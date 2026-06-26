Braziliya JCH-2026dagi hakamlik ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritdi
Jahon chempionatining "S" guruhi 3-turida Shotlandiya ustidan yirik 3:0 hisobida g‘alaba qozonganiga qaramay, Braziliya terma jamoasi vaziyatdan mutlaqo norozi! Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) mazkur uchrashuvdagi hakamlikni keskin qoralab, FIFA tashkilotiga rasmiy shikoyat xati yo‘lladi.
Xo‘sh, «sambachilar»ni bu qadar g‘azabga keltirgan vaziyat aslida nima edi?
22-daqiqadagi mojaro: Vinisiusning bekor qilingan goli
Bahsli va eng shov-shuvli epizod uchrashuvning birinchi bo‘limida, aniqrog‘i 22-daqiqada yuz berdi:
Vaziyat: Braziliyaliklar yarim himoyachisi Vinisius raqib himoyachisi Jek Xendridan to‘pni jarima maydonchasi yaqinida mahorat bilan tortib oldi.
Harakat: To‘pni egallagan yulduz futbolchi darvozabon bilan yuzma-yuz chiqdi va raqib darvozasini aniq nishonga oldi.
VARning aralashuvi: Gol nishonlanayotgan bir paytda, videoassistentlar (VAR) bosh hakamga vaziyatni qayta ko‘rishni tavsiya qildi.
Yakuniy qaror: Meksikalik bosh hakam Sesar Arturo Ramos monitor yoniga borib, epizodni qayta ko‘rib chiqdi va Vinisius to‘pni olish paytida raqibga nisbatan qoida buzgan, degan xulosaga kelib, sof golni bekor qildi.
Prezidentdan Infantinoga maktub: «Bu hakamni boshqa ko‘rmaylik!»
Braziliya futbol konfederatsiyasi prezidenti Samir Xaud ushbu qarordan so‘ng jim qarab tura olmadi. U shaxsan o‘zi imzolagan rasmiy shikoyat hujjatini to‘g‘ridan to‘g‘ri FIFA rahbari Janni Infantino nomiga jo‘natdi.
Braziliya tomoni o‘z arizasida ikkita qat’iy talab va e’tirozni ilgari surgan:
VAR faqat yaqqol xatolar uchun: Hujjatda ta’kidlanishicha, VAR (videoassistent) tizimi faqat va faqat maydondagi hakam tomonidan yo‘l qo‘yilgan ochiq-oydin, shubhasiz xatolarni tuzatish uchungina qo‘llanilishi kerak. Bunday bahsli va oddiy kurash holatlariga aralashish tizim qoidalariga ziddir.
Hakamga «taqiq»: Samir Xaud FIFA rahbariyatidan meksikalik hakam Sesar Arturo Ramosning nomzodini bundan buyon Braziliya terma jamoasi ishtirokidagi birorta uchrashuvga hakam sifatida qayta tayinlamaslikni qat’iy talab qilgan.
Garchi Braziliya navbatdagi 3 ochkoni qo‘lga kiritib, yashil maydonda o‘z kuchini ko‘rsatgan bo‘lsa-da, ular adolat mezonlari buzilishiga yo‘l qo‘ymoqchi emaslar. FIFA ushbu jiddiy shikoyatga qanday javob berishini esa vaqt ko‘rsatadi.
…