O‘smirlarda ruhiy zo‘riqish bilan dars tayyorlash o‘rtasida bog‘liqlik aniqlandi

·46·Salomatlik
O‘smirlarda ruhiy zo‘riqish bilan dars tayyorlash o‘rtasida bog‘liqlik aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Pekin pedagogika universiteti tadqiqotchilari 8 753 nafar o‘smir ishtirokida o‘tkazilgan tahlillar natijasida uy vazifasini bajarish kabi aqliy mashg‘ulotlar bilan bog‘liq o‘tirish vaqti ruhiy zo‘riqish bilan televizor ko‘rishga qaraganda kuchliroq bog‘liqlik kasb etishini aniqladi.
  • Scientific Reports jurnalida e’lon qilingan mazkur tadqiqotda ushbu ikki bog‘liqlik ko‘rsatkichi o‘rtasidagi farq qariyb 11 baravarni tashkil etishi qayd etilgan.

Tadqiqotga ko‘ra, uy vazifasini bajarish va boshqa faol mashg‘ulotlar bilan bog‘liq uzoq vaqt o‘tirish o‘smirlarning ruhiy holati bilan televizor tomosha qilish kabi passiv mashg‘ulotlarga qaraganda kuchliroq bog‘liqlik ko‘rsatgan. Biroq bu dars tayyorlash telefon ishlatishdan ko‘ra ko‘proq stress keltirib chiqarishini yoki ruhiy muammolarga bevosita sabab bo‘lishini anglatmaydi.

Olimlar minglab o‘smirlarning ma’lumotlarini o‘rgandi

Pekin pedagogika universiteti tadqiqotchilari Buyuk Britaniyada o‘tkazilgan Millenium kogort tadqiqoti doirasidagi 8 753 nafar o‘smirning ma’lumotlarini tahlil qildi. Tadqiqot natijalari 2026 yil 15 oktyabr kuni Scientific Reports ilmiy jurnalida e’lon qilindi.

Olimlar ishtirokchilarning 14 yoshidagi jismoniy faolligi va o‘tirib o‘tkazadigan vaqtini o‘rgandi. Uch yil o‘tgach, ya’ni ular 17 yoshga yetganida, ruhiy zo‘riqish darajasi baholandi.

Tadqiqotchilar jismoniy faollik va o‘tirib o‘tkaziladigan vaqt nisbatini hisoblash uchun PASTBI deb nomlangan ko‘rsatkichni ishlab chiqdi. Bu orqali jismoniy faollikning ruhiy salomatlik bilan qanday bog‘liqligini, shuningdek, natijalar tana vazniga qarab farq qilish-qilmasligini tekshirishdi.

Uy vazifasini bajarish va televizor tomosha qilish o‘rtasida farq bor

Tahlil natijalariga ko‘ra, uy vazifasini bajarish kabi faol aqliy mashg‘ulotlar bilan bog‘liq o‘tirish vaqti ruhiy zo‘riqish bilan televizor tomosha qilish kabi passiv mashg‘ulotlarga qaraganda kuchliroq bog‘liqlik ko‘rsatgan.

Mualliflar hisob-kitobida bu ikki bog‘liqlik ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi farq qariyb 11 baravarni tashkil etgan. Biroq bu raqam dars tayyorlash stressni 11 baravar oshiradi, degani emas. U statistik bog‘liqlik ko‘rsatkichlarining o‘zaro nisbatini ifodalaydi.

Tadqiqot o‘qishning o‘zi zararli ekanini ham isbotlamaydi. Imtihonlar, yuqori baho olishga intilish, ota-onalar kutgan natijalar va dam olishga yetarli vaqt ajratolmaslik kabi omillar o‘smirlar ruhiy holatiga ta’sir qilishi mumkin. Ammo ushbu tadqiqot ularning har birini alohida tekshirmagan.

Jismoniy faollikning ta’siri ham bir xil emas

Tadqiqotda me’yoriy vaznga ega o‘smirlar orasida jismoniy faollik va ruhiy zo‘riqish o‘rtasida teskari bog‘liqlik kuzatilgan. Ya’ni jismoniy faollik darajasi yuqoriroq bo‘lganlarda ruhiy zo‘riqish ko‘rsatkichlari pastroq bo‘lishi mumkinligi aniqlangan.

Ortiqcha vazn yoki semizlik kuzatilgan o‘smirlarda esa bu bog‘liqlik oddiy chiziqli shaklda namoyon bo‘lmagan. Qo‘shimcha tahlillar jismoniy faollikning ruhiy holat bilan murakkabroq munosabati bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatgan. Biroq bu natija dastlabki tahlillarga asoslangan va ehtiyotkorlik bilan talqin qilinishi kerak.

Tadqiqot mualliflari jismoniy faollik va o‘tirish vaqtining nisbatini yaxshilash ruhiy salomatlikka yordam berishi mumkinligini ta’kidlaydi. Biroq buning ta’sirini aniq baholash uchun qo‘shimcha tadqiqotlar zarur.

Umuman olganda, natijalar o‘smirlar ruhiy salomatligini faqat ekran qarshisida o‘tkazilgan vaqt bilan izohlab bo‘lmasligini ko‘rsatadi. Jismoniy faollik, kundalik mashg‘ulotlar va dam olish uchun ajratilgan vaqt ham muhim bo‘lishi mumkin.

o‘smirlar ruhiy salomatligiPekin pedagogika universitetiScientific ReportsPASTBI ko‘rsatkichi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yo'q» deya olmaslik kasal qiladimi? Ilm nima deydi?«Yo'q» deya olmaslik kasal qiladimi? Ilm nima deydi?15 avgust 11:47Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...27 iyul 16:43Tana barchasini eslaydi: Otadan ranjish salomatlikka qanday ta’sir qiladi?Tana barchasini eslaydi: Otadan ranjish salomatlikka qanday ta’sir qiladi?21 avgust 22:29Inson quvvatini so‘rib oluvchi va uni qayta tiklaydigan asosiy omillarInson quvvatini so‘rib oluvchi va uni qayta tiklaydigan asosiy omillar8 sentabr 14:41Shifobaxsh siri topildi: Naqd pul sanash tanaga qanday ta’sir qiladi?Shifobaxsh siri topildi: Naqd pul sanash tanaga qanday ta’sir qiladi?5 oktabr 00:15«Kechirmaslik» saratonga olib keladimi? Mutaxassis fikri bahs uyg‘otdi«Kechirmaslik» saratonga olib keladimi? Mutaxassis fikri bahs uyg‘otdi6 sentabr 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi