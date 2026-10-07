Газлаштирилмаган ҳудудларда электр энергияси меъёри оширилади

·18·Ўзбекистон
Газлаштирилмаган ҳудудларда электр энергияси меъёри оширилади

Газлаштирилмаган ва иситиш мавсумида газ билан таъминланмаган ҳудудларда электр энергиясининг базавий истеъмол меъёри оширилади. Амалдаги 200 киловатт-соатлик меъёр 350 киловатт-соатга етказилади.

Шунингдек, базавий меъёрдан ортиқ истеъмол қилинган электр энергияси ва газ учун харажатларнинг бир қисмини қоплаш муддатини 2028 йил 1 апрелга қадар узайтириш таклиф этилди.

Ушбу чора ҳар йили 470 минг оилани давлат кўмаги билан қамраб олиш имконини беради.

Электр энергиясиГазлаштирилмаган ҳудудлар350 кВт·соатИжтимоий ёрдам
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилиндиҚишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилиндиКеча 19:58Ўзбекистонда муддати ўтган маҳсулотлар учун жарима ошириладиЎзбекистонда муддати ўтган маҳсулотлар учун жарима ошириладиБугун 13:09Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...Бугун 10:26Ўзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилиндиЎзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилиндиБугун 10:20Шавкат Мирзиёев БМТнинг олий мукофоти — Agricola медали билан тақдирландиШавкат Мирзиёев БМТнинг олий мукофоти — Agricola медали билан тақдирландиКеча 19:55MrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкинMrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкинКеча 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин