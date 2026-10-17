Шавкат Мирзиёев ОФК раҳбари Шайх Салмонни қабул қилди — муҳим келишувлар

·33·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ОФК раҳбари Шайх Салмонни қабул қилди — муҳим келишувлар

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 17 октябрь куни мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) президенти Шайх Салмон бин Иброҳим Ал Халифани қабул қилди.

Мулоқот чоғида Ўзбекистон ва қитъанинг бош футбол ташкилоти ўртасидаги кўп қиррали, самарали шерикликни янада юқори босқичга олиб чиқиш ҳамда истиқболли қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари ҳар томонлама муҳокама этилди.

«Профессионал ва ҳаваскор футболга юксак эътибор»

ОФК раҳбари мамлакатимизда спортни, хусусан, миллионлар ўйини бўлмиш футболни ривожлантириш бўйича олиб борилаётган сиёсатга юқори баҳо берди:

  • Инфратузилма ва таълим базаси: Юртимизда ҳаваскор ҳамда профессионал футболни қўллаб-қувватлаш, энг сўнгги халқаро талабларга жавоб берувчи замонавий стадионлар, машғулот майдонлари ва мураббийлар тайёрлаш базалари барпо этилаётгани алоҳида эътироф этилди;

  • Оммавийликни ошириш: Президент ташаббуси билан ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини қарор топтириш ва футболни ҳар бир хонадонга олиб кириш борасидаги амалий қадамлар қитъа футболи раҳбариятида катта таассурот қолдирди.

Маҳаллалардан академияларгача: Янги дастурлар ва лойиҳалар

Учрашувда ёш авлод ўртасида футболни оммалаштириш ва истеъдодларни кашф этиш бўйича қуйидаги устувор йўналишлар белгилаб олинди:

  • «Ҳар бир маҳаллада футбол майдончаси»: Ушбу кенг кўламли дастур доирасида болалар ва ўсмирларни ёшлигидан спортга кенг жалб этиш, ҳудудларда қулай спорт шароитларини яратиш лойиҳаларини биргаликда илгари суриш;

  • Футбол академиялари тармоғи: Замонавий талаблар асосида фаолият юритадиган ихтисослаштирилган футбол академияларини ривожлантириш ва уларнинг услубий базасини бойитиш;

  • Селекция ва малака ошириш: Истеъдодли ёш футболчиларни барвақт саралаш (скаутинг) тизимини такомиллаштириш ҳамда маҳаллий спортчилар ва мураббийлар таркибини тайёрлашда ОФК экспертларининг услубий ёрдамини кенгайтириш.

Халқаро турнирларга мезбонлик

Томонлар Ўзбекистонда йирик минтақавий ва қитъа миқёсидаги мусобақаларни мунтазам ташкил этиш бўйича якдил фикр билдирдилар:

  • Аёллар ва ўсмирлар чемпионатлари: ОФК шафелигида ўсмирлар ҳамда хотин-қизлар ўртасидаги йирик қитъа чемпионатларини юртимизда юқори савияда ташкил этиш ва ўтказишга келишиб олинди;

  • Халқаро нуфузнинг ортиши: Мазкур келишувлар Ўзбекистоннинг Осиё футболидаги ташкилотчилик салоҳияти ва нуфузини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Шавкат МирзиёевОсиё футбол конфедерациясиШайх Салмон бин Иброҳим Ал ХалифаЎзбекистон футбол академиялари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЎФА ва ОФК ҳамкорлигида янги босқич: Қитъа футболи етакчиси Тошкентга ташриф буюрдиЎФА ва ОФК ҳамкорлигида янги босқич: Қитъа футболи етакчиси Тошкентга ташриф буюрдиБугун 06:45Тошкентда ОФК президенти Шайх Салмон билан муҳим музокаралар бўлиб ўтдиТошкентда ОФК президенти Шайх Салмон билан муҳим музокаралар бўлиб ўтдиБугун 15:38Ўзбекистон терма жамоаси элита дивизионида: ЖЧ-2034 га чиқишда янги механизм қандай?Ўзбекистон терма жамоаси элита дивизионида: ЖЧ-2034 га чиқишда янги механизм қандай?5 октябр 19:46Осиё футболида инқилоб: ЖЧ ва Осиё кубоги саралаши ўрнига Миллатлар лигаси жорий этиладиОсиё футболида инқилоб: ЖЧ ва Осиё кубоги саралаши ўрнига Миллатлар лигаси жорий этилади5 октябр 11:51Осиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайдиОсиё Кубоги-2027нинг расмий тўпи тақдим этилди: Ўзбекистон ҳам унда ўйнайди29 сентябр 20:28«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар10 август 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?