Ўзбекистонлик таэквондочиларнинг янги жаҳон рейтинги: Кимлар кучли ўнликда?

2 дақиқа ўқиш12
Ўзбекистонлик таэквондочиларнинг янги жаҳон рейтинги: Кимлар кучли ўнликда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бутунжаҳон таеквондо федерацияси ноябр ойи учун янгиланган жаҳон рейтингини эълон қилди, унда ўзбекистонлик спортчилар кучли элликталикдан мустаҳкам жой эгаллади.
  • Эркаклар ўртасида 80 кг вазн тоифасида Жасурбек Жайсунов 4-ўрин билан терма жамоада энг юқори натижани қайд этган бўлса, аёллар ўртасида 67 кг вазнда Озода Собиржонова 7-ўринни банд этди.

Бутунжаҳон таэквондо федерацияси (WT) анъанага мувофиқ октябрь ойи якунлари бўйича шакллантирилган ноябрь ойининг жаҳон рейтингини эълон қилди. Унга кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг бир қатор иқтидорли вакиллари кучли 50 таликдан мустаҳкам жой олишди. Бу эса спортчиларимизнинг халқаро майдондаги фаоллиги ва юқори натижаларидан дарак беради.

Эркаклар ўртасидаги етакчилар

Эркаклар тоифасида бир қатор вазнларда ўзбекистонлик таэквондочилар юқори натижаларни қайд этишди.

  • 80 кг вазн тоифаси: Жасурбек Жайсунов жаҳон рейтингида 4-ўринни эгаллаб, терма жамоамизнинг энг юқори натижасини кўрсатди (108,27 очко).

  • 68 кг вазн тоифаси: Нажмиддин Қосимхожиев ўз вазн тоифасида 6-ўринга кўтарилиб олди (57,60 очко). Шунингдек, ушбу вазнда Омадбек Отабеков (35-ўрин), Диёрбек Тўхлибоев (38-ўрин) ва Шоҳжаҳон Аҳмедов (43-ўрин) ҳам кучли элликталикдан жой олишди.

  • 87 кг вазн тоифаси: Ёдгорбек Жўрабоев 7-ўринни (34,00 очко), Шоҳжаҳон Каримбоев эса 23-ўринни (14,64 очко) банд этишди.

  • +87 кг вазн тоифаси: Марат Мавлонов рейтингда 10-ўринга (53,47 очко) кўтарилди.

  • Бошқа вазнлар: 54 кг вазнда Жаҳонгир Худойбердиев (14-ўрин) ва Ёсинбек Одилов (26-ўрин), 63 кг вазнда Назарали Назаров (15-ўрин) ва Асадбек Соаталиев (31-ўрин), 74 кг вазнда эса Мироншоҳмирзо Музаффаров (12-ўрин) ва Ахаджон Мухторов (47-ўрин) юқори ўринларни эгаллаб туришибди.

Вазн тоифаси

Спортчи ва ўрни

Рейтинг очколари

54 кг

Жаҳонгир Худойбердиев (14)

29,68

63 кг

Назарали Назаров (15)

22,08

68 кг

Нажмиддин Қосимхожиев (6)

57,60

74 кг

Мироншоҳмирзо Музаффаров (12)

29,51

80 кг

Жасурбек Жайсунов (4)

108,27

87 кг

Ёдгорбек Жўрабоев (7)

34,00

+87 кг

Марат Мавлонов (10)

53,47

Аёллар ўртасидаги муваффақиятлар

Аёл таэквондочиларимиз ҳам эркаклардан қолишмаган ҳолда, жаҳон рейтингининг юқори поғоналаридан жой олишди.

  • 67 кг вазн тоифаси: Озода Собиржонова 7-ўринни эгаллаб (78,93 очко), аёллар терма жамоасининг энг яхши натижасини қайд этди.

  • 57 кг вазн тоифаси: Мадина Мирабзалова 8-ўринга (62,42 очко), Шаббона Абдувалиева эса 16-ўринга (50,56 очко) кўтарилишди.

  • 62 кг вазн тоифаси: Ушбу вазнда бирданига уч нафар спортчимиз кучли элликталикдан жой олди: Диёра Азизова (16-ўрин), Моҳидил Ўктамжонова (17-ўрин) ва Севинч Ҳайитова (35-ўрин).

  • +73 кг вазн тоифаси: Светлана Саидова (Осипова) 13-ўринни (61,95 очко) банд этган бўлса, Ирода Миртожиева 28-ўринда (28,08 очко) бормоқда.

Вазн тоифаси

Спортчи ва ўрни

Рейтинг очколари

53 кг

Лайло Хасанова (25)

21,81

57 кг

Мадина Мирабзалова (8)

62,42

62 кг

Диёра Азизова (16)

30,15

67 кг

Озода Собиржонова (7)

78,93

+73 кг

Светлана Саидова (13)

61,95

Бу натижалар Ўзбекистон таэквондо мактабининг халқаро миқёсда тобора юксалиб бораётганини ва спортчиларимизнинг жаҳон етакчилари қаторида эканини кўрсатади.

Сизнингча, Жасурбек Жайсунов ва Озода Собиржонова яқин келажакда жаҳон рейтингида янада юқорироқ — 1-ўринга кўтарила оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари