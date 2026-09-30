Президент қорақалпоғистонлик парашахматчига уй, машина ва 50 минг доллар совға қилди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг шахмат Олимпиадаси қаҳрамонлари билан тантанали учрашувида энг таъсирли ва тарихий лаҳзалардан бири юз берди. Парашахмат олимпиадасида юксак матонат намойиш этиб, бронза медали совриндорига айланган қорақалпоғистонлик спортчи қиз Селби Какишова давлат раҳбари билан юзма-юз учрашувда ўз ҳаяжонини яшира олмади. «Бугун энг катта орзуим — Сизни кўриш насиб этди. Мен Сизнинг қорақалпоғистонлик қизингиз, фарзандингизман», дея самимий миннатдорчилик изҳор этган ёш парашахматчига Президент совғаси сифатида замонавий Volkswagen енгил автомобили, 2 хонали шинам хонадон калити ҳамда 50 000 АҚШ доллари миқдоридаги бир марталик мукофот пули тантанали топширилди. Шунингдек, давлат раҳбари спортчи қизга юксак давлат мукофотини шахсан тақиб қўйди.
«Олий эҳтиром, 50 минг долларлик сертификат ва ота-она кўз ёшлари»: 5 та асосий нуқта
Селби Какишовани давлат даражасида тақдирлаш тадбири бўйича энг муҳим фактлар:
Парашахматдаги тарихий бронза: Селби Какишова Бутунжаҳон парашахмат олимпиадасида Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиб, шоҳсупанинг 3-поғонасидан жой олди;
«Volkswagen», хонадон ва $50 000: Қорақалпоғистонлик қаҳрамон қизга янги 2 хонали уй, хорижий русумдаги автомобиль ва 50 минг долларлик пул мукофоти топширилди;
Энг катта орзунинг ушалиши: Спортчи Президент билан шахсан учрашишни йиллар давомида орзу қилганини ва ўзини давлат раҳбарининг фарзанди деб билишини тўлқинланиб айтди;
Қорақалпоғистон ёшларига юксак эътибор: Селби Президентнинг Қорақалпоғистонга яқинда амалга оширган ташрифи ва ёшларга яратилаётган шароитлар учун бутун минтақа ёшлари номидан ташаккур билдирди;
Давлат мукофоти билан тақдирланди: Шавкат Мирзиёев парашахматчи қизнинг кўкрагига давлат орденини ўз қўллари билан тақиб қўйди.
Селби Какишовани тақдирлаш бўйича берилган давлат мукофотлари таснифи
Парашахмат Олимпиадаси бронза медали соҳибига тақдим этилган моддий ва маънавий совғалар кўриниши:
Рағбатлантириш йўналиши
Берилган мукофот ва совғалар
Ижтимоий ва психологик аҳамияти
Кўчмас мулк туҳфаси
Замонавий 2 хонали шинам хонадон (уй-жой)
Мустақил ҳаёт, ижтимоий таъминот ва оилавий фаровонлик кафолати
Автотранспорт воситаси
Янги «Volkswagen» русумли енгил автомобиль
Спортчининг эркин ва хавфсиз ҳаракатланиши учун қулайлик
Молиявий рағбат
50 000 АҚШ доллари (махсус сертификат билан)
Машаққатли меҳнатнинг тўлиқ қадрланиши ва келажакка сармоя
Олий давлат эътирофи
Президент томонидан шахсан топширилган фахрий орден/медаль
Имконияти чекланган ёшларнинг жамиятдаги юксак мақоми рамзи
Ҳудудий аҳамияти
Қорақалпоғистон параспорт мактабига берилган кучли сигнал
Минтақада хотин-қизлар ва ёшлар спортини янги босқичга олиб чиқиш
Ижтимоий ва инклюзив экспертиза: Нега Селбининг ғалабаси жамият учун муҳим?
Социологлар, параспорт бўйича халқаро экспертлар ва жамоатчилик фаолларининг хулосалари:
«Имконият чекланган бўлиши мумкин, аммо ирода чексиздир»: Селби Какишованинг дунё миқёсидаги шоҳсупага кўтарилиши инсон ўз олдига аниқ мақсад қўйса, ҳар қандай жисмоний чекловларни ақл ва ирода билан енгиб ўтиш мумкинлигини кўрсатди; бу нафақат спорт натижаси, балки минглаб имконияти чекланган инсонлар учун кучли руҳий намунадир;
Тенглик ва инклюзив жамият тантанаси: Давлат томонидан паралимпия ва парашахмат спортчиларини соғлом атлетлар билан бир хил даражада (хонадон, машина ва 50 минг доллар) тақдирланиши Ўзбекистонда ижтимоий адолат ва инклюзивлик тамойиллари сўзда эмас, амалда ишлаётганининг яққол исботидир;
Оролбўйи ёшлари учун улкан мотивация: Чекка ҳудудлардан чиққан ёш қорақалпоқ қизининг бундай юксак эъзоз топиши, Президент билан очиқ ва самимий мулоқотда бўлиши Оролбўйидаги ёшларнинг ўз кучига, давлат қўллаб-қувватловига бўлган ишончини каррасига оширади.
Сизнингча, параспортчиларимизнинг бу каби юксак давлат мукофотлари билан рағбатлантирилиши мамлакатимизда инклюзив спортнинг ривожланишига қандай туртки беради? Селби Какишова сингари иродали ёшларимизга қандай тилакларингиз бор? Шахсий табрикларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий ғуруримизга айланган ушбу илҳомбахш таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…