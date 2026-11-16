Украина аҳолиси 12,7 миллионга камайди: Демографик инқирознинг даҳшатли кўрсаткичлари

1 дақиқа ўқиш4
Украина аҳолиси 12,7 миллионга камайди: Демографик инқирознинг даҳшатли кўрсаткичлари

Украина жиддий демографик инқирозни бошдан кечирмоқда. Мамлакат аҳолиси сўнгги қарийб беш йил ичида 12,7 миллион кишига камайди. Бу ҳақдаги маълумот Украина Миллий фанлар академиясининг Демография институти профессори Дмитрий Шушпанов томонидан расман тасдиқланди. 2022 йил 1 январь ҳолатига кўра мамлакатда 41,2 миллион киши яшаган бўлса, ҳозирда Украина ҳукумати назоратидаги ҳудудларда тахминан 28,5 миллион аҳоли қолган.

Демографик ўзгаришларнинг асосий кўрсаткичлари ва сабаблари

Украина Миллий фанлар академияси Демография институти директори Элла Либанова ва профессор Дмитрий Шушпановнинг маълумотларига кўра, демографик вазият кескин ёмонлашган. 2022 йил бошидаги 41,2 миллионлик кўрсаткичдан 2026 йил ўрталарига келиб аҳоли сони 28,5 миллион кишига тушган. Таъкидлаш жоизки, кўрсатилган 28,5 миллионлик рақам фақат Киев назорати остидаги ҳудудларда яшовчи аҳолини ўз ичига олади. Мамлакатда 2001 йилдан бери тўлиқ аҳолини рўйхатга олиш ўтказилмаган, шу сабабли мутахассислар мавжуд аҳоли сонини мобил алоқа операторлари маълумотлари ва махсус демографик моделлар орқали баҳолашмоқда.

Аҳоли камайишининг асосий омиллари:

  • Оммавий миграция. Уруш бошланганидан бери 6 миллиондан ортиқ украиналик мамлакатни тарк этган ва хорижда қолмоқда. 2025 йилда 290 минг, 2026 йилнинг биринчи ярмида эса яна 244 минг киши чет элга чиқиб кетган.

  • Туғилишнинг кескин пасайиши. Украинада туғилиш коэффициенти бир аёлга 0,8–0,9 нафар болани ташкил этмоқда. Аҳоли сони барқарор сақланиб қолиши учун бу кўрсаткич камида 2,1 бўлиши керак.

  • Табиий камайиш ва ўлим. Ўлим кўрсаткичи туғилишдан қарийб уч баробар юқори. Масалан, 2025 йилда мамлакат табиий сабаблар ва уруш оқибатида 300 мингдан ортиқ аҳолисини йўқотган.

  • Миллатнинг қариши. Жамиятда 60 ёшдан ошганлар улуши 24,5 фоиздан қарийб 30 фоизгача ошган. Болалар улуши эса 18 фоиздан 14 фоизгача қисқарган, бу эса меҳнат бозори ва пенсия тизимига жиддий босим ўтказмоқда.

Сизнингча, ушбу демографик инқироз Украинанинг урушдан кейинги тикланишига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари