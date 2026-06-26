Gi Stefan: «Mbappeni qanday tanqid qilish mumkin?»
Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Didiye Deshamning yordamchisi Gi Stefan Kilian Mbappeni keskin tanqidlardan himoya qildi.
Fransiyalik mutaxassis hujumchini nafaqat yuqori saviyali futbolchi, balki ajoyib inson sifatida ham ta’rifladi. U Mbappening manziliga bildirilayotgan salbiy fikrlarni tushuna olmasligini yashirmadi.
«U ajoyib futbolchi va ajoyib inson. Men bir narsani tushuna olmayman: qanday qilib kimdir uni tanqid qilishi mumkin?» — dedi Gi Stefan.
Mutaxassis Mbappeni 2017 yildan buyon yaqindan kuzatib kelayotganini va u hamon o‘z harakatlari bilan hayratda qoldirishda davom etayotganini ta’kidladi.
«Uni 2017 yildan beri kuzataman. Kilian hech qachon meni hayratda qoldirishdan to‘xtamaydi. Ayrim murabbiylar Peleni shug‘ullantirganini faxr bilan aytadi. Men esa Mbappeni shug‘ullantirganman, deya olaman», — deya qo‘shimcha qildi u.
Gi Stefanning fikricha, Mbappe maydonda faqat gollari bilan emas, balki jamoa o‘yinini kuchaytirishga bo‘lgan intilishi bilan ham ajralib turadi.
«Kilian jamoa o‘yinini yaxshilash imkonini beradigan har bir mayda jihatga nisbatan talabchan. U ajoyib yetakchi va hurmatga loyiq sardor», — deya Gi Stefanning so‘zlarini keltirdi Le Parisien nashri.
Shu tariqa, Fransiya terma jamoasi murabbiylar shtabi vakili Mbappega nisbatan tanqidlarni adolatsiz deb hisoblashini bildirib, uning jamoadagi yetakchilik o‘rniga yuqori baho berdi.
…