Tez-tez kunduzgi uxlash yurak xastaliklari, infarkt, insult va asab tizimi kasalliklari bilan ham bog‘langan.

Shifokorlar ayniqsa ertalabki mudroqni xavotirli belgi deb hisoblaydi. Chunki bu vaqtda sog‘lom odam odatda tetik bo‘lishi kerak. Tadqiqot « JAMA Network Open» jurnalida e’lon qilingan. Biroq u kuzatuv asosida o‘tkazilgani uchun kunduzgi uyqu o‘lim xavfini bevosita oshiradi, degan qat’iy xulosa chiqarib bo‘lmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradiKech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradiBugun, 08:17Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?Kecha, 05:58Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?10.06, 13:50Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildiInsult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi06.06, 08:55Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdiSaratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi03.06, 23:14Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?30.05, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
Kaf Maryam o‘simligi: tabiatning sirli shifosi
Kaf Maryam o‘simligi: tabiatning sirli shifosi
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Yog‘ va oqsil iste’moli qarishni sekinlashtirishi mumkin
Yog‘ va oqsil iste’moli qarishni sekinlashtirishi mumkin
Baqlajon ayrim insonlarga nega tavsiya etilmaydi?
Baqlajon ayrim insonlarga nega tavsiya etilmaydi?
Kofeni necha marta ichish xavfsiz: me’yor va tavsiyalar
Kofeni necha marta ichish xavfsiz: me’yor va tavsiyalar