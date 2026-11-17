Мераб Двалишвили Ислам Махачевга учрашув таклиф қилди: Умар ва Усманни танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили юзага келган келишмовчиликларни ҳал қилиш учун Ислам Махачев билан шахсан учрашишга тайёрлигини маълум қилди.
- Грузиялик жангчи ушбу масалани ҳар икки томонга қулай жойда, барча ака-укалар иштирокида хотиржам муҳокама қилишни таклиф этди.
- Шу билан бирга, Двалишвили Умар ва Усман Нурмагомедовларнинг вазиятдаги хатти-ҳаракатларини кескин танқид қилиб, уларни қўрқоқликда айблади.
UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили Умар ва Усман Нурмагомедовлар билан юзага келган можаро бўйича Ислам Махачев билан шахсан учрашишга тайёрлигини билдирди. Грузиялик жангчи масалани очиқ муҳокама қилиш учун Исламнинг ўзи ёки унинг олдига боришга рози эканини айтди. Бироқ у Нурмагомедовларнинг сўнгги вазиятдаги хатти-ҳаракатларини кескин танқид қилди.
«Истасанг, юзма-юз гаплашамиз» — Мерабдан Исламга таклиф
Двалишвилининг айтишича, у Ислам Махачев билан учрашиб, юзага келган келишмовчиликни хотиржам муҳокама қилишга тайёр. Жангчи бунинг учун махсус шарт қўймаслигини, суҳбатни ҳар икки томонга қулай жойда ўтказиш мумкинлигини таъкидлади.
«Ислам, агар гаплашмоқчи бўлсанг, менинг олдимга келишинг мумкин ёки мен сенинг олдингга боришим мумкин. Барча ака-укаларинг билан учрашиб, ҳаммасини хотиржам муҳокама қилишимиз мумкин.
Мен 100 фоиз ҳақман. Айнан шунинг учун Аҳмад Гаджимагомедов билан қўл бериб кўришдик ва бу масалага нуқта қўйдик. Жанжални давом эттиришдан ҳеч қандай маъно йўқ эди», — деди Мераб.
Умар ва Усманнинг хатти-ҳаракатларини қоралади
Грузиялик жангчи Аҳмад Гаджимагомедов билан юзага келган келишмовчиликни ўзаро гаплашиб ҳал қилганини айтди. Унинг фикрича, бу масалага нуқта қўйилганидан кейин можарони давом эттиришга ҳожат қолмаган.
Бироқ Двалишвили Умар ва Усман Нурмагомедовларнинг вазиятдаги ҳаракатларидан норози эканини яширмади.
«Аммо Умар ва Усманнинг бу вазиятда ўзини тутиши мутлақо бемаънилик бўлди. Шунинг учун уларнинг иккаласи ҳам менинг ҳурматимни йўқотди ва иккаласи ҳам қўрқоқ эканини кўрсатди», — дея қўшимча қилди у.
Можаро ҳали давом этадими?
Мерабнинг баёнотидан кўриниб турибдики, у Ислам Махачев билан тўғридан-тўғри мулоқот қилишга қарши эмас. Аксинча, барча томонлар иштирокида учрашиб, келишмовчиликка ойдинлик киритишни таклиф қилмоқда.
Бироқ Умар ва Усман ҳақидаги кескин фикрлари можаро атрофидаги тарангликни сақлаб қолиши мумкин. Ҳозирча Ислам Махачевнинг бу таклифга қандай муносабат билдириши маълум эмас.
Энди эътибор Махачевнинг жавобига қаратилган: у Мерабнинг учрашув таклифини қабул қиладими ёки можаро ижтимоий тармоқлардаги баёнотлар билан чекланиб қоладими?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…