Koronavirus pandemiyasi biologik qarishni tezlashtirdi: tadqiqot natijalari lol qoldirdi

1 daqiqa o'qish29
Koronavirus pandemiyasi biologik qarishni tezlashtirdi: tadqiqot natijalari lol qoldirdi

Koronavirus pandemiyasi inson organizmida biologik qarishni keskin tezlashtirishi mumkinligi ilmiy tadqiqotlarda o‘z tasdig‘ini topmoqda. Jumladan, nemis olimlari tomonidan o‘tkazilgan so‘nggi kuzatuvlar bu borada jiddiy xavotirli jihatlarni yuzaga chiqardi.

Mingdan ortiq DNK namunalari tahlili nimani ko‘rsatdi?

Nufuzli PNAS jurnalida e’lon qilingan tadqiqotda pandemiya va uning oqibatlari odamlarning biologik qarish jarayoniga qanday ta’sir qilgani ilmiy jihatdan chuqur o‘rganildi.

Nemis olimlari mingdan ortiq odamning DNK namunalarini batafsil tahlil qilib chiqishdi. Natijalar ko‘rsatishicha, biologik qarish bilan bog‘liq eng sezilarli va jiddiy o‘zgarishlar aynan o‘smirlarda kuzatilgan. Bu esa yosh avlod vakillari ham pandemiyaning chuqur biologik asoratlariga duch kelganini anglatadi.

Tadqiqot yo‘nalishlari

Asosiy ilmiy xulosalar va ko‘rsatkichlar

O‘rganilgan manba

Mingdan ortiq insonlarning DNK namunalari tahlili

Asosiy zarba olgan guruh

Biologik o‘zgarishlar eng ko‘p kuzatilgan qatlam — o‘smirlar

Asosiy sabablar

Surunkali yallig‘lanish jarayonlari, psixologik stress va immun tizimi zo‘riqishi

Ilmiy manba

PNAS jurnalida chop etilgan rasmiy tadqiqot

Erta qarish xavfi va uning kelib chiqish sabablari

Virusni boshdan kechirgan bemorlarning organizmida yuz berayotgan hujayraviy o‘zgarishlar tufayli biologik yosh pasport yoshidan oldinga o‘tib ketish holatlari kuzatilmoqda. Mutaxassislar bunga quyidagi omillar sabab qilib ko‘rsatmoqda:

  • Surunkali yallig‘lanish jarayonlari: Organizmning virusga qarshi kurashi uzoq davom etgan yallig‘lanishlarni keltirib chiqargan.

  • Psixologik va jismoniy stress: Pandemiya davridagi cheklovlar va xavotirlar inson asab tizimiga salbiy ta’sir qilgan.

  • Immun tizimining kuchli zo‘riqishi: Himoya tizimining haddan tashqari zo‘riqishi hujayralarning erta «qurishi» yoki qarishiga olib kelgan.

Ushbu ilmiy kashfiyotlar kelajakda pandemiya asoratlarini davolash va oldini olish chora-tadbirlarini qayta ko‘rib chiqish naqadar muhim ekanini ko‘rsatadi.

Sizningcha, pandemiya davridan keyingi umumiy sog‘liqni tiklash jarayonlarida organizmning biologik qarishiga qarshi qanday oldini olish choralarini ko‘rish lozim? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari