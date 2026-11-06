Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда

Ўзбекистон ҳудудларида яқин кунларда об-ҳаво кескин ўзгариши кутилмоқда. Хусусан, мамлакатга совуқ ва нам ҳаво массалари кириб келиши натижасида ҳарорат пасайиб, айрим ҳудудларда ёғингарчилик қорга айланади. Бу ҳақда Ўзгидромет расмий огоҳлантириш билан чиқди.

Маълум қилинишича, жорий йилнинг 9 ноябрь куни Ўзбекистоннинг шимолий ҳудудларига, 10–12 ноябрь кунлари эса республиканинг қолган қисмига совуқ ва нам ҳаво оқимлари кириб келиши кутилмоқда. Бунинг натижасида мамлакат бўйлаб об-ҳавонинг кескин ўзгариши кузатилади.

Қайд этилишича, 9–11 ноябрь кунлари республика ҳудудининг катта қисмида ёмғир ёғиши прогноз қилинмоқда. Айрим жойларда ёғингарчилик кучли бўлиши ҳам мумкин. Шунингдек, 10–11 ноябрь кунлари мамлакатнинг шимолий ва тоғли ҳудудларида ёмғир қорга айланиши кутилмоқда.

Бундан ташқари, республика айрим ҳудудларида шамол тезлиги сезиларли даражада кучайиб, 13–18 м/с гача етиши мумкин.

Ҳаво ҳарорати ҳам босқичма-босқич пасаяди. Жумладан, 9 ноябрь куни республиканинг шимолий ҳудудларида, 10–12 ноябрь кунлари эса қолган ҳудудларда ҳароратнинг аста-секин тушиши прогноз қилинмоқда.

Синоптиклар маълумотига кўра, шимолий ҳудудлар ва чўл зоналарида кечаси ҳаво ҳарорати 2–7 даража совуққача, кундузи эса 3–8 даража илиққача пасаяди.

Республиканинг бошқа ҳудудларида эса тунги ҳарорат 0–5 даража илиққача, айрим жойларда 1–2 даража совуққача, кундузги ҳарорат эса 7–12 даража илиққача тушиши кутилмоқда.

Шу тариқа, ноябрь ойининг иккинчи ҳафтасида Ўзбекистонда кузатилиши кутилаётган совуқ ва ёғингарчиликли об-ҳаво аҳолидан ҳароратдаги ўзгаришларни инобатга олишни талаб этади.

Ўзгидрометоб-ҳавосовуқ ҳавоЎзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилиндиОб-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди4 ноябр 13:54Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши мумкинЎзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши мумкин29 октябр 10:28Ҳарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқдаҲарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда26 октябр 13:22Ноябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқдаНоябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқда28 октябр 13:16Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?22 октябр 19:32Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда1 октябр 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди