Украина аҳолиси 12,7 миллионга камайди: Демографик инқирознинг даҳшатли кўрсаткичлари
Украина жиддий демографик инқирозни бошдан кечирмоқда. Мамлакат аҳолиси сўнгги қарийб беш йил ичида 12,7 миллион кишига камайди. Бу ҳақдаги маълумот Украина Миллий фанлар академиясининг Демография институти профессори Дмитрий Шушпанов томонидан расман тасдиқланди. 2022 йил 1 январь ҳолатига кўра мамлакатда 41,2 миллион киши яшаган бўлса, ҳозирда Украина ҳукумати назоратидаги ҳудудларда тахминан 28,5 миллион аҳоли қолган.
Демографик ўзгаришларнинг асосий кўрсаткичлари ва сабаблари
Украина Миллий фанлар академияси Демография институти директори Элла Либанова ва профессор Дмитрий Шушпановнинг маълумотларига кўра, демографик вазият кескин ёмонлашган. 2022 йил бошидаги 41,2 миллионлик кўрсаткичдан 2026 йил ўрталарига келиб аҳоли сони 28,5 миллион кишига тушган. Таъкидлаш жоизки, кўрсатилган 28,5 миллионлик рақам фақат Киев назорати остидаги ҳудудларда яшовчи аҳолини ўз ичига олади. Мамлакатда 2001 йилдан бери тўлиқ аҳолини рўйхатга олиш ўтказилмаган, шу сабабли мутахассислар мавжуд аҳоли сонини мобил алоқа операторлари маълумотлари ва махсус демографик моделлар орқали баҳолашмоқда.
Аҳоли камайишининг асосий омиллари:
Оммавий миграция. Уруш бошланганидан бери 6 миллиондан ортиқ украиналик мамлакатни тарк этган ва хорижда қолмоқда. 2025 йилда 290 минг, 2026 йилнинг биринчи ярмида эса яна 244 минг киши чет элга чиқиб кетган.
Туғилишнинг кескин пасайиши. Украинада туғилиш коэффициенти бир аёлга 0,8–0,9 нафар болани ташкил этмоқда. Аҳоли сони барқарор сақланиб қолиши учун бу кўрсаткич камида 2,1 бўлиши керак.
Табиий камайиш ва ўлим. Ўлим кўрсаткичи туғилишдан қарийб уч баробар юқори. Масалан, 2025 йилда мамлакат табиий сабаблар ва уруш оқибатида 300 мингдан ортиқ аҳолисини йўқотган.
Миллатнинг қариши. Жамиятда 60 ёшдан ошганлар улуши 24,5 фоиздан қарийб 30 фоизгача ошган. Болалар улуши эса 18 фоиздан 14 фоизгача қисқарган, бу эса меҳнат бозори ва пенсия тизимига жиддий босим ўтказмоқда.
Сизнингча, ушбу демографик инқироз Украинанинг урушдан кейинги тикланишига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…