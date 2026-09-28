Ўзбекистон тарихий ғалабага эришди: БМТнинг 2031 йилги конгресси юртимизда ўтади!

·10·Ўзбекистон
Ўзбекистон тарихий ғалабага эришди: БМТнинг 2031 йилги конгресси юртимизда ўтади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • БМТнинг Жиноятчиликнинг олдини олиш ва жиноий одил судлов бўйича 15-конгрессида Ўзбекистон ташаббуси бир овоздан қўллаб-қувватланиб, 2031 йилда навбатдаги конгрессни ўтказиш ҳуқуқи берилди.
  • Ушбу тарихий қарор Абу-Дабидаги анжуманнинг якуний расмий декларациясида мустаҳкамланди.
  • 2031 йилда Ўзбекистон дунёнинг турли мамлакатларидан 5 мингга яқин делегатни қабул қилади ва бу Марказий Осиё учун минтақавий тарихий бурилиш бўлади.

БМТ Бош Ассамблеясидаги иштирокдан сўнг дипломатик ишлар Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида давом эттирилиб, Жиноятчиликнинг олдини олиш ва жиноий одил судлов бўйича 15-конгрессда муҳим келишувларга эришилди. Дунёнинг турли мамлакатларидан 5 мингга яқин делегат иштирок этган ушбу нуфузли анжуманда глобал хавфсизлик, трансмиллий жиноятчилик, терроризм, наркотрафик, коррупция, экологик ҳуқуқбузарликлар ҳамда болалар ҳимояси бўйича энг долзарб масалалар муҳокама қилинди.

Форум доирасида БМТ Бош котиби ўринбосари, БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси ижрочи директори Моника Жума билан конструктив учрашув ўтказилди. Ушбу саммитнинг энг катта тарихий натижаси ўлароқ, дунёнинг барча иштирокчи давлатлари навбатдаги конгрессни Ўзбекистонда ўтказиш ташаббусини бир овоздан қўллаб-қувватлади ва бу қарор якуний расмий декларацияда мустаҳкамланди. Эндиликда олдинда беш йиллик пухта тайёргарлик даври турибди ва 2031 йилда мамлакатимиз бутун дунё делегатларига мезбонлик қилади.

Ўзбекистон тарихий ғалабага эришди: БМТнинг 2031 йилги конгресси юртимизда ўтади!

«5 минг делегат, БМТ эътирофи ва 2031 йилги мезбонлик»: Тарихий қарорнинг 5 та асосий нуқтаси

Абу-Дабидаги глобал конгресс ва қабул қилинган тарихий декларация бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • 2031 йилги конгресс Ўзбекистонда ўтказилади: БМТга аъзо барча иштирокчи давлатлар кейинги конгрессга Ўзбекистон мезбонлик қилишини бир овоздан маъқуллади;

  • 5 минг нафарга яқин халқаро делегат: Абу-Дабидаги 15-форумда бутун дунёдан суд-ҳуқуқ ва хавфсизлик соҳасининг энг юқори мартабали вакиллари қатнашди;

  • Моника Жума билан расмий мулоқот: БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси билан амалдаги ва истиқболли қўшма лойиҳалар кўриб чиқилди;

  • Якуний декларацияда расмий муҳрланди: Ўзбекистон ташаббуси саммитнинг асосий халқаро ҳужжатига киритилиб, қонуний кучга эга бўлди;

  • Глобал муаммоларга қарши бирдамлик: Анжуманда терроризм, трансмиллий жиноятчилик, наркотрафик ва экологик ҳуқуқбузарликларга қарши кураш стратегиялари белгиланди.

Ўзбекистон тарихий ғалабага эришди: БМТнинг 2031 йилги конгресси юртимизда ўтади!

БМТнинг 15-конгресси ва 2031 йилги Ўзбекистон саммити параметрлари таққоси

Абу-Даби анжумани ва Ўзбекистонда кутилаётган мезбонлик кўрсаткичлари таснифи:

Муҳим мезонлар ва кўрсаткичлар

Абу-Даби (15-конгресс — Амалдаги босқич)

Ўзбекистон (16-конгресс — 2031 йил)

Анжуман мақоми ва даражаси

БМТнинг жиноятчилик ва одил судлов глобал форуми

Марказий Осиёда илк бор ўтказиладиган тарихий БМТ саммити

Иштирокчилар қамрови

Дунёнинг турли давлатларидан 5 мингга яқин вакил

Глобал етакчилар, халқаро экспертлар ва минглаб хорижий делегатлар

Эришилган дипломатик натижа

Муҳим муҳокамалар ва Ўзбекистон ташаббусининг маъқулланиши

Якуний декларация асосида анжуманга тўлиқ мезбонлик қилиш

Муҳокама қилинган асосий йўналишлар

Наркотрафик, коррупция, болалар ҳимояси, қонун устуворлиги

Суд-ҳуқуқ ислоҳотлари, рақамли хавфсизлик ва глобал ҳамкорлик

Тайёргарлик ва ташкилий жараён

Амирликлар томонидан муваффақиятли якунланди

Олдинда турган 5 йиллик пухта ва тизимли тайёргарлик даври

Ўзбекистон тарихий ғалабага эришди: БМТнинг 2031 йилги конгресси юртимизда ўтади!

Халқаро ва сиёсий экспертиза: Нега бу қарор Ўзбекистоннинг глобал мавқеини янги босқичга олиб чиқади?

Дипломатлар, халқаро ҳуқуқ мутахассислари ва сиёсатшуносларнинг хулосалари:

  • «Дунё ҳамжамиятининг юксак ишонч рамзи»: БМТ миқёсидаги 5 минг кишилик бундай конгрессни ўтказиш ҳуқуқини қўлга киритиш — шунчаки навбатдаги тадбир эмас; бу Ўзбекистоннинг очиқлик сиёсати, инсон ҳуқуқлари ва суд-ҳуқуқ тизимидаги модернизация жараёнларига жаҳон ҳамжамияти томонидан берилган катта эътирофдир;

  • Марказий Осиё учун минтақавий тарихий бурилиш: БМТ тарихида бундай нуфузли анжуманнинг Марказий Осиё ҳудудида илк бор ташкиллаштирилиши минтақанинг хавфсизлик маркази сифатидаги аҳамиятини кескин оширади ҳамда мамлакатимизнинг геосиёсий ролини мустаҳкамлайди;

  • 5 йиллик тайёргарлик ва улкан имкониятлар: 2031 йилга қадар мамлакатимизда халқаро конференция туризми, инфратузилма, рақамли технологиялар ва меҳмонхона тармоқлари ривожланади; дунёнинг етакчи ҳуқуқшунослари ва сиёсатчиларининг Тошкентга ташрифи миллий қонунчиликни энг илғор стандартларга мослаштириш учун беқиёс платформа бўлади.

Ўзбекистон тарихий ғалабага эришди: БМТнинг 2031 йилги конгресси юртимизда ўтади!

Сизнингча, 2031 йилда дунёнинг 5 мингга яқин вакилини қабул қиладиган БМТнинг ушбу йирик Конгресси Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи ва ҳуқуқ-тартибот тизимига қандай ижобий таъсир кўрсатади? Ушбу глобал саммитга тайёргарлик кўришда қайси соҳаларга энг кўп урғу бериш керак деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий дипломатиямизнинг ушбу тарихий ғалабаси таҳлилини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!

БМТ 15-конгрессАбу-Даби2031 йилги Ўзбекистон саммитиМоника Жума
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказиладиМактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказилади10 сентябр 15:352027 йилдан мактаб дарсликлари янги алифбода чоп этилади2027 йилдан мактаб дарсликлари янги алифбода чоп этилади10 сентябр 17:00Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)17 июн 13:02Ўзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилдиЎзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилди1 июн 20:53Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!Ўзбекистонда ҳафта ўртасида об-ҳаво кескин ўзгаради: Ёмғир ва баланд тоғларда қор!Бугун 14:19Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)Бугун 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади