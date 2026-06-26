Braziliya JCH-2026dagi hakamlik ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritdi

·0·Sport
Braziliya JCH-2026dagi hakamlik ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritdi

Jahon chempionatining "S" guruhi 3-turida Shotlandiya ustidan yirik 3:0 hisobida g‘alaba qozonganiga qaramay, Braziliya terma jamoasi vaziyatdan mutlaqo norozi! Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) mazkur uchrashuvdagi hakamlikni keskin qoralab, FIFA tashkilotiga rasmiy shikoyat xati yo‘lladi.

Xo‘sh, «sambachilar»ni bu qadar g‘azabga keltirgan vaziyat aslida nima edi?

22-daqiqadagi mojaro: Vinisiusning bekor qilingan goli

Bahsli va eng shov-shuvli epizod uchrashuvning birinchi bo‘limida, aniqrog‘i 22-daqiqada yuz berdi:

  • Vaziyat: Braziliyaliklar yarim himoyachisi Vinisius raqib himoyachisi Jek Xendridan to‘pni jarima maydonchasi yaqinida mahorat bilan tortib oldi.

  • Harakat: To‘pni egallagan yulduz futbolchi darvozabon bilan yuzma-yuz chiqdi va raqib darvozasini aniq nishonga oldi.

  • VARning aralashuvi: Gol nishonlanayotgan bir paytda, videoassistentlar (VAR) bosh hakamga vaziyatni qayta ko‘rishni tavsiya qildi.

  • Yakuniy qaror: Meksikalik bosh hakam Sesar Arturo Ramos monitor yoniga borib, epizodni qayta ko‘rib chiqdi va Vinisius to‘pni olish paytida raqibga nisbatan qoida buzgan, degan xulosaga kelib, sof golni bekor qildi.

Prezidentdan Infantinoga maktub: «Bu hakamni boshqa ko‘rmaylik!»

Braziliya futbol konfederatsiyasi prezidenti Samir Xaud ushbu qarordan so‘ng jim qarab tura olmadi. U shaxsan o‘zi imzolagan rasmiy shikoyat hujjatini to‘g‘ridan to‘g‘ri FIFA rahbari Janni Infantino nomiga jo‘natdi.

Braziliya tomoni o‘z arizasida ikkita qat’iy talab va e’tirozni ilgari surgan:

  1. VAR faqat yaqqol xatolar uchun: Hujjatda ta’kidlanishicha, VAR (videoassistent) tizimi faqat va faqat maydondagi hakam tomonidan yo‘l qo‘yilgan ochiq-oydin, shubhasiz xatolarni tuzatish uchungina qo‘llanilishi kerak. Bunday bahsli va oddiy kurash holatlariga aralashish tizim qoidalariga ziddir.

  2. Hakamga «taqiq»: Samir Xaud FIFA rahbariyatidan meksikalik hakam Sesar Arturo Ramosning nomzodini bundan buyon Braziliya terma jamoasi ishtirokidagi birorta uchrashuvga hakam sifatida qayta tayinlamaslikni qat’iy talab qilgan.

Garchi Braziliya navbatdagi 3 ochkoni qo‘lga kiritib, yashil maydonda o‘z kuchini ko‘rsatgan bo‘lsa-da, ular adolat mezonlari buzilishiga yo‘l qo‘ymoqchi emaslar. FIFA ushbu jiddiy shikoyatga qanday javob berishini esa vaqt ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Paulu Barboza: «O‘zbekiston avvalgi o‘yiniga yaqinlasha olmadi»Paulu Barboza: «O‘zbekiston avvalgi o‘yiniga yaqinlasha olmadi»Bugun, 18:21Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 18:19Chelsi yulduzi Pedro Neto Jahon chempionatining eng kelishgan futbolchisi deb topildiChelsi yulduzi Pedro Neto Jahon chempionatining eng kelishgan futbolchisi deb topildiBugun, 17:48Joze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaJoze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 16:56Real Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkinReal Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkinBugun, 16:33Liverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilmoqda: Transfer tafsilotlariLiverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilmoqda: Transfer tafsilotlariBugun, 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi