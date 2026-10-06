Шавкат Мирзиёев БМТнинг олий мукофоти — Agricola медали билан тақдирланди

·29·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев БМТнинг олий мукофоти — Agricola медали билан тақдирланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) бош директори Сюй Дунъюй билан учрашувда ташкилотнинг энг олий мукофоти — Агрикола медали билан тақдирланди.
  • Ушбу мукофот Ўзбекистон Президентининг минтақада ва халқаро миқёсда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, аграр тармоқни ривожлантириш йўлидаги ислоҳотлари ва ютуқларининг юксак эътирофи сифатида тақдим этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 6 октябрь куни мамлакатимизга ташриф буюрган БМТ Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) бош директори Цюй Дунъюйни қабул қилди. Халқаро нуфузли ташкилот раҳбари Бутунжаҳон пахта кунига бағишланган халқаро анжуман ҳамда денгизга чиқиш имкони бўлмаган ривожланаётган давлатларнинг агро-озиқ-овқат тизимлари бўйича иккинчи форумида иштирок этиш учун Тошкентга келган.

Музокаралар чоғида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, аграр соҳага илғор илм-фан ва сунъий интеллектни жалб этиш ҳамда стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқиш масалалари атрофлича муҳокама қилинди.

Тарихий воқелик: FAO Кенгашига аъзолик ва Тошкентдаги халқаро хаб

Учрашувда Ўзбекистон ва FAO ўртасидаги сўнгги йиллардаги амалий ҳамкорлик мисли кўрилмаган даражага кўтарилгани алоҳида таъкидланди:

  • 27 та қўшма лойиҳа: Икки томонлама муносабатлар доирасида янги беш йиллик дастур қабул қилинган бўлиб, айни пайтда қиймати юқори бўлган 27 та лойиҳа фаол амалга оширилмоқда;

  • Илк бор FAO Кенгашида: Ўзбекистон ўз тарихида илк маротаба 2028—2029 йиллар даври учун ташкилотнинг асосий бошқарув органи — FAO Кенгаши таркибига сайланди;

  • Агроинновациялар хаби: Эртага Тошкент шаҳрида денгизга тўғридан-тўғри чиқиш имконияти бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар учун мўлжалланган кенг қамровли Агроинновациялар хаби расман ишга туширилади;

  • Сунъий интеллект ва яшил молия: Мулоқот чоғида қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш, экин майдонлари ва сув ресурсларини бошқаришга сунъий интеллектни (AI) жорий қилиш ҳамда халқаро «иқлим молияси» маблағларини жалб этишга келишиб олинди.

Шавкат Мирзиёевга Agricola олий медали топширилди

Самимий ва дўстона руҳда кечган мулоқот якунида Цюй Дунъюй давлатимиз раҳбарига ташкилотнинг энг олий мукофоти — Agricola медалини тантанали равишда топширди:

  • Эътироф сабаби: Мукофот Ўзбекистон Президентининг минтақада ва халқаро миқёсда озиқ-овқат хавфсизлигини кафолатлаш, аграр тармоқ ҳамда сув тежовчи замонавий инфратузилмани ривожлантириш йўлидаги қатъий ислоҳотлари ва ютуқларининг юксак эътирофи рамзи сифатида тақдим этилди;

  • Мукофот тарихи: БМТнинг FAO тузилмаси томонидан 1977 йилда таъсис этилган мазкур нуфузли медаль жаҳонда очликка барҳам бериш, қашшоқликни қисқартириш ва барқарор озиқ-овқат занжирларини шакллантиришга беқиёс ҳисса қўшган дунёнинг кўзга кўринган давлат ва жамоат арбобларига берилади.

Мазкур воқелик Ўзбекистоннинг глобал экологик ва озиқ-овқат дипломатиясидаги ўрни тобора мустаҳкамланиб бораётганини халқаро майдонда яна бир бор исботлади.

Шавкат МирзиёевFAOЦюй ДунъюйАгароинновациялар хаби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларШавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижалар8 сентябр 21:44Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)8 сентябр 22:01Ўзбекистон тарихий ғалабага эришди: БМТнинг 2031 йилги конгресси юртимизда ўтади!Ўзбекистон тарихий ғалабага эришди: БМТнинг 2031 йилги конгресси юртимизда ўтади!28 сентябр 14:45Президент қорақалпоғистонлик парашахматчига уй, машина ва 50 минг доллар совға қилдиПрезидент қорақалпоғистонлик парашахматчига уй, машина ва 50 минг доллар совға қилди30 сентябр 11:41Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев бир-бирларини олий орденлар билан тақдирладиШавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев бир-бирларини олий орденлар билан тақдирлади23 август 21:01Шавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирландиШавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирланди8 сентябр 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади