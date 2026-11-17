Япония Парагвайга ютқазди, Россия Венесуэлани тор-мор этди: кутилмаган натижалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- FIFA кунлари доирасида ўтказилган халқаро ўртоқлик учрашувларида бир қатор кутилмаган натижалар қайд этилди.
- Парагвай терма жамоаси Японияни 2:1 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Россия Алексей Миранчукнинг дубли эвазига Венесуелани 2:0 ҳисобида таслим қилди.
- Шунингдек, Иордания Австралияни 2:0 ҳисобида енгди, Жанубий Корея эса Қатар майдонида Се Ҳун киритган ягона гол эвазига ғалабани тантана қилди.
FIFA кунлари муносабати билан миллий терма жамоалар ўртасидаги халқаро ўртоқлик учрашувлари давом этмоқда. Навбатдаги баҳсларда бир қатор қизиқарли натижалар қайд этилди: Парагвай Японияни мағлуб этган бўлса, Россия ўз майдонида Венесуэлани икки гол фарқи билан енгди. Иордания Австралиядан устун келди, Жанубий Корея эса Қатар майдонида минимал ҳисобда ғалаба қозонди.
Парагвай Японияни икки гол билан жазолади
Куннинг эътиборга молик учрашувларидан бири Япония ва Парагвай терма жамоалари ўртасида бўлиб ўтди. Бу баҳсда жанубий америкаликлар 2:1 ҳисобида ғалаба қозонишди.
Парагвайликлар учрашувни жуда фаол бошлади. Ҳали иккинчи дақиқа ҳам тугамасидан Касерес рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлимнинг 40-дақиқасида Гомес яна бир гол уриб, устунликни мустаҳкамлади.
Япония терма жамоаси мағлубиятдан қутулиш учун бор кучини ишга солди. 85-дақиқада Фукуда ҳисобдаги фарқни қисқартирди. Бироқ қолган вақтда мезбонлар яна бир гол уришга улгуришмади.
Япония — Парагвай — 1:2
Голлар: Фукуда (85) — Касерес (2), Гомес (40).
Россия Венесуэлага имконият қолдирмади
Россия терма жамоаси Краснодарда Венесуэлани қабул қилди. Учрашув мезбонларнинг 2:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Биринчи бўлимда жамоалар бир-бирининг ҳимоясини ёриб ўтишга муваффақ бўлмади. Аммо танаффусдан кейин Россия терма жамоаси ҳужумдаги фаоллигини оширди.
59-дақиқада Алексей Миранчук ҳисобни очди. У орадан 16 дақиқа ўтиб, яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол қилди ва дубль расмийлаштирди. Шу тариқа Россия терма жамоаси ўз майдонида ишончли ғалабани қўлга киритди.
Россия — Венесуэла — 2:0
Голлар: Алексей Миранчук (59, 75).
Россия терма жамоасининг учрашувдаги асосий таркиби: Сафонов, Вахания, Данилов, Малёхин, Лангович, Батраков, Миронов, Миранчук, Дмитрий Глебов, Константин Глебов ва Комличенко.
Иордания Австралияни мағлуб этди
Яна бир эътиборли натижа Иордания ва Австралия терма жамоалари ўртасидаги баҳсда қайд этилди. Иорданияликлар рақибини 2:0 ҳисобида мағлуб этишди.
Учрашувнинг 34-дақиқасида Мусо Тамари ҳисобни очди. Австралия терма жамоаси ўйин давомида вазиятни ўзгартиришга ҳаракат қилди, аммо Иордания ҳимоясини ёриб ўта олмади.
Баҳснинг қўшимча вақтида, 90+3-дақиқада Олван иккинчи голни киритиб, Иордания ғалабасини мустаҳкамлади.
Иордания — Австралия — 2:0
Голлар: Тамари (34), Олван (90+3).
Жанубий Корея Қатарда ғалаба қозонди
Доҳада ўтказилган Қатар — Жанубий Корея учрашувида меҳмонлар минимал ҳисобда устун келишди.
Учрашувдаги ягона гол биринчи бўлимнинг 43-дақиқасида киритилди. Се Ҳун рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Жанубий Кореяга ғалаба келтирди.
Қатар терма жамоаси иккинчи бўлимда ҳисобни тенглаштиришга уринган бўлса-да, Жанубий Корея устунликни сақлаб қолди.
Қатар — Жанубий Корея — 0:1
Гол: Се Ҳун (43).
FIFA кунларидаги натижалар
Учрашув
Ҳисоб
Япония — Парагвай
1:2
Россия — Венесуэла
2:0
Иордания — Австралия
2:0
Қатар — Жанубий Корея
0:1
Шундай қилиб, навбатдаги ўртоқлик учрашувлари бир нечта қизиқарли натижалар билан эсда қолди. Айниқса, Япониянинг Парагвайга мағлуб бўлиши ва Иорданиянинг Австралия устидан қозонган ғалабаси куннинг диққатга сазовор воқеалари бўлди. Россия эса Миранчукнинг дубльи эвазига Венесуэла қаршилигини ишончли тарзда енгиб ўтди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…