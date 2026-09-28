Ўзбекистон тарихий ғалабага эришди: БМТнинг 2031 йилги конгресси юртимизда ўтади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- БМТнинг Жиноятчиликнинг олдини олиш ва жиноий одил судлов бўйича 15-конгрессида Ўзбекистон ташаббуси бир овоздан қўллаб-қувватланиб, 2031 йилда навбатдаги конгрессни ўтказиш ҳуқуқи берилди.
- Ушбу тарихий қарор Абу-Дабидаги анжуманнинг якуний расмий декларациясида мустаҳкамланди.
- 2031 йилда Ўзбекистон дунёнинг турли мамлакатларидан 5 мингга яқин делегатни қабул қилади ва бу Марказий Осиё учун минтақавий тарихий бурилиш бўлади.
БМТ Бош Ассамблеясидаги иштирокдан сўнг дипломатик ишлар Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида давом эттирилиб, Жиноятчиликнинг олдини олиш ва жиноий одил судлов бўйича 15-конгрессда муҳим келишувларга эришилди. Дунёнинг турли мамлакатларидан 5 мингга яқин делегат иштирок этган ушбу нуфузли анжуманда глобал хавфсизлик, трансмиллий жиноятчилик, терроризм, наркотрафик, коррупция, экологик ҳуқуқбузарликлар ҳамда болалар ҳимояси бўйича энг долзарб масалалар муҳокама қилинди.
Форум доирасида БМТ Бош котиби ўринбосари, БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси ижрочи директори Моника Жума билан конструктив учрашув ўтказилди. Ушбу саммитнинг энг катта тарихий натижаси ўлароқ, дунёнинг барча иштирокчи давлатлари навбатдаги конгрессни Ўзбекистонда ўтказиш ташаббусини бир овоздан қўллаб-қувватлади ва бу қарор якуний расмий декларацияда мустаҳкамланди. Эндиликда олдинда беш йиллик пухта тайёргарлик даври турибди ва 2031 йилда мамлакатимиз бутун дунё делегатларига мезбонлик қилади.
«5 минг делегат, БМТ эътирофи ва 2031 йилги мезбонлик»: Тарихий қарорнинг 5 та асосий нуқтаси
Абу-Дабидаги глобал конгресс ва қабул қилинган тарихий декларация бўйича энг муҳим расмий далиллар:
2031 йилги конгресс Ўзбекистонда ўтказилади: БМТга аъзо барча иштирокчи давлатлар кейинги конгрессга Ўзбекистон мезбонлик қилишини бир овоздан маъқуллади;
5 минг нафарга яқин халқаро делегат: Абу-Дабидаги 15-форумда бутун дунёдан суд-ҳуқуқ ва хавфсизлик соҳасининг энг юқори мартабали вакиллари қатнашди;
Моника Жума билан расмий мулоқот: БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси билан амалдаги ва истиқболли қўшма лойиҳалар кўриб чиқилди;
Якуний декларацияда расмий муҳрланди: Ўзбекистон ташаббуси саммитнинг асосий халқаро ҳужжатига киритилиб, қонуний кучга эга бўлди;
Глобал муаммоларга қарши бирдамлик: Анжуманда терроризм, трансмиллий жиноятчилик, наркотрафик ва экологик ҳуқуқбузарликларга қарши кураш стратегиялари белгиланди.
БМТнинг 15-конгресси ва 2031 йилги Ўзбекистон саммити параметрлари таққоси
Абу-Даби анжумани ва Ўзбекистонда кутилаётган мезбонлик кўрсаткичлари таснифи:
Муҳим мезонлар ва кўрсаткичлар
Абу-Даби (15-конгресс — Амалдаги босқич)
Ўзбекистон (16-конгресс — 2031 йил)
Анжуман мақоми ва даражаси
БМТнинг жиноятчилик ва одил судлов глобал форуми
Марказий Осиёда илк бор ўтказиладиган тарихий БМТ саммити
Иштирокчилар қамрови
Дунёнинг турли давлатларидан 5 мингга яқин вакил
Глобал етакчилар, халқаро экспертлар ва минглаб хорижий делегатлар
Эришилган дипломатик натижа
Муҳим муҳокамалар ва Ўзбекистон ташаббусининг маъқулланиши
Якуний декларация асосида анжуманга тўлиқ мезбонлик қилиш
Муҳокама қилинган асосий йўналишлар
Наркотрафик, коррупция, болалар ҳимояси, қонун устуворлиги
Суд-ҳуқуқ ислоҳотлари, рақамли хавфсизлик ва глобал ҳамкорлик
Тайёргарлик ва ташкилий жараён
Амирликлар томонидан муваффақиятли якунланди
Олдинда турган 5 йиллик пухта ва тизимли тайёргарлик даври
Халқаро ва сиёсий экспертиза: Нега бу қарор Ўзбекистоннинг глобал мавқеини янги босқичга олиб чиқади?
Дипломатлар, халқаро ҳуқуқ мутахассислари ва сиёсатшуносларнинг хулосалари:
«Дунё ҳамжамиятининг юксак ишонч рамзи»: БМТ миқёсидаги 5 минг кишилик бундай конгрессни ўтказиш ҳуқуқини қўлга киритиш — шунчаки навбатдаги тадбир эмас; бу Ўзбекистоннинг очиқлик сиёсати, инсон ҳуқуқлари ва суд-ҳуқуқ тизимидаги модернизация жараёнларига жаҳон ҳамжамияти томонидан берилган катта эътирофдир;
Марказий Осиё учун минтақавий тарихий бурилиш: БМТ тарихида бундай нуфузли анжуманнинг Марказий Осиё ҳудудида илк бор ташкиллаштирилиши минтақанинг хавфсизлик маркази сифатидаги аҳамиятини кескин оширади ҳамда мамлакатимизнинг геосиёсий ролини мустаҳкамлайди;
5 йиллик тайёргарлик ва улкан имкониятлар: 2031 йилга қадар мамлакатимизда халқаро конференция туризми, инфратузилма, рақамли технологиялар ва меҳмонхона тармоқлари ривожланади; дунёнинг етакчи ҳуқуқшунослари ва сиёсатчиларининг Тошкентга ташрифи миллий қонунчиликни энг илғор стандартларга мослаштириш учун беқиёс платформа бўлади.
Сизнингча, 2031 йилда дунёнинг 5 мингга яқин вакилини қабул қиладиган БМТнинг ушбу йирик Конгресси Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи ва ҳуқуқ-тартибот тизимига қандай ижобий таъсир кўрсатади? Ушбу глобал саммитга тайёргарлик кўришда қайси соҳаларга энг кўп урғу бериш керак деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий дипломатиямизнинг ушбу тарихий ғалабаси таҳлилини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…