Smartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalar
Ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy yangiliklarni cheksiz varaqlash odati vaqtni o'g'irlab, insonning jismoniy va ruhiy holatiga jiddiy putur yetkazadi. Raqamli qaramlikni kamaytirish uchun foydalanuvchini harakatga undaydigan va ijtimoiy tarmoqlarga kirishni cheklaydigan maxsus dasturlar tavsiya etilmoqda. Xususan, Digital Carrot ilovasi fitnes va ekran vaqti maqsadlariga erishguncha chalg'ituvchi dasturlarni bloklaydi.
Hozirgi kunda millionlab insonlar duch kelayotgan doomscrolling – ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy yangiliklarni cheksiz varaqlash odati nafaqat vaqtni oʻgʻirlaydi, balki jismoniy holatga ham jiddiy putur yetkazadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soatlarchoq divanda oʻtirib lentani koʻzdan kechirish qomatni buzadi, koʻzlarga zoʻrish beradi va oxir-oqibat insonning ruhiy holatini yomonlashtiradi. Ushbu muammoni hal qilish va raqamli qaramlikni kamaytirish uchun mutaxassislar foydalanuvchini harakatga undaydigan va ijtimoiy tarmoqlarga kirishni cheklaydigan maxsus dasturlarni tavsiya qilmoqdalar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Raqamli gigiyenaga rioya qilish va ekran vaqtini qisqartirishni istaganlar uchun bozorda bir qator samarali vositalar paydo boʻldi. Mazkur ilovalar foydalanuvchini maʼlum bir jismoniy faollik koʻrsatishga yoki koʻchaga chiqib faol harakatlanishga majbur qiladi va shundan keyingina koʻngilochar kontentga ruxsat beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida zararli odatlarni foydali harakatlarga almashtirish imkoniyati bugungi kunda har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.
Faollik evaziga cheklovlarni olib tashlashBugungi kunda foydalanuvchilar orasida ommalashib borayotgan Digital Carrot ilovasi chalgʻituvchi dasturlar, veb-saytlar hamda oʻyinlarni foydalanuvchi oʻzining kundalik fitnes, mahsuldorlik yoki ekran vaqti maqsadlariga erishguncha bloklab qoʻyadi. Dastur Apple Watch kabi taqiladigan gadjetlar bilan integratsiyalashib, masalan, kuniga 6 000 qadam yurish kabi shaxsiy maqsadlarni belgilash imkonini beradi. Uning GPS va vaqtga asoslangan funksiyalari maʼlum bir joyda, jumladan sport zalida 60 daqiqalik mashgʻulotni yakunlamaguncha ilovalarni ochmaslikka yordam beradi. Ushbu dastur iPhone, Android, shuningdek macOS, Windows va Linux operatsion tizimlarida mavjud.
Raqamli muvozanatni saqlashga yoʻnaltirilgan yana bir qiziqarli vosita bu MeBeMe ilovasi hisoblanadi. U telefon xotirasiga kirishni qatʼiy bloklash oʻrniga, foydalanuvchiga turli vazifalarni bajarish uchun bildirishnomalar yuboradi. Bular qatoriga burpi mashqini bajarish, boshqalar bilan muloqot qilish yoki uch daqiqalik qizgʻin isinish kiradi. Garchi dastur faqat jismoniy faollikka ixtisoslashmagan boʻlsa-da, uning "Body" (Tana) kategoriyasida sportchilar, raqqoslar, velosipedchilar va yuguruvchilar uchun maxsus mashqlar mavjud boʻlib, hozircha iOS qurilmalari uchun bepul taqdim etilmoqda.
Qadamlar va mashqlar orqali nazoratStepBloc ilovasi esa ekran oldida oʻtirishni kamaytirishning yanada qatʼiy mexanizmini taklif etadi. Ushbu dastur foydalanuvchi oʻzi belgilagan miqdordagi qadamlarni bosib oʻtmaguncha boshqa ilovalarga kirishni bloklab qoʻyadi. Shuningdek, ilova imkoniyatlarini maʼlum vaqt davomida otjimaniye (push-up), plankagacha turish yoki choʻzilish (squats) kabi jismoniy mashqlarni bajarish bilan bogʻlash ham mumkin.
- Digital Carrot orqali qadamlar maqsadini belgilash va fitnes-trekerlarni ulash
- MeBeMe yordamida qisqa jismoniy vazifalar va mashqlarni bajarish
- StepBloc orqali maʼlum miqdordagi qadamlar evaziga ilovalar blokini ochish
…