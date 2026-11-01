1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради

·51·Ўзбекистон
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради

1 ноябрдан Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларига оид иккита муҳим янгилик кучга киради. Ўзгаришлардан бири хавфсизлик камарини тақмаган ҳайдовчиларга, иккинчиси эса айрим жойларда узлуксиз чизиқни кесиб ўтиш ҳолатларига тааллуқли.

Янги тартибга кўра, йўллардаги радар ва камералар хавфсизлик камарини тақмаган ҳайдовчиларни ҳам аниқлай бошлайди. Қоидабузарлик қайд этилган тақдирда, ҳайдовчига белгиланган тартибда жарима расмийлаштирилади.

Шу билан бирга, узлуксиз чизиқни кесиб ўтганлик учун жарима қўллашда ҳам айрим истиснолар белгиланмоқда.

Жумладан, чорраҳаларгача бўлган 50 метр масофада ҳамда махсус ажратилган қайрилиш жойларигача бўлган 20 метр ҳудудда 1.1 ва 1.3 йўл чизиқларини босиб ўтиш ёки кесиб ўтиш учун жарима солинмайди.

Бироқ бу енгиллик барча йўл участкаларига тегишли эмас. Белгиланган ҳудудлардан ташқарида узлуксиз чизиқни кесиб ўтиш қоидабузарлик ҳисобланади ва бунинг учун жарима сақланиб қолади.

Шу боис ҳайдовчилар 1 ноябрдан кучга кирадиган ўзгаришларни инобатга олиб, йўл ҳаракати қоидаларига амал қилишлари лозим.

Йўл ҳаракати қоидалариИИВ ЙҲХББЙўл ҳаракати жарималариХавфсизлик камари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳайдовчиларга хушхабар: Чорраҳа ва бурилишларда чизиқни босганлик учун жарима ёзилмайдиҲайдовчиларга хушхабар: Чорраҳа ва бурилишларда чизиқни босганлик учун жарима ёзилмайдиБугун 11:221 ноябрдан йўл чизиғини босганлик учун жарима ёзилмайди1 ноябрдан йўл чизиғини босганлик учун жарима ёзилмайдиКеча 08:07Йўллардаги махфий алифбо: Ҳар бир ҳайдовчи билиши шарт бўлган 8 та норасмий ишораЙўллардаги махфий алифбо: Ҳар бир ҳайдовчи билиши шарт бўлган 8 та норасмий ишора30 октябр 21:55Қозоғистонда вояга етмаган ўғлининг қилмиши учун 45 ёшли аёл жазоланди (видео)Қозоғистонда вояга етмаган ўғлининг қилмиши учун 45 ёшли аёл жазоланди (видео)25 октябр 10:55Антирадар жим турди, аммо жарима барибир келди: Ҳайдовчилар билмайдиган сирли техник «тузоқ»Антирадар жим турди, аммо жарима барибир келди: Ҳайдовчилар билмайдиган сирли техник «тузоқ»5 октябр 10:28Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чеклади30 июл 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули