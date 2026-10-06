Шавкат Мирзиёев БМТнинг олий мукофоти — Agricola медали билан тақдирланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) бош директори Сюй Дунъюй билан учрашувда ташкилотнинг энг олий мукофоти — Агрикола медали билан тақдирланди.
- Ушбу мукофот Ўзбекистон Президентининг минтақада ва халқаро миқёсда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, аграр тармоқни ривожлантириш йўлидаги ислоҳотлари ва ютуқларининг юксак эътирофи сифатида тақдим этилди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 6 октябрь куни мамлакатимизга ташриф буюрган БМТ Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) бош директори Цюй Дунъюйни қабул қилди. Халқаро нуфузли ташкилот раҳбари Бутунжаҳон пахта кунига бағишланган халқаро анжуман ҳамда денгизга чиқиш имкони бўлмаган ривожланаётган давлатларнинг агро-озиқ-овқат тизимлари бўйича иккинчи форумида иштирок этиш учун Тошкентга келган.
Музокаралар чоғида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, аграр соҳага илғор илм-фан ва сунъий интеллектни жалб этиш ҳамда стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқиш масалалари атрофлича муҳокама қилинди.
Тарихий воқелик: FAO Кенгашига аъзолик ва Тошкентдаги халқаро хаб
Учрашувда Ўзбекистон ва FAO ўртасидаги сўнгги йиллардаги амалий ҳамкорлик мисли кўрилмаган даражага кўтарилгани алоҳида таъкидланди:
27 та қўшма лойиҳа: Икки томонлама муносабатлар доирасида янги беш йиллик дастур қабул қилинган бўлиб, айни пайтда қиймати юқори бўлган 27 та лойиҳа фаол амалга оширилмоқда;
Илк бор FAO Кенгашида: Ўзбекистон ўз тарихида илк маротаба 2028—2029 йиллар даври учун ташкилотнинг асосий бошқарув органи — FAO Кенгаши таркибига сайланди;
Агроинновациялар хаби: Эртага Тошкент шаҳрида денгизга тўғридан-тўғри чиқиш имконияти бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар учун мўлжалланган кенг қамровли Агроинновациялар хаби расман ишга туширилади;
Сунъий интеллект ва яшил молия: Мулоқот чоғида қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш, экин майдонлари ва сув ресурсларини бошқаришга сунъий интеллектни (AI) жорий қилиш ҳамда халқаро «иқлим молияси» маблағларини жалб этишга келишиб олинди.
Шавкат Мирзиёевга Agricola олий медали топширилди
Самимий ва дўстона руҳда кечган мулоқот якунида Цюй Дунъюй давлатимиз раҳбарига ташкилотнинг энг олий мукофоти — Agricola медалини тантанали равишда топширди:
Эътироф сабаби: Мукофот Ўзбекистон Президентининг минтақада ва халқаро миқёсда озиқ-овқат хавфсизлигини кафолатлаш, аграр тармоқ ҳамда сув тежовчи замонавий инфратузилмани ривожлантириш йўлидаги қатъий ислоҳотлари ва ютуқларининг юксак эътирофи рамзи сифатида тақдим этилди;
Мукофот тарихи: БМТнинг FAO тузилмаси томонидан 1977 йилда таъсис этилган мазкур нуфузли медаль жаҳонда очликка барҳам бериш, қашшоқликни қисқартириш ва барқарор озиқ-овқат занжирларини шакллантиришга беқиёс ҳисса қўшган дунёнинг кўзга кўринган давлат ва жамоат арбобларига берилади.
Мазкур воқелик Ўзбекистоннинг глобал экологик ва озиқ-овқат дипломатиясидаги ўрни тобора мустаҳкамланиб бораётганини халқаро майдонда яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…