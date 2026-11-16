Шавкат Мирзиёевни Ўмон Султони шахсан кутиб олди: самолётни қирувчилар кузатди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2026 йил 16–17 ноябр кунлари давлат ташрифи билан Ўмон Султонлигига етиб борди.
- Масқат халқаро аеропортида давлат раҳбарини Султон Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид шахсан кутиб олди ва ташриф шарафига фахрий қоровул саф тортди.
- Давлат раҳбари самолёти Ўмон ҳаво ҳудудига кирганда, уни султонлик Ҳарбий-ҳаво кучларининг қирувчи самолётлари кузатиб борди.
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўмон Султонлигига давлат ташрифи тантанали тарзда бошланди. Масқат халқаро аэропортида давлат раҳбарини Султон Ҳайсам бин Ториқ Ол Саиднинг шахсан кутиб олгани, самолёт Ўмон ҳарбий-ҳаво кучлари қирувчилари ҳамроҳлигида мамлакат ҳаво ҳудудига кириб келгани ташрифга кўрсатилган алоҳида эътиборни намоён этди.
Давлат раҳбари шарафига фахрий қоровул саф тортди. Икки мамлакат етакчилари расмий делегациялар аъзоларини қутлаб, ҳарбийлар сафини кўздан кечирдилар. Шундан сўнг улар аэропортда қисқа суҳбат ўтказиб, биргаликда «Ал-Аълам» саройига йўл олдилар.
Ўмонда Ўзбекистон Президентини қандай кутиб олишди?
Президент Шавкат Мирзиёев Ўмон Султони Ҳайсам бин Ториқ Ол Саиднинг таклифига биноан 2026 йил 16–17 ноябрь кунлари давлат ташрифи билан ушбу мамлакатда бўлади.
Ўмон ҳаво ҳудудига кириб келган давлатимиз раҳбарининг самолётини султонлик Ҳарбий-ҳаво кучларининг қирувчи самолётлари кузатиб борди. Бу давлат ташрифи муносабати билан ташкил этилган тантанали протокол маросимининг бир қисми бўлди.
Масқат аэропортида Президент Шавкат Мирзиёевни Ўмон Султони Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид ва султонликнинг юқори мартабали расмийлари кутиб олди.
Олий мартабали меҳмон шарафига фахрий қоровул саф тортди. Етакчилар расмий делегациялар вакиллари билан саломлашиб, фахрий қоровул олдидан ўтдилар.
Аэропортнинг Султонлик терминалида бўлиб ўтган қисқа суҳбатдан кейин икки давлат раҳбари биргаликда «Ал-Аълам» саройига йўл олди.
Давлат ташрифининг асосий мақсади нима?
Президент матбуот хизмати маълумотига кўра, ташриф дастуридан олий даражадаги музокаралар, йирик компаниялар раҳбарлари билан учрашувлар ва бошқа қўшма тадбирлар ўрин олган.
Музокараларда Ўзбекистон ва Ўмон ўртасидаги муносабатларни янги босқичга олиб чиқиш, савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш ҳамда инвестициявий алоқаларни мустаҳкамлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилади.
Қишлоқ хўжалиги, маданий-гуманитар алоқалар ва туризм соҳаларида ҳам ҳамкорликни ривожлантириш режалаштирилган.
Ташриф якунлари бўйича икки томонлама қатор ҳужжат ва келишувларни қабул қилиш кутилмоқда.
Ўзбекистон ва Ўмон муносабатларида янги имкониятлар
Ўмон Султонлиги Ўзбекистон учун Форс кўрфази минтақасидаги муҳим ҳамкорлардан бири ҳисобланади. Давлат ташрифи икки мамлакат ўртасидаги сиёсий мулоқотни фаоллаштириш билан бирга, бизнес доиралари ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш учун ҳам имконият яратиши мумкин.
Айниқса, савдо, инвестиция, қишлоқ хўжалиги ва туризм соҳаларидаги ҳамкорликни ривожлантириш икки мамлакат учун амалий аҳамиятга эга.
Масқатдаги музокаралар ва режалаштирилган учрашувлар натижасида қандай келишувларга эришилиши энди диққат марказида бўлади. Давлат ташрифининг асосий натижалари эса икки томонлама ҳужжатлар ва ҳамкорлик бўйича қабул қилинадиган қарорларда намоён бўлиши кутилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…