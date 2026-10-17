Шавкат Мирзиёев ОФК раҳбари Шайх Салмонни қабул қилди — муҳим келишувлар
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 17 октябрь куни мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) президенти Шайх Салмон бин Иброҳим Ал Халифани қабул қилди.
Мулоқот чоғида Ўзбекистон ва қитъанинг бош футбол ташкилоти ўртасидаги кўп қиррали, самарали шерикликни янада юқори босқичга олиб чиқиш ҳамда истиқболли қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари ҳар томонлама муҳокама этилди.
«Профессионал ва ҳаваскор футболга юксак эътибор»
ОФК раҳбари мамлакатимизда спортни, хусусан, миллионлар ўйини бўлмиш футболни ривожлантириш бўйича олиб борилаётган сиёсатга юқори баҳо берди:
Инфратузилма ва таълим базаси: Юртимизда ҳаваскор ҳамда профессионал футболни қўллаб-қувватлаш, энг сўнгги халқаро талабларга жавоб берувчи замонавий стадионлар, машғулот майдонлари ва мураббийлар тайёрлаш базалари барпо этилаётгани алоҳида эътироф этилди;
Оммавийликни ошириш: Президент ташаббуси билан ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини қарор топтириш ва футболни ҳар бир хонадонга олиб кириш борасидаги амалий қадамлар қитъа футболи раҳбариятида катта таассурот қолдирди.
Маҳаллалардан академияларгача: Янги дастурлар ва лойиҳалар
Учрашувда ёш авлод ўртасида футболни оммалаштириш ва истеъдодларни кашф этиш бўйича қуйидаги устувор йўналишлар белгилаб олинди:
«Ҳар бир маҳаллада футбол майдончаси»: Ушбу кенг кўламли дастур доирасида болалар ва ўсмирларни ёшлигидан спортга кенг жалб этиш, ҳудудларда қулай спорт шароитларини яратиш лойиҳаларини биргаликда илгари суриш;
Футбол академиялари тармоғи: Замонавий талаблар асосида фаолият юритадиган ихтисослаштирилган футбол академияларини ривожлантириш ва уларнинг услубий базасини бойитиш;
Селекция ва малака ошириш: Истеъдодли ёш футболчиларни барвақт саралаш (скаутинг) тизимини такомиллаштириш ҳамда маҳаллий спортчилар ва мураббийлар таркибини тайёрлашда ОФК экспертларининг услубий ёрдамини кенгайтириш.
Халқаро турнирларга мезбонлик
Томонлар Ўзбекистонда йирик минтақавий ва қитъа миқёсидаги мусобақаларни мунтазам ташкил этиш бўйича якдил фикр билдирдилар:
Аёллар ва ўсмирлар чемпионатлари: ОФК шафелигида ўсмирлар ҳамда хотин-қизлар ўртасидаги йирик қитъа чемпионатларини юртимизда юқори савияда ташкил этиш ва ўтказишга келишиб олинди;
Халқаро нуфузнинг ортиши: Мазкур келишувлар Ўзбекистоннинг Осиё футболидаги ташкилотчилик салоҳияти ва нуфузини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…