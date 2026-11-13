Koronavirus pandemiyasi biologik qarishni tezlashtirdi: tadqiqot natijalari lol qoldirdi
Koronavirus pandemiyasi inson organizmida biologik qarishni keskin tezlashtirishi mumkinligi ilmiy tadqiqotlarda o‘z tasdig‘ini topmoqda. Jumladan, nemis olimlari tomonidan o‘tkazilgan so‘nggi kuzatuvlar bu borada jiddiy xavotirli jihatlarni yuzaga chiqardi.
Mingdan ortiq DNK namunalari tahlili nimani ko‘rsatdi?
Nufuzli PNAS jurnalida e’lon qilingan tadqiqotda pandemiya va uning oqibatlari odamlarning biologik qarish jarayoniga qanday ta’sir qilgani ilmiy jihatdan chuqur o‘rganildi.
Nemis olimlari mingdan ortiq odamning DNK namunalarini batafsil tahlil qilib chiqishdi. Natijalar ko‘rsatishicha, biologik qarish bilan bog‘liq eng sezilarli va jiddiy o‘zgarishlar aynan o‘smirlarda kuzatilgan. Bu esa yosh avlod vakillari ham pandemiyaning chuqur biologik asoratlariga duch kelganini anglatadi.
Tadqiqot yo‘nalishlari
Asosiy ilmiy xulosalar va ko‘rsatkichlar
O‘rganilgan manba
Mingdan ortiq insonlarning DNK namunalari tahlili
Asosiy zarba olgan guruh
Biologik o‘zgarishlar eng ko‘p kuzatilgan qatlam — o‘smirlar
Asosiy sabablar
Surunkali yallig‘lanish jarayonlari, psixologik stress va immun tizimi zo‘riqishi
Ilmiy manba
PNAS jurnalida chop etilgan rasmiy tadqiqot
Erta qarish xavfi va uning kelib chiqish sabablari
Virusni boshdan kechirgan bemorlarning organizmida yuz berayotgan hujayraviy o‘zgarishlar tufayli biologik yosh pasport yoshidan oldinga o‘tib ketish holatlari kuzatilmoqda. Mutaxassislar bunga quyidagi omillar sabab qilib ko‘rsatmoqda:
Surunkali yallig‘lanish jarayonlari: Organizmning virusga qarshi kurashi uzoq davom etgan yallig‘lanishlarni keltirib chiqargan.
Psixologik va jismoniy stress: Pandemiya davridagi cheklovlar va xavotirlar inson asab tizimiga salbiy ta’sir qilgan.
Immun tizimining kuchli zo‘riqishi: Himoya tizimining haddan tashqari zo‘riqishi hujayralarning erta «qurishi» yoki qarishiga olib kelgan.
Ushbu ilmiy kashfiyotlar kelajakda pandemiya asoratlarini davolash va oldini olish chora-tadbirlarini qayta ko‘rib chiqish naqadar muhim ekanini ko‘rsatadi.
Sizningcha, pandemiya davridan keyingi umumiy sog‘liqni tiklash jarayonlarida organizmning biologik qarishiga qarshi qanday oldini olish choralarini ko‘rish lozim? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…