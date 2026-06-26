Paulu Barboza: «O‘zbekiston avvalgi o‘yiniga yaqinlasha olmadi»

·22·Sport
Paulu Barboza: «O‘zbekiston avvalgi o‘yiniga yaqinlasha olmadi»

Portugaliyalik futbol agenti Paulu Barboza 2026 yilgi jahon chempionatining ikkinchi turidan o‘rin olgan Portugaliya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv haqida fikr bildirdi.

5:0 hisobida Portugaliya foydasiga yakunlangan bahsni tahlil qilgan Barboza O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi o‘yinga nisbatan ancha past saviyada harakat qilganini ta’kidladi.

«O‘zbekiston Kolumbiyaga qarshi uchrashuvga nisbatan juda yomon o‘ynadi. Bu meni hayratga soldi, chunki ular yaxshi jamoa. Portugaliyaga qarshi bahsning dastlabki 20 daqiqasida O‘zbekiston umuman hujumga chiqa olmadi», — dedi u.

Mutaxassisning aytishicha, O‘zbekiston keyinchalik o‘yinni biroz yaxshilagan bo‘lsa-da, jamoa turnirdagi avvalgi harakatlarini takrorlay olmagan.

«Keyinroq ular biroz yaxshiroq o‘ynay boshladi. Ammo baribir jahon chempionatida shu paytgacha ko‘rsatgan darajasiga yaqinlasha olmadi. Shu sabab 0:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi», — deya qo‘shimcha qildi Barboza.

Portugaliyalik agent o‘z mamlakati terma jamoasining o‘yiniga ham baho berdi. Uning fikricha, Portugaliya Kongo DRga qarshi uchrashuvga nisbatan ancha ishonchli harakat qilgan.

«Portugaliya Kongoga qarshi o‘yinga qaraganda ancha kuchliroq to‘p surdi. Ayniqsa, birinchi bo‘limda jamoa juda yaxshi ko‘rindi», — dedi u.

Shunga qaramay, Barboza Portugaliya hali o‘z o‘yinini yanada yaxshilashi kerakligini ta’kidladi. Chunki oldinda Kolumbiyaga qarshi muhim va murakkab uchrashuv kutib turibdi.

«Jamoamiz o‘yin darajasini yanada oshirishi shart. Kolumbiyaga qarshi juda muhim bahs bor. Ayniqsa, himoyada ishonchli harakat qilishimiz kerak. Chunki hujumda ham ayrim muammolar mavjud», — deya xulosa qildi Paulu Barboza.

Paulo BarbozaO'zbekistonPortugaliyaKolumbiyaKongo Demokratik Respublikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gi Stefan: «Mbappeni qanday tanqid qilish mumkin?»Gi Stefan: «Mbappeni qanday tanqid qilish mumkin?»Bugun, 18:46Mourino «Real» futbolchilariga JCH-2026 dan ertaroq qaytishni tiladiMourino «Real» futbolchilariga JCH-2026 dan ertaroq qaytishni tiladiBugun, 18:42Braziliya JCH-2026dagi hakamlik ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritdiBraziliya JCH-2026dagi hakamlik ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritdiBugun, 18:30Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 18:19Chelsi yulduzi Pedro Neto Jahon chempionatining eng kelishgan futbolchisi deb topildiChelsi yulduzi Pedro Neto Jahon chempionatining eng kelishgan futbolchisi deb topildiBugun, 17:48Joze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaJoze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi