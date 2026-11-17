Ўзбекистон билан ўйинда саудиялик ҳимоячи қизил карточка олди: ҳакам қарори тўғри эдими?
Ўзбекистон ва Саудия Арабистони терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувидаги энг шов-шувли вазиятлардан бири — Али Лажамининг майдондан четлатилиши бўлди. Саудиялик ҳимоячи иккинчи бўлим бошида захирадан майдонга тушган, бироқ кўп ўтмай ўзбекистонлик футболчига нисбатан қўпол ҳаракати сабаб жамоасини бир киши кам қолдирганди. Саудия футболчилари ҳакам қарорига қанчалик эътироз билдирмасин, VAR текширувидан кейин ҳам қизил карточка ўз кучида қолди.
VAR ҳам ҳакам қарорини ўзгартирмади
17 ноябрь куни Доҳада ўтказилган Ўзбекистон — Саудия Арабистони учрашуви 2:1 ҳисобида ҳамюртларимиз фойдасига якунланган эди. Беллашувдаги кескин вазиятлардан бири 50-дақиқада юз берди.
Танаффусдан кейин Абдулилоҳ ал-Амрий ўрнига майдонга тушган «Ал-Ҳилол» ҳимоячиси Али Лажами ўзбекистонлик футболчига нисбатан қўпол ҳаракат қилди. Бош ҳакам ушбу ҳолатни жиддий қоидабузарлик деб баҳолаб, футболчига тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатди.
Саудиялик футболчилар бу қарорга кескин норозилик билдиришди. Бироқ вазият VAR орқали қайта кўриб чиқилганидан кейин ҳам ҳакам ўз фикрида қолди. Натижада Лажами майдонни тарк этишга мажбур бўлди, Саудия Арабистони эса учрашувнинг қолган қисмини бир киши кам бўлиб ўтказди.
Иорданиялик эксперт ҳакам қарорини қўллаб-қувватлади
Ушбу эпизод атрофидаги баҳсларга Иорданиялик ҳакамлик эксперти Аҳмад Абу Хадижа ҳам муносабат билдирди. У «Ал-Майдон» нашрига берган интервьюсида Али Лажамининг четлатилиши тўғри қарор бўлганини таъкидлади.
«Али Лажамининг Ўзбекистонга қарши ўйинда четлатилиши тўғри қарор. Чунки у рақибига нисбатан ҳаддан ташқари куч ишлатди», — деди эксперт.
Демак, мутахассиснинг фикрича, ҳакамнинг қизил карточка кўрсатиши учун етарли асос бўлган. VAR текширувидан кейин ҳам қарорнинг ўзгармагани бу эпизодга берилган баҳони яна бир бор тасдиқлади.
Лажами терма жамоадаги илк қизил карточкасини олди
Kooora нашри маълумотига кўра, Али Лажами Саудия Арабистони миллий терма жамоаси сафидаги 27-учрашувида фаолиятидаги илк қизил карточкани олган.
Бироқ клуб миқёсида унинг бундай ҳолатлар билан боғлиқ тажрибаси бор. Ҳимоячи аввалроқ уч марта майдондан четлатилган: «Ан-Наср» сафида икки марта, «Ал-Халиж» жамоасида эса бир марта қизил карточка олган.
Ўзбекистон ғалабаси билан якунланган баҳс
Эслатиб ўтамиз, 17 ноябрь куни Қатар пойтахти Доҳада ўтказилган халқаро ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон терма жамоаси Саудия Арабистонини 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
Шерзод Эсанов биринчи бўлимда икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилиб, терма жамоамизга ғалаба келтирди. Саудияликлар эса Фирас ал-Бурайканнинг голи билан жавоб қайтаришди.
Лажамининг четлатилиши учрашувдаги кескинликни янада оширди. Аммо бу баҳсдан ўзбек мухлислари учун энг муҳими — терма жамоамизнинг кучли рақиб устидан қозонган ғалабаси бўлди. Энди эса саудиялик ҳимоячининг терма жамоа сафидаги илк қизил карточкаси ҳам ушбу учрашувнинг эсда қоларли тафсилотларидан бирига айланди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…