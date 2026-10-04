40 yoshdan keyin sportzalga soatlab borish shart emas: mutaxassis muqobil usulni aytdi

·53·Salomatlik
40 yoshdan keyin sportzalga soatlab borish shart emas: mutaxassis muqobil usulni aytdi

Amerikalik fitnes murabbiyining ta’kidlashicha, 40 yoshdan oshgan insonlar mushaklarini mustahkam saqlash, kuch va harakatchanlikni oshirish uchun sportzalga ko‘p vaqt sarflashi shart emas. Uning fikricha, buning uchun har kuni 10 daqiqa davomida muayyan mushak guruhlariga qaratilgan kuch mashqlarini bajarish ham yetarli bo‘lishi mumkin. Bu haqda Fox News nashri xabar berdi.

Fox News yozishicha, 63 yoshli Daykeler 28 yildan beri BODi fitnes brendini boshqarib keladi. U mushak guruhlarini kunlar bo‘yicha navbatma-navbat mashq qildirishni tavsiya etadi. Masalan, bir kuni ko‘krak mushaklarini, keyingi kuni tananing yuqori qismini, boshqa kuni esa oyoq va dumba mushaklarini mashq qildirish mumkin.

«Kuniga 10 daqiqa ajratish orqali mushaklarni o‘stirish va ularni mustahkam saqlash mumkin», — deydi mutaxassis.

Shu bilan birga, u kuch mashqlarini yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilovchi kardio mashqlar hamda egiluvchanlikni oshiruvchi mashqlar bilan birga bajarishni tavsiya qiladi.

Daykelerning ta’kidlashicha, yosh o‘tishi bilan mashg‘ulotlarning asosiy maqsadi faqat tashqi ko‘rinishni yaxshilash emas, balki jismoniy kuchni saqlash, erkin harakatlana olish va kundalik hayotda boshqalar yordamisiz mustaqil yashash qobiliyatini asrashdan iborat bo‘lishi kerak.

Vaznni sezilarli darajada kamaytirishni istaganlarga esa mutaxassis kundalik jismoniy faollik davomiyligini 20–30 daqiqagacha oshirishni maslahat beradi.

fitnesBODiFox Newsmashqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi12 sentabr 17:20Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)9 sentabr 16:14Smartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalarSmartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalar1 avgust 19:2050 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?8 avgust 18:16Mashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdiMashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdi27 avgust 23:3290 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?9 avgust 12:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot