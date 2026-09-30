Президент қорақалпоғистонлик парашахматчига уй, машина ва 50 минг доллар совға қилди

·5·Ўзбекистон
Президент қорақалпоғистонлик парашахматчига уй, машина ва 50 минг доллар совға қилди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг шахмат Олимпиадаси қаҳрамонлари билан тантанали учрашувида энг таъсирли ва тарихий лаҳзалардан бири юз берди. Парашахмат олимпиадасида юксак матонат намойиш этиб, бронза медали совриндорига айланган қорақалпоғистонлик спортчи қиз Селби Какишова давлат раҳбари билан юзма-юз учрашувда ўз ҳаяжонини яшира олмади. «Бугун энг катта орзуим — Сизни кўриш насиб этди. Мен Сизнинг қорақалпоғистонлик қизингиз, фарзандингизман», дея самимий миннатдорчилик изҳор этган ёш парашахматчига Президент совғаси сифатида замонавий Volkswagen енгил автомобили, 2 хонали шинам хонадон калити ҳамда 50 000 АҚШ доллари миқдоридаги бир марталик мукофот пули тантанали топширилди. Шунингдек, давлат раҳбари спортчи қизга юксак давлат мукофотини шахсан тақиб қўйди.

«Олий эҳтиром, 50 минг долларлик сертификат ва ота-она кўз ёшлари»: 5 та асосий нуқта

Селби Какишовани давлат даражасида тақдирлаш тадбири бўйича энг муҳим фактлар:

  • Парашахматдаги тарихий бронза: Селби Какишова Бутунжаҳон парашахмат олимпиадасида Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиб, шоҳсупанинг 3-поғонасидан жой олди;

  • «Volkswagen», хонадон ва $50 000: Қорақалпоғистонлик қаҳрамон қизга янги 2 хонали уй, хорижий русумдаги автомобиль ва 50 минг долларлик пул мукофоти топширилди;

  • Энг катта орзунинг ушалиши: Спортчи Президент билан шахсан учрашишни йиллар давомида орзу қилганини ва ўзини давлат раҳбарининг фарзанди деб билишини тўлқинланиб айтди;

  • Қорақалпоғистон ёшларига юксак эътибор: Селби Президентнинг Қорақалпоғистонга яқинда амалга оширган ташрифи ва ёшларга яратилаётган шароитлар учун бутун минтақа ёшлари номидан ташаккур билдирди;

  • Давлат мукофоти билан тақдирланди: Шавкат Мирзиёев парашахматчи қизнинг кўкрагига давлат орденини ўз қўллари билан тақиб қўйди.

Селби Какишовани тақдирлаш бўйича берилган давлат мукофотлари таснифи

Парашахмат Олимпиадаси бронза медали соҳибига тақдим этилган моддий ва маънавий совғалар кўриниши:

Рағбатлантириш йўналиши

Берилган мукофот ва совғалар

Ижтимоий ва психологик аҳамияти

Кўчмас мулк туҳфаси

Замонавий 2 хонали шинам хонадон (уй-жой)

Мустақил ҳаёт, ижтимоий таъминот ва оилавий фаровонлик кафолати

Автотранспорт воситаси

Янги «Volkswagen» русумли енгил автомобиль

Спортчининг эркин ва хавфсиз ҳаракатланиши учун қулайлик

Молиявий рағбат

50 000 АҚШ доллари (махсус сертификат билан)

Машаққатли меҳнатнинг тўлиқ қадрланиши ва келажакка сармоя

Олий давлат эътирофи

Президент томонидан шахсан топширилган фахрий орден/медаль

Имконияти чекланган ёшларнинг жамиятдаги юксак мақоми рамзи

Ҳудудий аҳамияти

Қорақалпоғистон параспорт мактабига берилган кучли сигнал

Минтақада хотин-қизлар ва ёшлар спортини янги босқичга олиб чиқиш

Ижтимоий ва инклюзив экспертиза: Нега Селбининг ғалабаси жамият учун муҳим?

Социологлар, параспорт бўйича халқаро экспертлар ва жамоатчилик фаолларининг хулосалари:

  • «Имконият чекланган бўлиши мумкин, аммо ирода чексиздир»: Селби Какишованинг дунё миқёсидаги шоҳсупага кўтарилиши инсон ўз олдига аниқ мақсад қўйса, ҳар қандай жисмоний чекловларни ақл ва ирода билан енгиб ўтиш мумкинлигини кўрсатди; бу нафақат спорт натижаси, балки минглаб имконияти чекланган инсонлар учун кучли руҳий намунадир;

  • Тенглик ва инклюзив жамият тантанаси: Давлат томонидан паралимпия ва парашахмат спортчиларини соғлом атлетлар билан бир хил даражада (хонадон, машина ва 50 минг доллар) тақдирланиши Ўзбекистонда ижтимоий адолат ва инклюзивлик тамойиллари сўзда эмас, амалда ишлаётганининг яққол исботидир;

  • Оролбўйи ёшлари учун улкан мотивация: Чекка ҳудудлардан чиққан ёш қорақалпоқ қизининг бундай юксак эъзоз топиши, Президент билан очиқ ва самимий мулоқотда бўлиши Оролбўйидаги ёшларнинг ўз кучига, давлат қўллаб-қувватловига бўлган ишончини каррасига оширади.

Сизнингча, параспортчиларимизнинг бу каби юксак давлат мукофотлари билан рағбатлантирилиши мамлакатимизда инклюзив спортнинг ривожланишига қандай туртки беради? Селби Какишова сингари иродали ёшларимизга қандай тилакларингиз бор? Шахсий табрикларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий ғуруримизга айланган ушбу илҳомбахш таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Шавкат МирзиёевСелби КакишоваПарашахмат олимпиадасиҚорақалпоғистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилди18 сентябр 06:35Кичик Муҳаммадалига Президент мактуби ва совғалар топширилдиКичик Муҳаммадалига Президент мактуби ва совғалар топширилди26 сентябр 20:49Ўзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитиладиЎзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитилади7 август 19:46Вашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғасиВашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғаси25 август 17:03Тарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилдиТарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилди2 сентябр 23:168 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди12 сентябр 14:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади