Вашингтонда ўзбек айвони ўрнатилди: Президентнинг ҳадяси АҚШ пойтахтида қад кўтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан Доналд Трампга совға қилинган анъанавий ўзбек айвонлари Вашингтондаги тарихий Вест Потомак Парк ҳудудида расман ўрнатилди.
- Ўзбекистоннинг АҚШдаги элчиси Фурқат Сидиқов маълум қилишича, мазкур лойиҳа икки давлат ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан АҚШ етакчиси Дональд Трампга ҳадя қилинган анъанавий ўзбек айвонлари Вашингтон шаҳридаги машҳур ва тарихий West Potomac Park ҳудудида расман ўрнатилди. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг АҚШдаги фавқулодда ва мухтор элчиси Фурқат Сидиқов маълум қилди.
Тантанали очилиш маросими ва миллий рамзлар
АҚШ пойтахтида ташкил этилган мазкур тадбирда икки мамлакат вакиллари, дипломатик корпус ҳамда маҳаллий жамоатчилик иштирок этди. Видеотасвирдан кўриниб турибдики, очилиш маросими миллий байроқларимиз — Ўзбекистон ва АҚШ давлат байроқлари остида, юқори кайфиятда ўтказилган.
Ўзбек миллий ҳунармандчилигининг ноёб намунаси бўлган бу айвонлар ўзининг нафис ўймакорлик нақшлари, миллий архитектура элементлари ва юқори сифатли ёғоч маҳсулотлари билан ажралиб туради. У Вашингтон меҳмонлари ва шаҳар аҳолисига ўзбек халқининг бой маданий мероси ҳамда санъатидан баҳраманд бўлиш имконини беради.
Лойиҳа жиҳатлари
Тафсилотлар
Совға қилувчи
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев
Қабул қилувчи
Дональд Трамп (АҚШ томони)
Ўрнатилган манзил
Вашингтон шаҳри, тарихий West Potomac Park ҳудуди
Аҳамияти
Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш рамзи
Халқаро ҳамкорлик ва маданий дипломатия
Бу каби лойиҳалар мамлакатлар ўртасидаги дўстона муносабатларни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади. Миллий айвонларнинг АҚШнинг бош шаҳридаги тарихий боғда қад кўтариши ўзбек миллий санъатининг жаҳон миқёсида эътироф этилаётгани ва кенг тарғиб қилинаётганининг яққол исботидир.
Сизнингча, мамлакатимизнинг бой маданий меросини шундай йўллар билан хорижий давлатларда тарғиб қилиш халқаро алоқаларни мустаҳкамлашга қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…