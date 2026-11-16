Ўзбекистонлик таэквондочиларнинг янги жаҳон рейтинги: Кимлар кучли ўнликда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бутунжаҳон таеквондо федерацияси ноябр ойи учун янгиланган жаҳон рейтингини эълон қилди, унда ўзбекистонлик спортчилар кучли элликталикдан мустаҳкам жой эгаллади.
- Эркаклар ўртасида 80 кг вазн тоифасида Жасурбек Жайсунов 4-ўрин билан терма жамоада энг юқори натижани қайд этган бўлса, аёллар ўртасида 67 кг вазнда Озода Собиржонова 7-ўринни банд этди.
Бутунжаҳон таэквондо федерацияси (WT) анъанага мувофиқ октябрь ойи якунлари бўйича шакллантирилган ноябрь ойининг жаҳон рейтингини эълон қилди. Унга кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг бир қатор иқтидорли вакиллари кучли 50 таликдан мустаҳкам жой олишди. Бу эса спортчиларимизнинг халқаро майдондаги фаоллиги ва юқори натижаларидан дарак беради.
Эркаклар ўртасидаги етакчилар
Эркаклар тоифасида бир қатор вазнларда ўзбекистонлик таэквондочилар юқори натижаларни қайд этишди.
80 кг вазн тоифаси: Жасурбек Жайсунов жаҳон рейтингида 4-ўринни эгаллаб, терма жамоамизнинг энг юқори натижасини кўрсатди (108,27 очко).
68 кг вазн тоифаси: Нажмиддин Қосимхожиев ўз вазн тоифасида 6-ўринга кўтарилиб олди (57,60 очко). Шунингдек, ушбу вазнда Омадбек Отабеков (35-ўрин), Диёрбек Тўхлибоев (38-ўрин) ва Шоҳжаҳон Аҳмедов (43-ўрин) ҳам кучли элликталикдан жой олишди.
87 кг вазн тоифаси: Ёдгорбек Жўрабоев 7-ўринни (34,00 очко), Шоҳжаҳон Каримбоев эса 23-ўринни (14,64 очко) банд этишди.
+87 кг вазн тоифаси: Марат Мавлонов рейтингда 10-ўринга (53,47 очко) кўтарилди.
Бошқа вазнлар: 54 кг вазнда Жаҳонгир Худойбердиев (14-ўрин) ва Ёсинбек Одилов (26-ўрин), 63 кг вазнда Назарали Назаров (15-ўрин) ва Асадбек Соаталиев (31-ўрин), 74 кг вазнда эса Мироншоҳмирзо Музаффаров (12-ўрин) ва Ахаджон Мухторов (47-ўрин) юқори ўринларни эгаллаб туришибди.
Вазн тоифаси
Спортчи ва ўрни
Рейтинг очколари
54 кг
Жаҳонгир Худойбердиев (14)
29,68
63 кг
Назарали Назаров (15)
22,08
68 кг
Нажмиддин Қосимхожиев (6)
57,60
74 кг
Мироншоҳмирзо Музаффаров (12)
29,51
80 кг
Жасурбек Жайсунов (4)
108,27
87 кг
Ёдгорбек Жўрабоев (7)
34,00
+87 кг
Марат Мавлонов (10)
53,47
Аёллар ўртасидаги муваффақиятлар
Аёл таэквондочиларимиз ҳам эркаклардан қолишмаган ҳолда, жаҳон рейтингининг юқори поғоналаридан жой олишди.
67 кг вазн тоифаси: Озода Собиржонова 7-ўринни эгаллаб (78,93 очко), аёллар терма жамоасининг энг яхши натижасини қайд этди.
57 кг вазн тоифаси: Мадина Мирабзалова 8-ўринга (62,42 очко), Шаббона Абдувалиева эса 16-ўринга (50,56 очко) кўтарилишди.
62 кг вазн тоифаси: Ушбу вазнда бирданига уч нафар спортчимиз кучли элликталикдан жой олди: Диёра Азизова (16-ўрин), Моҳидил Ўктамжонова (17-ўрин) ва Севинч Ҳайитова (35-ўрин).
+73 кг вазн тоифаси: Светлана Саидова (Осипова) 13-ўринни (61,95 очко) банд этган бўлса, Ирода Миртожиева 28-ўринда (28,08 очко) бормоқда.
Вазн тоифаси
Спортчи ва ўрни
Рейтинг очколари
53 кг
Лайло Хасанова (25)
21,81
57 кг
Мадина Мирабзалова (8)
62,42
62 кг
Диёра Азизова (16)
30,15
67 кг
Озода Собиржонова (7)
78,93
+73 кг
Светлана Саидова (13)
61,95
Бу натижалар Ўзбекистон таэквондо мактабининг халқаро миқёсда тобора юксалиб бораётганини ва спортчиларимизнинг жаҳон етакчилари қаторида эканини кўрсатади.
Сизнингча, Жасурбек Жайсунов ва Озода Собиржонова яқин келажакда жаҳон рейтингида янада юқорироқ — 1-ўринга кўтарила оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
- #Бутунжаҳон таэквондо федерацияси
- #Ўзбекистон таэквондо терма жамоаси
- #Жасурбек Жайсунов
- #Озода Собиржонова
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…