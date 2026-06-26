Gi Stefan: «Mbappeni qanday tanqid qilish mumkin?»

·0·Sport
Gi Stefan: «Mbappeni qanday tanqid qilish mumkin?»

Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Didiye Deshamning yordamchisi Gi Stefan Kilian Mbappeni keskin tanqidlardan himoya qildi.

Fransiyalik mutaxassis hujumchini nafaqat yuqori saviyali futbolchi, balki ajoyib inson sifatida ham ta’rifladi. U Mbappening manziliga bildirilayotgan salbiy fikrlarni tushuna olmasligini yashirmadi.

«U ajoyib futbolchi va ajoyib inson. Men bir narsani tushuna olmayman: qanday qilib kimdir uni tanqid qilishi mumkin?» — dedi Gi Stefan.

Mutaxassis Mbappeni 2017 yildan buyon yaqindan kuzatib kelayotganini va u hamon o‘z harakatlari bilan hayratda qoldirishda davom etayotganini ta’kidladi.

«Uni 2017 yildan beri kuzataman. Kilian hech qachon meni hayratda qoldirishdan to‘xtamaydi. Ayrim murabbiylar Peleni shug‘ullantirganini faxr bilan aytadi. Men esa Mbappeni shug‘ullantirganman, deya olaman», — deya qo‘shimcha qildi u.

Gi Stefanning fikricha, Mbappe maydonda faqat gollari bilan emas, balki jamoa o‘yinini kuchaytirishga bo‘lgan intilishi bilan ham ajralib turadi.

«Kilian jamoa o‘yinini yaxshilash imkonini beradigan har bir mayda jihatga nisbatan talabchan. U ajoyib yetakchi va hurmatga loyiq sardor», — deya Gi Stefanning so‘zlarini keltirdi Le Parisien nashri.

Shu tariqa, Fransiya terma jamoasi murabbiylar shtabi vakili Mbappega nisbatan tanqidlarni adolatsiz deb hisoblashini bildirib, uning jamoadagi yetakchilik o‘rniga yuqori baho berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Real» futbolchilariga JCH-2026 dan ertaroq qaytishni tiladiMourino «Real» futbolchilariga JCH-2026 dan ertaroq qaytishni tiladiBugun, 18:42Braziliya JCH-2026dagi hakamlik ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritdiBraziliya JCH-2026dagi hakamlik ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritdiBugun, 18:30Paulu Barboza: «O‘zbekiston avvalgi o‘yiniga yaqinlasha olmadi»Paulu Barboza: «O‘zbekiston avvalgi o‘yiniga yaqinlasha olmadi»Bugun, 18:21Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 18:19Chelsi yulduzi Pedro Neto Jahon chempionatining eng kelishgan futbolchisi deb topildiChelsi yulduzi Pedro Neto Jahon chempionatining eng kelishgan futbolchisi deb topildiBugun, 17:48Joze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaJoze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi