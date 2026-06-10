Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?

·2·Salomatlik
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?

Har bir inson sog‘lom va uzoq umr kechirishni orzu qiladi. Mutaxassislar fikricha, buning uchun nafaqat foydali oziq-ovqatlarni iste’mol qilish, balki organizmga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi mahsulotlarni cheklash ham muhim ahamiyatga ega.

Shu munosabat bilan inson salomatligiga eng ko‘p zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlari ro‘yxati e’lon qilindi. Unda 10-o‘rinni muzlatilgan mahsulotlar egallagan bo‘lsa, 9-o‘ringa turli shirinliklar joylashgan. Shuningdek, 8-o‘rinda mayonez va ketchuplar qayd etilgan.

Ro‘yxatning yuqori pog‘onalaridan dudlangan go‘shtlar, konservalar hamda kolbasa kabi go‘shtli yarim tayyor mahsulotlar o‘rin olgan. Fast-fud va tez tayyorlanadigan taomlar ham inson salomatligi uchun xavfli mahsulotlar qatoriga kiritilgan. Eng yuqori o‘rinlarda esa chips va krakerlar, shuningdek, shirin gazlangan ichimliklar qayd etilgan.

Mutaxassislar mazkur mahsulotlarni istisno qilish yoki hech bo‘lmaganda ularni imkoni boricha kamroq iste’mol qilishni tavsiya etadi. Zero, to‘g‘ri ovqatlanish sog‘lom hayot tarzi va uzoq umr ko‘rishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildiInsult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi06.06, 08:55Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdiSaratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi03.06, 23:14Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?30.05, 08:32Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?28.05, 09:36Tuxumni har kuni iste’mol qilish mumkinmi?Tuxumni har kuni iste’mol qilish mumkinmi?25.05, 07:45Oyoq tagi massaji: sog‘lig‘ingizni yaxshilashning eng oddiy usuliOyoq tagi massaji: sog‘lig‘ingizni yaxshilashning eng oddiy usuli25.05, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Miya qarishini sekinlashtiradigan tabiiy o‘simlik aniqlandi
Miya qarishini sekinlashtiradigan tabiiy o‘simlik aniqlandi
Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
Kaf Maryam o‘simligi: tabiatning sirli shifosi
Kaf Maryam o‘simligi: tabiatning sirli shifosi
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Yog‘ va oqsil iste’moli qarishni sekinlashtirishi mumkin
Yog‘ va oqsil iste’moli qarishni sekinlashtirishi mumkin
Qanday odatlar xotirani kuchaytirishga yordam beradi?
Qanday odatlar xotirani kuchaytirishga yordam beradi?
Baqlajon ayrim insonlarga nega tavsiya etilmaydi?
Baqlajon ayrim insonlarga nega tavsiya etilmaydi?