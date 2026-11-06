Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистон ҳудудларида яқин кунларда об-ҳаво кескин ўзгариши кутилмоқда. Хусусан, мамлакатга совуқ ва нам ҳаво массалари кириб келиши натижасида ҳарорат пасайиб, айрим ҳудудларда ёғингарчилик қорга айланади. Бу ҳақда Ўзгидромет расмий огоҳлантириш билан чиқди.
Маълум қилинишича, жорий йилнинг 9 ноябрь куни Ўзбекистоннинг шимолий ҳудудларига, 10–12 ноябрь кунлари эса республиканинг қолган қисмига совуқ ва нам ҳаво оқимлари кириб келиши кутилмоқда. Бунинг натижасида мамлакат бўйлаб об-ҳавонинг кескин ўзгариши кузатилади.
Қайд этилишича, 9–11 ноябрь кунлари республика ҳудудининг катта қисмида ёмғир ёғиши прогноз қилинмоқда. Айрим жойларда ёғингарчилик кучли бўлиши ҳам мумкин. Шунингдек, 10–11 ноябрь кунлари мамлакатнинг шимолий ва тоғли ҳудудларида ёмғир қорга айланиши кутилмоқда.
Бундан ташқари, республика айрим ҳудудларида шамол тезлиги сезиларли даражада кучайиб, 13–18 м/с гача етиши мумкин.
Ҳаво ҳарорати ҳам босқичма-босқич пасаяди. Жумладан, 9 ноябрь куни республиканинг шимолий ҳудудларида, 10–12 ноябрь кунлари эса қолган ҳудудларда ҳароратнинг аста-секин тушиши прогноз қилинмоқда.
Синоптиклар маълумотига кўра, шимолий ҳудудлар ва чўл зоналарида кечаси ҳаво ҳарорати 2–7 даража совуққача, кундузи эса 3–8 даража илиққача пасаяди.
Республиканинг бошқа ҳудудларида эса тунги ҳарорат 0–5 даража илиққача, айрим жойларда 1–2 даража совуққача, кундузги ҳарорат эса 7–12 даража илиққача тушиши кутилмоқда.
Шу тариқа, ноябрь ойининг иккинчи ҳафтасида Ўзбекистонда кузатилиши кутилаётган совуқ ва ёғингарчиликли об-ҳаво аҳолидан ҳароратдаги ўзгаришларни инобатга олишни талаб этади.
Изоҳлар 0
…