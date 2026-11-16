Ўмонда Мирзиёев шарафига 21 марта тўпдан ўқ узилди: Султон уни қандай кутиб олди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўмон Султонлигига давлат ташрифи Масқат шаҳридаги «Ал-Аълам» саройида Султон Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид иштирокидаги тантанали кутиб олиш маросими билан бошланди.
- Олий даражадаги маросимда давлат раҳбари шарафига 21 марта тўпдан ўқ узилди, фахрий қоровул саф тортди ва Ўзбекистон мадҳияси янгради.
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўмон Султонлигига давлат ташрифи тантанали маросим билан давом этди. Масқат шаҳридаги машҳур «Ал-Аълам» саройида давлатимиз раҳбари шарафига олий даражадаги расмий кутиб олиш маросими ташкил этилди. Унда 21 марта тўпдан ўқ узилди, отлиқ фахрий қоровул давлат раҳбарлари автомобилларини кузатиб келди ва Ўзбекистон мадҳияси янгради.
Маросимда Ўмон Султони Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид шахсан иштирок этиб, Шавкат Мирзиёевни саройда кутиб олди. Тантанали тадбирдан сўнг икки давлат раҳбарлари ўртасида олий даражадаги учрашув бошланди.
«Ал-Аълам» саройидаги тантанали кутиб олиш маросими
Ўзбекистон Президенти ва Ўмон Султони ўтирган автомобил саройнинг ташқи майдонига яқинлашганда, уларни отлиқ фахрий қоровул ҳамда ҳарбий оркестр кузатиб келди.
Олий мартабали меҳмон шарафига артиллерия тўпларидан 21 марта тантанали ўқ узилди. Бу давлат ташрифлари протоколида қўлланиладиган энг юксак ҳарбий ҳурмат рамзларидан бири ҳисобланади.
Сарой олдида фахрий қоровул саф тортди. Ўмон Қироллик гвардияси оркестри кутиб олиш куйини ижро этди, карнайчилар эса тантанали фанфарлар чалди.
Шундан сўнг Султон Ҳайсам бин Ториқ Ўзбекистон Президентини фахрий минбарга таклиф қилди. Маросим давомида Ўзбекистон Республикасининг Давлат мадҳияси янгради.
Икки давлат раҳбарлари делегация аъзоларини қутлади
Расмий маросим давомида Шавкат Мирзиёев ва Ҳайсам бин Ториқ икки мамлакат делегациялари аъзолари билан саломлашди.
Ўзбекистон томонидан ташрифда Президент маслаҳатчиси Музаффар Камилов, ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов, инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Қудратов, энергетика вазири Шерзод Хўжаев, транспорт вазири Илҳом Маҳкамов, қишлоқ хўжалиги вазири Иброҳим Абдурахмонов, маданият вазири Озодбек Назарбеков ҳамда бошқа расмийлар иштирок этмоқда.
Тантанали кутиб олиш маросими икки мамлакат ўртасидаги дўстона муносабатлар ва ўзаро ҳурматнинг муҳим дипломатик ифодаси бўлди.
Олий даражадаги музокараларда нималар муҳокама қилинади?
Маросим якунланганидан сўнг «Ал-Аълам» саройида Ўзбекистон ва Ўмон раҳбарларининг олий даражадаги учрашуви бошланди.
Ташриф дастуридан икки томонлама муносабатларни янада ривожлантириш, савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, инвестиция, қишлоқ хўжалиги, энергетика, транспорт, туризм ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган музокаралар ўрин олган.
Шунингдек, ташриф доирасида йирик компаниялар раҳбарлари ва ишбилармон доиралар вакиллари иштирокида қатор тадбирлар ўтказилиши режалаштирилган. Музокаралар якунида икки томонлама ҳужжатлар ва битимлар қабул қилиниши кутилмоқда.
Ўзбекистон — Ўмон муносабатларида янги босқич
Шавкат Мирзиёевнинг Ўмонга давлат ташрифи 16–17 ноябрь кунларига мўлжалланган. Бу ташриф икки мамлакат ўртасидаги сиёсий мулоқотни фаоллаштириш ва амалий ҳамкорликни янги йўналишларда кенгайтириш нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга.
Ўзбекистон Марказий Осиёдаги муҳим иқтисодий ҳамкор сифатида Ўмон билан савдо ва инвестиция алоқаларини ривожлантиришдан манфаатдор. Ўмон эса Форс кўрфазидаги стратегик жойлашуви, денгиз портлари ва халқаро савдо имкониятлари билан Ўзбекистон учун истиқболли шериклардан бири ҳисобланади.
Шу боис Масқатдаги музокаралар нафақат дипломатик муносабатларни мустаҳкамлаш, балки икки мамлакат тадбиркорлари учун янги имкониятлар очишга ҳам хизмат қилиши мумкин.
«Ал-Аълам» саройидаги 21 марта тўпдан ўқ узилган тантанали маросим давлат ташрифининг рамзий бошланиши бўлди. Энди асосий эътибор музокаралар натижаларига, имзоланадиган ҳужжатларга ва уларнинг Ўзбекистон — Ўмон ҳамкорлигига олиб келадиган амалий самараларига қаратилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…