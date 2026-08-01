Smartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalar

·22·Texno
Smartfonda doomscrolling odatini yengishga yordam beruvchi maxsus ilovalar
Qisqacha

Ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy yangiliklarni cheksiz varaqlash odati vaqtni o'g'irlab, insonning jismoniy va ruhiy holatiga jiddiy putur yetkazadi. Raqamli qaramlikni kamaytirish uchun foydalanuvchini harakatga undaydigan va ijtimoiy tarmoqlarga kirishni cheklaydigan maxsus dasturlar tavsiya etilmoqda. Xususan, Digital Carrot ilovasi fitnes va ekran vaqti maqsadlariga erishguncha chalg'ituvchi dasturlarni bloklaydi.

Hozirgi kunda millionlab insonlar duch kelayotgan doomscrolling – ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy yangiliklarni cheksiz varaqlash odati nafaqat vaqtni oʻgʻirlaydi, balki jismoniy holatga ham jiddiy putur yetkazadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soatlarchoq divanda oʻtirib lentani koʻzdan kechirish qomatni buzadi, koʻzlarga zoʻrish beradi va oxir-oqibat insonning ruhiy holatini yomonlashtiradi. Ushbu muammoni hal qilish va raqamli qaramlikni kamaytirish uchun mutaxassislar foydalanuvchini harakatga undaydigan va ijtimoiy tarmoqlarga kirishni cheklaydigan maxsus dasturlarni tavsiya qilmoqdalar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Raqamli gigiyenaga rioya qilish va ekran vaqtini qisqartirishni istaganlar uchun bozorda bir qator samarali vositalar paydo boʻldi. Mazkur ilovalar foydalanuvchini maʼlum bir jismoniy faollik koʻrsatishga yoki koʻchaga chiqib faol harakatlanishga majbur qiladi va shundan keyingina koʻngilochar kontentga ruxsat beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida zararli odatlarni foydali harakatlarga almashtirish imkoniyati bugungi kunda har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Faollik evaziga cheklovlarni olib tashlash

Bugungi kunda foydalanuvchilar orasida ommalashib borayotgan Digital Carrot ilovasi chalgʻituvchi dasturlar, veb-saytlar hamda oʻyinlarni foydalanuvchi oʻzining kundalik fitnes, mahsuldorlik yoki ekran vaqti maqsadlariga erishguncha bloklab qoʻyadi. Dastur Apple Watch kabi taqiladigan gadjetlar bilan integratsiyalashib, masalan, kuniga 6 000 qadam yurish kabi shaxsiy maqsadlarni belgilash imkonini beradi. Uning GPS va vaqtga asoslangan funksiyalari maʼlum bir joyda, jumladan sport zalida 60 daqiqalik mashgʻulotni yakunlamaguncha ilovalarni ochmaslikka yordam beradi. Ushbu dastur iPhone, Android, shuningdek macOS, Windows va Linux operatsion tizimlarida mavjud.

Raqamli muvozanatni saqlashga yoʻnaltirilgan yana bir qiziqarli vosita bu MeBeMe ilovasi hisoblanadi. U telefon xotirasiga kirishni qatʼiy bloklash oʻrniga, foydalanuvchiga turli vazifalarni bajarish uchun bildirishnomalar yuboradi. Bular qatoriga burpi mashqini bajarish, boshqalar bilan muloqot qilish yoki uch daqiqalik qizgʻin isinish kiradi. Garchi dastur faqat jismoniy faollikka ixtisoslashmagan boʻlsa-da, uning "Body" (Tana) kategoriyasida sportchilar, raqqoslar, velosipedchilar va yuguruvchilar uchun maxsus mashqlar mavjud boʻlib, hozircha iOS qurilmalari uchun bepul taqdim etilmoqda.

Qadamlar va mashqlar orqali nazorat

StepBloc ilovasi esa ekran oldida oʻtirishni kamaytirishning yanada qatʼiy mexanizmini taklif etadi. Ushbu dastur foydalanuvchi oʻzi belgilagan miqdordagi qadamlarni bosib oʻtmaguncha boshqa ilovalarga kirishni bloklab qoʻyadi. Shuningdek, ilova imkoniyatlarini maʼlum vaqt davomida otjimaniye (push-up), plankagacha turish yoki choʻzilish (squats) kabi jismoniy mashqlarni bajarish bilan bogʻlash ham mumkin.

  • Digital Carrot orqali qadamlar maqsadini belgilash va fitnes-trekerlarni ulash
  • MeBeMe yordamida qisqa jismoniy vazifalar va mashqlarni bajarish
  • StepBloc orqali maʼlum miqdordagi qadamlar evaziga ilovalar blokini ochish
Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologik yechimlar zamonaviy insonlarga smartfonlar asoratidan qutulish, sogʻlom turmush tarziga qaytish hamda kundalik hayotda jismoniy faollikni oshirishda muhim koʻmakchi boʻla oladi.

DoomscrollingTexnologiyalarSmartfonFitnesIlovalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildiIntel hajmi jihatidan ulkan boʻlgan yangi chiplarni ishlab chiqarish texnologiyasini eʼlon qildiBugun, 19:52DDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasDDR5 xotirasining bitta modulidan foydalanish nima uchun yomon emasBugun, 19:28AQShda kosmik litsenziyalash tartibini keskin soddalashtirish taklif etildiAQShda kosmik litsenziyalash tartibini keskin soddalashtirish taklif etildiBugun, 18:58Issiq kunlar uchun mini ventilyatorlar: arzon va qimmat modellar qiyosiy tahliliIssiq kunlar uchun mini ventilyatorlar: arzon va qimmat modellar qiyosiy tahliliBugun, 18:53«Rassvet» sun’iy yo‘ldoshlar tarmog‘i Ukraina uzra signal berishni boshladimi?«Rassvet» sun’iy yo‘ldoshlar tarmog‘i Ukraina uzra signal berishni boshladimi?Bugun, 18:31AMD Zen 6 protsessorlari yangi texnologiya evaziga yanada oʻyinbop boʻladiAMD Zen 6 protsessorlari yangi texnologiya evaziga yanada oʻyinbop boʻladiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi