Газлаштирилмаган ҳудудларда электр энергияси меъёри оширилади
Газлаштирилмаган ва иситиш мавсумида газ билан таъминланмаган ҳудудларда электр энергиясининг базавий истеъмол меъёри оширилади. Амалдаги 200 киловатт-соатлик меъёр 350 киловатт-соатга етказилади.
Шунингдек, базавий меъёрдан ортиқ истеъмол қилинган электр энергияси ва газ учун харажатларнинг бир қисмини қоплаш муддатини 2028 йил 1 апрелга қадар узайтириш таклиф этилди.
Ушбу чора ҳар йили 470 минг оилани давлат кўмаги билан қамраб олиш имконини беради.
Изоҳлар 0
…